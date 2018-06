Studie: Lob vom Chef ist Fachkräften wichtiger als ein geschenkter Wochenendtrip

München (ots) - Suite&Co befragt 50 Personaler und Headhuntersowie 873 Fachkräfte / Wertschätzung eher gefragt als Statussymbole /Nähe zum Wohnort spielt eine immer zentralere Rolle beiArbeitgeberattraktivitätNähe zum Wohnort, Umgang auf Augenhöhe und ein ehrliches Danke vomChef: Fachkräfte wollen keine Extravaganz, wenn es um Benefits,Arbeitgeberattraktivität oder um Mitarbeiterbindung geht. Das zeigteine aktuelle Studie des Unternehmens Suite&Co. Für die Erhebung hatSuite&Co nicht nur mehr als 800 Fachkräfte und 50 Personaler befragt,sondern im Vorfeld eine Gruppendiskussion durchgeführt. "DieErgebnisse zeigen, wie sehr sich die Bedürfnisse der Arbeitnehmergewandelt haben. Firmenwagen war gestern", sagt Lisa Mellinghoff,Mitgründerin der Suite&Co GmbH. Sie und Viktor Gilz unterstützenUnternehmen beim Onboarding, indem sie das Thema "Leben und Arbeit"von Anfang an aufeinander abstimmen und vereinen. Die umfangreicheErhebung soll Personaler unterstützen, Punkte wie Benefits,berufsbedingte Wohnortswechsel und die Bedeutung vonUnternehmenskultur im aktuellen Umfeld besser einzuordnen. Denn: Auchwenn der Analyse zufolge HR-Abteilungen um die Wünsche undAnforderungen der Mitarbeiter wissen, gibt es häufig deutlicheDifferenzen in den Ansichten auf Seiten der Arbeitgeber undArbeitnehmer.Arbeitsplatz = Wohlfühlort in einer WohlfühlzoneKurze Pendelzeiten, mehr Freizeit, weniger Stress imBerufsverkehr: Die Nähe zum Wohnort und eine gute Anbindung sind fürArbeitnehmer das wichtigste Kriterium, einen Arbeitgeber alsattraktiv zu bewerten. Auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 5 (sehrwichtig) bewerten Arbeitgeber diese Kriterien durchschnittlich mit 4- also als wichtig.Zudem bestimmen die Innen- und Außenarchitektur eines Unternehmensmaßgeblich über die Arbeitgeberattraktivität: 28 Prozent derbefragten Fachkräfte ist dieser Aspekt sehr wichtig, jedem Zweitenwichtig (48 Prozent). Daraus ergibt sich insgesamt eine Zustimmungvon 76 Prozent. Im Vergleich dazu spielen Kriterien wie Ruf oderGröße und Bekanntheit eines Unternehmens eine unbedeutende Rolle:Während die Reputation für 59 Prozent der Fachkräfte wichtig ist,steht Größe und Bekanntheit für nur 27 Prozent der Befragten mitArbeitgeberattraktivität in Zusammenhang. "Das unterstreicht dieChance für Hidden Champions, die es vor zehn Jahren tatsächlichschwer hatten, um Fachkräfte zu werben. Hier gab es einengrundlegenden Wandel", erklärt Viktor Gilz.Oberste Priorität: Umgang auf AugenhöheDoch nicht nur Räume und Räumlichkeit entscheiden laut derSuite&Co-Studie "Recruiting 2018 - Wunsch und Wirklichkeit", ob einUnternehmen Top-Kräfte binden kann. "Das Menschliche muss gleichfallsstimmen. Fachkräfte wollen einen sozialen Umgang auf Augenhöhe,"erklärt Viktor Gilz. Ein Wunschauto für das Wochenende, eineWochenendreise oder ein Concierge-Service? Der Mehrheit derFachkräfte ist dies laut Studie nicht wichtig. Was zählt, sindvielmehr anerkennende Worte des Vorgesetzten: Mehr als drei Viertelaller Befragten (76 Prozent) Fachkräften sind der Meinung, dass einwertschätzendes Danke für besondere Leistungen motivieren kann.Zudem haben Statussymbole wie Dienstwagen nahezu ausgedient. DieErgebnisse untermauern, dass ein Firmenauto keinen so starkenStellenwert hat, wie es vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Für jededritte befragte Fachkraft (35 Prozent) stellt der Firmenwagen keinenbesonderen Anreiz dar. Firmen-Smartphones können ebenfalls immerweniger als Aushängeschild dienen: 443 von 873 Befragten (51 Prozent)sehen diesen Benefit mittlerweile als gegeben für Fachkräfte einesUnternehmens.Schmerzpunkt: WohnungssucheDer "War for Talents" verlangt von Unternehmen vielmehr immerkreativere Maßnahmen zu entwickeln, die ihnen Vorteile in derRekrutierung verschaffen. "Kundenzentriertes Denken ist hier wie imVertrieb und Marketing ebenfalls angebracht. Die Orientierung an denBedürfnissen der Mitarbeiter ist wichtiger denn je. Denn diese sindheute andere - und haben viel mit dem privaten Lebensumfeld zu tun",sagt Lisa Mellinghoff.58 Prozent der Fachkräfte sehen demnach die Wohnungssuche im Falleeines Arbeitgeberwechsels als große Herausforderung, bei der sieHilfe vom Arbeitgeber erwarten. Lisa Mellinghoff: "Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf zum Beispiel durch Unterstützung bei der Suche nacheiner passablen Wohnung sind am Ende Aspekte, mit denen Unternehmenpunkten und Mitarbeiter binden können. Das ist sowohl Fachkräften alsauch Personalern bewusst."Über die StudieIm Rahmen der Studie wurde ein mehrstufiges Verfahrendurchgeführt. Zunächst hat das Unternehmen in München im Dezember2017 gemeinsam mit Personalern, HR-Experten, Headhuntern sowieFachkräften eine Diskussionsrunde zum Thema Recruitment 2018veranstaltet. Basierend auf dieser leitfadengeführtenGruppendiskussion wurden zwölf zentrale Thesen herausgearbeitet. DieThesen wurden im Februar 2018 in einer umfangreichen Feldarbeitgemeinsam mit dem Panelanbieter respondi quantitativ geprüft. Um einmöglichst hinreichendes Bild zu zeichnen, wurden zwei Panels gewähltund befragt. In einer Entscheiderumfrage wurden 52 Personaler,Headhunter und Recruiter um Meinung gebeten. Zusätzlich wurden ineiner breit angelegten Befragten Einstellungen und Daten von 873Fachkräften erhoben.Über Suite&CoSuite&Co bietet einen neuen Weg in der Rekrutierung vonFührungspersonal. Dabei unterstützt das Team von Lisa Mellinghoff undViktor Gilz Unternehmen, Top-Führungskräfte für sich zu gewinnen,indem sie "Innenarchitektur" als attraktiven Unternehmensbonusanbieten. Fach- und Führungskräfte werden während einesberufsbedingten Wohnortswechsels von Suite&Co ab der ersten Minutevoll betreut, wobei auf der Schaffung eines idealen und individuellpassenden Lebensumfeldes das Hauptaugenmerk liegt. Diese innovativePersonalpolitik dient zur Gewinnung und Loyalisierung vonFührungskräften.