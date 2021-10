Studie: Marktanteil von E-Autos steigt 2022 auf 32 Prozent

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Markt für Elektromobilität gewinnt in Deutschland womöglich an Fahrt. Das legt zumindest eine Studie der Unternehmensberatung EY nahe, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Demnach rechnen die Berater für das kommende Jahr mit einem Elektro-Marktanteil von 32 Prozent an allen Neuzulassungen, was 1,18 Millionen neuen Elektroautos (inklusive Plug-in-Hybriden) entspräche.

Im Jahr 2030 werden der Prognose zufolge zwei Drittel des Marktes von Elektroautoherstellern dominiert. Die Einstellung der Deutschen in Bezug auf die Technologie hat sich EY zufolge geändert. Eine Umfrage habe ergeben, dass zwei von fünf Deutschen, die den Kauf eines Neuwagens planen, erwägen, ein Elektroauto anzuschaffen, mindestens einen Hybrid. In anderen Umfragen war dieser Wert zuletzt allerdings noch deutlich niedriger ausgefallen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur