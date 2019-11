Studie: Die Macht des Welthandels schwindet - und schlägt auch 2020 nicht zurück

Hamburg (ots) -- Welthandel verzeichnet 2019 mit +1,5% niedrigstes Wachstum(Volumen) der letzten Dekade- Wert der gehandelten Waren und Dienstleistungen im Minus (-1,7%)- China größter Verlierer beim Export, aber auch Deutschland aufSparflamme- Protektionismus ist das "neue Normal": Mit weltweit 1.291 neuenHandelsbarrieren im Jahr 2019 weiterhin nahe am Negativrekord von2018- 2020 nur leichte Verbesserung in Sicht: +1,7% Wachstum beimWelthandel erwartet- "Mini-Deal" zwischen USA und China ist nicht der Durchbruch; Europakönnte 2020 stärker ins US-Visier geratenDie Macht des Welthandels schwindet aktuell weiter. 2019 dürfte der Handel vonWaren und Dienstleistungen mit einem schmalen Plus von 1,5% das niedrigsteWachstum (Volumen) in der gesamten letzten Dekade verzeichnen. Beim Wert dergehandelten Waren dürfte für 2019 am Ende sogar ein Minus von -1,7% zu Bucheschlagen, das vor allem dem Einbruch bei den Rohstoffpreisen geschuldet ist. Zudiesem Schluss kommt die aktuelle Studie des weltweit führendenKreditversicherers Euler Hermes. Insgesamt hat der schwache Welthandel 2019 fürExporteure zu Verlusten [1] von 420 Milliarden US-Dollar (Mrd. USD) geführt.Das Imperium schlägt 2020 nicht zurück: Talsohle durch, aber keine großeVerbesserung"Auch 2020 wird das Imperium des Welthandels nicht gerade mit voller Wuchtzurückschlagen", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "Das schlimmste dürfte zwar vermutlich hinter unsliegen, allerdings erwarten wir im kommenden Jahr auch nur magere 1,7% Wachstumbei Welthandel. Auch der Handelskonflikt mit seinen Zöllen verschwindet 2020nicht plötzlich von der Bildfläche."Der Mini-Deal zwischen den USA und China, der schwächelnde Handel vonDienstleistungen sowie ein vollgepackter politischer Terminkalender mit jederMenge Unsicherheiten lassen wenig Hoffnung für großartige Verbesserungen. DasWachstum der Weltwirtschaft verlangsamt sich noch weiter auf +2,4% (2019: 2,5%).Zudem müssen sich einige Exportnationen noch von den Verlusten im aktuellen Jahrerholen.2019: China größter Export-Verlierer, Deutschland auf Sparflamme"Der schwache Welthandel bringt 2019 eine Reihe von Verlierern mit sich", sagtVan het Hof. "Zu diesen gehört neben China auch Deutschland. Das ist wenigüberraschend, denn keine andere große Exportnation hat mehr Handelspartner alsDeutschland und ist mehr vom globalen Handel abhängig. Negative internationaleEntwicklungen schlagen demnach schnell auf Wirtschaft und Unternehmen durch.Insbesondere der hohe Exportanteil von Automobilen (13%) und Investitionsgütern(45%) wirkt sich aktuell negativ aus, ebenso wie die ungünstige geografischeVerteilung der Exporte. Fast 20% gehen nach China, Italien und Großbritannien."Um die 70 Länder zu vergleichen, haben die Volkswirte die Exportveränderung beiWaren und Dienstleistungen alle in US-Dollar berechnet. Chinas Exportverlustebelaufen sich auf -67 Mrd. USD, Deutschland folgt im internationalen Vergleichauf Rang 2 mit -62 Mrd. USD. Allerdings spielt hier die starke Aufwertung desUS-Dollar gegenüber dem Euro eine große Rolle (durchschnittlicher Wechselkurs2018: 1,18 vs. 2019: 1,12). Das führt dazu, dass deutsche Exporte iminternationalen Vergleich weniger wert sind. In Euro sieht das Bild nicht mehrganz so drastisch aus: Euler Hermes prognostiziert für das Gesamtjahr 2019 einenZuwachs von rund 30 Mrd. EUR bei den Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen.Damit fallen die Exportgewinne aber voraussichtlich rund 37% geringer aus alsnoch im Vorjahr und bleiben auch 2020 mit voraussichtlich rund 31 Mrd. EUR aufähnlichem Niveau. Dies zeigt deutlich, dass die fetten Jahre erst einmal vorbeisind.Bei den Branchen verzeichnen 2019 die Elektronik- (-212 Mrd. USD) undMetallbranche (-186 Mrd. USD) sowie der Energiesektor (-183 Mrd. USD) nachBerechnungen der Studie die größten Einbußen beim Export.Zunahme bei Handelsbarrieren nach Negativrekord im Vorjahr nur leicht gebremstGrund für den schwachen Welthandel ist nach Ansicht der Euler Hermes Expertenzum einen das deutlich langsamere Wachstum der Weltwirtschaft mit 2,5% im Jahr2019 im Vergleich zu noch +3,1% im Vorjahr. Zudem können 2 Prozentpunkte (pp)bei den Einbußen über zwei Jahre (2019 und 2020) direkt auf die großenUnsicherheiten und die höheren weltweiten Zölle durch den Handelskonfliktzurückgeführt werden."Protektionismus ist das neue Normal", sagt Van het Hof. "2019 wurden mit 1.291neuen Maßnahmen weltweit zwar etwas weniger neue Handelsbarrieren implementiertals im Vorjahr. Allerdings markierte 2018 auch einen Negativrekord mit 1.382neuen Handelsbarrieren. Im laufenden Jahr sind es immer noch fast vier Mal soviele als noch vor zehn Jahren: 2009 waren es gerade mal 331 neue Maßnahmen."Die USA hat sich als zweifelhafter Rekordhalter auf ein Zoll-Niveau aus den1970er zurück katapultiert mit durchschnittlichen Zöllen von rund 8%. ZumVergleich: Ende 2017 waren es noch durchschnittlich 3%. Zwischen 2017 und 2019wurden zudem drei Mal weniger Freihandelsabkommen unterzeichnet als in den zweiJahren zuvor - obwohl die Europäische Union (EU) zuletzt zahlreiche Abkommen zumAbschluss gebracht hat.Aussichten 2020: Der "Mini-Deal" zwischen USA und China ist nicht der Durchbruch"Deutschland dürfte 2020 voraussichtlich bei den Exporten leicht gewinnen", sagtVan het Hof. "Das sind zwar gute Nachrichten, doch das Leben der deutschenUnternehmer ist keinesfalls sorgenfrei: Das Wachstum bleibt auch weiterhinschwach und der aktuelle 'Mini Deal' im Konflikt zwischen den USA und China istfür die Weltwirtschaft nicht der Durchbruch. Zudem steigt die Sorge, dass dieUSA bei einer weiteren Annäherung an China ihre Handelspolitik 2020 verstärktauf Europa konzentrieren dürften."Der 'Mini-Deal' im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt in der Tatzunächst nur für kurzes Durchatmen. Aktuell sind Zölle beziehungsweiseangekündigte Anhebungen aber lediglich verschoben, und es bleibt abzuwarten, wiesich der Annäherungsprozess weiter gestaltet.Eskalation zum Handelskrieg nicht wahrscheinlich - Deeskalation aber auch nicht"Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin in einem 'Handelskonflikt-Szenario'bleiben", sagt Ludovic Subran, Chefvolkswirt der Euler Hermes Gruppe und derAllianz. "Eine Eskalation zum Handelskrieg erscheint aktuell eherunwahrscheinlich, eine großartige Deeskalation zeichnet sich nach unsererEinschätzung allerdings auch nicht ab. Die USA werden vor den Wahlen vermutlichauf eine weitere große Zollrunde verzichten, aber eine Rückkehr zum Niveau derÄra vor Präsident Trump ist auch nicht sehr wahrscheinlich."Verschoben ist nicht aufgehoben: Zölle auf europäische Autos nur vertagtIn Europa dürften insbesondere die sowieso schon gebeutelten Autobauer sowieihre Zulieferer bangen. Zwar hat Präsent Trump die Entscheidung über Zölle aufeuropäische Automobile wohl auf 2020 vertagt, eine Entwarnung ist dies jedochkeinesfalls."Verschoben ist nicht aufgehoben", sagt Subran. "Die Europäische Zentralbank(EZB), Deutschland und die EU insgesamt standen schon mehrfach in TrumpsTwitter-Kritik. Die Sorge, dass er in rund sechs Monaten Zölle auf europäischeAutoexporte ankündigen, ist also alles andere als unbegründet. Zumal eineweitere Eskalation der Zölle auf chinesische Einfuhren zum Eigentor werdenkönnten, da sie die amerikanischen Endverbraucher direkt treffen würden. ImWahljahr wahrscheinlich keine so gute Idee. Da ist ein Fokus auf Europawesentlich wahrscheinlicher."Das europäische Wirtschaftswachstum würde bei Zöllen von 10% rund 0,1ppverlieren, die Exportverluste der EU lägen insgesamt bei 4 Mrd. EUR pro Jahr -fast die Hälfte davon für deutsche Unternehmen (1,8 Mrd. EUR). Im schlimmstenFall - bei Zöllen von 25% auf Automobileinfuhren - würden sich Exporteinbußenauf 12,5 Mrd. EUR pro Jahr belaufen in der EU, davon 5,6 Mrd. EUR allein inDeutschland.Branchenfokus: Gewinner und VerliererAusfuhren: Automobil flop, Software & IT top - Transportbranche halt sich wackerWährend die Automobilhersteller und -zulieferer aktuell zu den Verliererngehören, profitieren andere Branchen wie beispielsweise der Software & ITDienstleistungssektor von den aktuellen Entwicklungen wie der weltweitendigitalen Transformation. Auch für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabranchestehen die Vorzeichen ganz gut. Trotz des langsamsten Wachstums des Welthandelsin zehn Jahren, schlägt sich auch die Transportbranche noch relativ gut."Die teilweise hoch verschuldete Transportbranche hält sich trotz vielerHerausforderungen bisher wacker", sagt Van het Hof. "Ein sehr volatiles Umfeld,der schwächelnde Welthandel inklusive Handelskonflikten und Verschiebungen vonWarenströmen sowie zahlreiche neue ökologische Anforderungen bei den Emissionensind nur ein paar der Risiken, mit denen die Branche kämpft. Zwar hat sich dasWachstum der Ausfuhren im Transportsektor in den letzten beiden Jahren deutlichverlangsamt - aber im Gegensatz zu anderen wächst die Branche noch beim Export."2018 lagen die Exportgewinne in der Transportbranche noch bei 66 Mrd. USD - mehrals vier Mal so hoch wie 2019 mit lediglich rund 15 Mrd. USD. Für 2020 erwartendie Volkswirte mit rund 20 Mrd. USD Zuwachs eine leichte Entspannung.Schifffahrt: Neue IMO-Richtlinien und weniger Emissionen ab Januar werden teuerDie IMO 2020 Richtlinien stellen für die Schifffahrt eine große Herausforderungdar. Sie müssen ihre Emissionen reduzieren. Die Investitionen für nachgerüsteteFilter sind hoch. Für weniger schwefelhaltigen Treibstoff müssen die Reedereienkünftig ebenfalls tiefer in die Tasche greifen, auch wenn die Temporeduktion derSchiffe, sogenanntes "Slow Steaming", zumindest zu einem geringeren Verbrauchführen dürfte."Die Margen der Reeder sind gering, die Verschuldung vielerorts hoch", sagt Vanhet Hof. "Das kann für manche zum Problem werden. Deshalb müssen die Unternehmenversuchen, die höheren Kosten an ihre Kunden weiterzugeben. Das wird allerdingskein Selbstläufer, denn außer weniger Emissionen ist für die Kunden keinerkennbarer Mehrwert vorhanden. Wenn die Reedereien Schiffe zudem langsamerfahren lassen, ist das für viele Kunden sogar eher ein Rückschritt."Slow Steaming reduziert den Verbrauch und die Kosten zwar überproportional zurGeschwindigkeit, allerdings reduzieren Reedereien im Gegenzug häufig die Anzahlder angelaufenen Häfen, um in einer vergleichbaren Zeit ans Ziel zu kommen. 