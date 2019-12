Studie: Luftverkehr wird weiter kräftig zunehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

KÖLN (dpa-AFX) - Der Luftverkehr wird in den nächsten Jahrzehnten nach einer Studie weltweit dramatisch zunehmen.



Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) rechnet mit einer Steigerung der Passagierzahlen von rund vier Milliarden im Jahr 2016 auf über 9,4 Milliarden im Jahr 2040. Damit werde sich das Passagieraufkommen mehr als verdoppeln, teilten die Forscher am Montag mit. Die Zahl der Flüge werde im gleichen Zeitraum von 35,5 Millionen auf etwa 53 Millionen steigen - ein Plus von rund 50 Prozent.

Nach Einschätzung der Forscher werden künftig verstärkt größere Flugzeuge zum Einsatz kommen, um den Passagierandrang zu bewältigen. Außerdem müssten die Kapazitäten an den Flughäfen erweitert werden. Trotzdem sei mit Engpässen zu rechnen. Die Forscher gehen davon aus, dass im Jahr 2040 rund 255 Millionen Passagiere aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht bedient werden könnten. Das entspreche mehr als dem gesamten deutschen Passagieraufkommen im Jahr 2018, sagte Marc Gelhausen vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr./rea/DP/stw