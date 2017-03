Studie: Maschinenbau übernimmt beim Thema Losgröße 1 die Vorreiterrolle / Individualisierte Fertigung macht den Produktionsstandort Deutschland wieder attraktiver

Köngen (ots) - Bessere Individualisierbarkeit von Produkten bishin zur Losgröße 1 gehört zu den revolutionärsten Veränderungen durchIndustrie 4.0. Noch sind zwar viele Industrieunternehmen unsicher,wie sie die individualisierte Fertigung stemmen können, bei rund 45Prozent ist sie aber bereits ein treibendes Motiv der digitalenTransformation. Vorreiter beim Thema Losgröße 1 ist der Maschinen-und Anlagebau. Aus diesem Segment streben schon zwei Drittel derFirmen nach der neuen Individualisierungsstufe. Das sind Ergebnissedes bereits zum dritten Mal erhobenen Deutschen Industrie 4.0 Index.Im Auftrag der Unternehmensberatung Staufen wurden 277Industrieunternehmen in Deutschland befragt.Dass gerade der Maschinen- und Anlagebau vorangeht, ist keineÜberraschung. Schließlich zeichnet sich diese Branche traditionelldurch vergleichsweise niedrige Stückzahlen und die Anpassung nachKundenanforderung aus. Industrie 4.0 hebt dieses Prinzip auf eineganz neue Stufe. Ein aktuelles Beispiel desWerkzeugmaschinenherstellers Trumpf zeigt, dass Losgröße 1 durchdigitale Transformation bereits Realität ist: von der kundenseitigenKonfiguration im elektronischen Front End bis hin zur Auslieferungeines fertigen individuellen Stanzwerkzeugs. Auch andere Branchen wiedie Elektroindustrie ziehen erkennbar nach.So erfolgreich einzelne Unternehmen mit der Losgröße 1 bereitssind - vielen Betrieben steht noch ein harter Weg bevor. Industrie4.0-Konzepte entfalten erst dann ihr ganzes Potenzial, wenn diegesamte Wertschöpfungskette einbezogen ist. "In gewachsenen Betriebenbestehen vielerorts digitale Brüche, Schnittstellen also, über dieMaschinen nicht autark kommunizieren können. Erst eine durchgängighomogene IT-Infrastruktur von Administration über Fertigungsroboterbis hin zum Produkt ermöglicht wirtschaftlicheIndividualisierungsstrategien", sagt Thomas Rohrbach, Geschäftsführervon Staufen Digital Workx.Ein Nebeneffekt der digitalen Transformation: Hochlohnstandortekönnten wieder attraktiver werden. Nach Einschätzung derStudienteilnehmer wird der Mensch in zehn Jahren nur noch zu 40Prozent an der Wertschöpfung beteiligt sein, der Großteil entfälltalso bald auf Maschinen. Durch den sinkenden Anteil von Lohnkosten anden Gesamtkosten könnten Unternehmen - auch vor dem Hintergrundortsnaher, agiler Supply Chains - den Produktionsstandort Deutschlandwieder für sich entdecken. Daran glauben immerhin 78 Prozent der fürden Deutschen Industrie 4.0 Index Befragten. "Allerdings muss manhier differenzieren. Losgröße 1 kann zwar eine Renaissance desStandorts Deutschland bewirken, doch das ist kein Automatismus.Höherwertige Leistungen müssen auch besser bezahlt werden.Unternehmen müssen sich also genau überlegen, welche Produkte undGeschäftsmodelle für ihre Kunden relevant sind", gibt I4.0-ExperteRohrbach zu bedenken.Trotz weiterer Automatisierung und zunehmend autarken Maschinen -ohne Menschen wird es in der Industrie auch in Zukunft nicht gehen.Berufsbilder allerdings wandeln sich. "Auch der 'einfache Arbeiter'muss Prozesskompetenz erwerben und zum Spezialisten seinesArbeitsplatzes werden", ist Thomas Rohrbach überzeugt. "Gleichzeitigmüssen Führungskräfte digitale Kompetenz erwerben und einenkooperativeren Führungsstil entwickeln, um Innovationspotenziale derBeschäftigten freizusetzen", so der Appell des Geschäftsführers vonStaufen Digital Workx. 