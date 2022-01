Studie: Mehrheit der Deutschen sagt Ja zur Finanzierung von Anschaffungen in Raten - und Nein zum Kreditabschluss bei der Hausbank

München/Wien (ots) -Mehr als sieben von zehn Deutschen zeigen sich offen für Konsumentenkredite. Doch inzwischen laufen die Händler den traditionellen Hausbanken bei der Vergabe den Rang ab. So ist ein Drittel der Kunden sicher, bei der Beantragung im Shop bessere Konditionen zu erhalten. Das zeigt die Studie "Konsumentenfinanzierung neu gedacht", für die das Fintech Credi2 repräsentativ 1.000 Deutsche und Österreicher befragte.Teure Anschaffungen wie Möbel, Haushaltsgeräte, E-Bikes oder Smartphones finanzieren Konsumenten gerne in Raten. "Vor allem junge Kunden bis 35 Jahre wollen heute beim Shoppen finanziell flexibel bleiben und sich auch mal spontan etwas gönnen", sagt Daniel Strieder, CEO und Founder von Credi2. "Moderne "Buy now, pay later"-Lösungen ermöglichen ihnen das."Kreditvergabe bei der Bank zu umständlichDie eigene Hausbank scheidet für die Mehrheit der Kunden dagegen aus, wenn es darum geht, einen Kauf in Raten zu finanzieren. Nur 40 Prozent der Befragten wollen das Geld dort beantragen. "Die Kunden wollen heute keinen Bruch mehr zwischen Shoppen und Finanzierung, wie es traditionell bei der Hausbank der Fall ist", erklärt Strieder. So gab jeweils ein Viertel der Befragten an, dass die Beantragung einer Finanzierung ihnen dort zu umständlich ist und dass die Zusage der Bank zu lange dauert.Bessere Konditionen im Shop"Stattdessen wollen Kunden während des Kaufvorgangs die Möglichkeit haben, eine Finanzierung zu beantragen und noch an der Kasse erfahren, ob diese genehmigt wird. "Mit "Buy now, pay later"-Lösungen wie beispielsweise Rahmenkrediten, Ratenzahlungen oder alternativ auch Abomodellen erhalten Kunden heute diverse Möglichkeiten direkt beim Händler", so der CEO von Credi2. Die Finanzierungen werden dort auch deshalb gerne abgeschlossen, weil Kunden davon ausgehen, dass Händler ihnen mit der Höhe des Kreditrahmens, flexibler Ratenhöhe und beim Rückzahlungszeitraum bessere Konditionen anbieten als die Hausbank. "Hier entwickelt sich ein neues Geschäftsmodell für Banken", ist Daniel Strieder überzeugt. "Embedded finance im Shop - egal ob bei Käufen vor Ort oder Online - hier agieren Banken im Hintergrund und besetzen so dennoch die Schnittstelle zum Kunden."Hier können Sie die Studie "Konsumentenfinanzierung neu gedacht" (https://www.credi2.com/resources/markttrends/konsumentenfinanzierung-neu-gedacht/) herunterladen.Über die Credi2 GmbHDie Credi2 GmbH mit Sitz in Wien wurde 2015 von Daniel Strieder, Michael Handler und Jörg Skornschek gegründet. Credi2 entwickelt und betreibt Lösungen für Banken, Finanzdienstleister und Handelsunternehmen, um ihren Kunden moderne Zahlungs- und Finanzierungslösungen anbieten zu können. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Credi2-Technologieplattform, die alle Prozesse vollautomatisch abwickeln kann. Mit dieser Plattform und der gesammelten Expertise werden - gemeinsam mit Kunden wie Apple, der Volkswagen Bank und Raiffeisen Bank International AG (RBI) - individuelle und benutzerfreundliche Finanzierungslösungen realisiert.Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Katharina Warnecke (Marketing Manager)Tel.: +43 681 202 953 43E-Mail: presse@credi2.comwww.credi2.comOriginal-Content von: Credi2 GmbH, übermittelt durch news aktuell