Studie: Mehr als die Hälfte der 14- bis 34-Jährigen fühlt sich zu dick / Die Fastenzeit nutzen, um gesundes Verhältnis zum Essen zu entwickeln

Villingen-Schwenningen (ots) - 57 Prozent der 14- bis 34-Jährigenfühlen sich zu dick und möchten gern abnehmen. Ein guter Grund, dieFastenzeit zu nutzen und in den Wochen bis Ostern einen Schritt hinzu einer bewussteren Ernährung zu machen. Denn inzwischen ersetzen 60Prozent der jungen Bundesbürger ihre Mahlzeiten häufig durch schnelleSnacks unterwegs - ein Trend, der seit Jahren stetig zunimmt. Daszeigt die Studie "Zukunft Gesundheit" im Auftrag der SchwenningerKrankenkasse und der Stiftung "Die Gesundarbeiter", für die 1.000Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 34 Jahren befragtworden sind."Die Fastenzeit bietet die optimale Gelegenheit, eingefahreneErnährungsgewohnheiten zu durchbrechen und sich auf lange Sichtbesser zu ernähren. Damit können gleichzeitig überflüssige Pfundeabgebaut werden", sagt Dr. Tanja Katrin Hantke, Gesundheitsexpertinder Schwenninger.Grund für Übergewicht ist in der Regel eine Kombination aus zuwenig Bewegung und falscher Ernährung. Über 80 Prozent derStudienteilnehmer haben das nach eigenen Aussagen zwar verinnerlicht- sie würden gern mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren. Aberdie meisten tun sich schwer, das auch umzusetzen.Sich bewusster ernähren - das gilt vor allem für MännerMehr als die männlichen Teilnehmer haben laut Studie oft jungeFrauen das Gefühl, zu viel Gewicht auf die Waage zu bringen. AktuelleErhebungen des Statistischen Bundesamtes belegen jedoch, dass eshäufiger die Männer sind, die über ein paar Kilos zu viel verfügen."Junge Frauen eifern nach wie vor sehr häufig einem zu schlankenSchönheitsideal nach", erklärt Hantke. "Viele junge Männer hingegenwissen oft gar nicht, dass sie tatsächlich Übergewicht haben undbesitzen oft ein falsches Verhältnis zum Essen."Der Ernährungs-Coach der Schwenninger begleitet interessierteKunden 15 Wochen auf dem Weg zu einem gesunden Ernährungsalltag. "DerBeginn der Fastenzeit ist ein guter Anlass, mit unseremOnline-Angebot zu starten. Immerhin möchten laut Studie 78 Prozentder Befragten gerne mehr für die Gesundheit tun, wenn im Alltag mehrZeit dafür bliebe. Jetzt ist die beste Gelegenheit, damitanzufangen", so die Ärztin.Ernährungs-Coach der Schwenninger Krankenkasse:www.Die-Schwenninger.de/ErnaehrungsCoachDie Studie "Zukunft Gesundheit - Jungen Bundesbürgern auf den Pulsgefühlt" (PDF) finden Sie hier:www.Die-Schwenninger.de/PraeventionsStudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 320.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 13 Geschäftsstellen.Die Schwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Vorsitzender desVorstandes ist Siegfried Gänsler. Mit "Die Gesundarbeiter -Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat die Schwenninger 2012 als erstegesetzliche Krankenkasse eine Stiftung gegründet. Diese fördertProjekte im Bereich Prävention und Gesundheitsfürsorge,schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.dewww.Die-Schwenninger.deOriginal-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell