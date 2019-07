Studie: Lieferketten in der Autoindustrie am stärksten digitalisiert - Kosten aber wenig transparent

München / Unterföhring (ots) -- In drei von vier Unternehmen hakt es bei Datenqualität und-verarbeitung- Mehrheit ist nicht in der Lage, Logistikkosten flexibel anMarktveränderungen anzupassenEs wirkt wie ein Paradoxon: Einerseits betreibenAutomobilunternehmen im Vergleich mit anderen Industriezweigen dengrößten Aufwand, um ihre Lieferketten zu digitalisieren. Dochandererseits haben sie den schlechtesten Durchblick, wenn es um dieKosten ihrer Supply Chain geht. Dies sind Ergebnisse einer aktuellenStudie der Beratungsgesellschaft Emporias, für die 100Logistikmanager von Industrieunternehmen ab 500 Mitarbeitern befragtwurden.Automobilhersteller und ihre Zulieferer verfügen über große, weitverzweigte Lieferantennetzwerke. Gleichzeitig sind dieProduktvarianten besonders vielfältig, was die ohnehin steigendenTransportkosten weiter in die Höhe treibt. Diese Kosten könnten durcheine Optimierung der Supply Chain deutlich gesenkt werden. Davon istdie Mehrheit der Logistikmanager aus Automotive-Unternehmenüberzeugt, wie die aktuelle Emporias-Studie "Supply Chain Managementin Industrieunternehmen" zeigt. Jeder Zehnte schätzt dasEinsparpotenzial in der Lieferkette seines Unternehmens sogar alssehr hoch ein, weitere 35 Prozent als hoch. Es stellt sich die Frage,was die Unternehmen daran hindert, dieses Potenzial zu heben - vorallem vor dem Hintergrund, dass Entscheider aus derAutomobilindustrie ihren Betrieben einen großen Vorsprung bei derDigitalisierung der Supply Chain bescheinigen.Unzureichende Daten- und Kostenrechenmodelle"Die Digitalisierung der Supply Chain ist kein Garant dafür, dassdie Logistikkosten auch besser gesteuert werden", sagt Oliver Ohlen,Geschäftsführer von Emporias. "Unsere Studie zeigt, dass es gerade imAutomotive-Bereich häufig bei der Datenverarbeitung hakt. Es fehlt anRechenmodellen, die die Gesamtkosten der komplexen Lieferanten- undTransportsysteme inklusive ihrer Abhängigkeiten untereinanderwirklich sichtbar und verrechenbar machen."So berichten neun von zehn befragten Managern des Automobilsektor,dass logistische Stammdaten in ihrem Unternehmen nicht vollständigoder nicht aktuell genug vorliegen. Drei Viertel geben zudem an, dassvorliegende, digital erfasste Daten nicht richtig weiterverarbeitetund für Optimierungen genutzt werden. Dazu gehören vor allem externeDaten, etwa von Lieferanten und Dienstleistern. Eine große Mehrheitder Studienteilnehmer aus dem Automobilbereich hält denn auch dieaktuell im Controlling eingesetzten Systeme zur Abbildung der eigenenSupply Chain für ungeeignet. "Die in der Automobilbrancheeingesetzten Datenverarbeitungsmodelle sind nicht schlechter als inanderen Industrien", so Emporias-Experte Ohlen. "DenLogistikentscheidern dieser Branche sind die Mängel aber stärkerbewusst, da sie auch die Auswirkungen in besonderem Maß spüren."Automotive-Controller rennen Marktveränderungen hinterherSo müssen acht von zehn Managern von Automobilherstellern und-zulieferern eingestehen, dass sie die Kostenstruktur ihrer SupplyChain nicht schnell genug an Marktveränderungen anpassen können.Dieser Nachteil fällt angesichts der Tatsache noch stärker insGewicht, dass gerade die Flexibilität in der Kostenstruktur in dieserBranche nach der allgemeinen Effizienz das wichtigste Kriterium beider Optimierung der Supply Chain darstellt.Durch die hohe Komplexität der Lieferanten- und Transportsystemekommt es bei den Automobilunternehmen zudem oft vor, dass wahreKostentreiber unentdeckt bleiben. Die Abhängigkeiten der Kostenuntereinander bleiben verborgen. Die Folge: Werden an einer Stelleder Lieferkette Kosten eingespart, tauchen sie an anderer Stelle alsMehraufwand wieder auf. "Dieses Phänomen kennen vieleAutomobilunternehmen, weil sie, wie die Studie zeigt, ihreLogistikkosten nicht genau der Kostenstelle zurechnen, an der sieentstehen", so Oliver Ohlen von Emporias."Modernste Systeme und Tools zur Steuerung der Supply Chain helfennicht, wenn ihnen kein valides Kostenmodell zugrunde liegt.Simulations- und Vorhersagefunktionen ergeben dann keine sinnvollenErgebnisse", sagt Experte Ohlen. Wie die Emporias-Studie zeigt, sindnur 30 Prozent der Automobilunternehmen in der Lage, die Auswirkungenvon Vertriebs- und Produktionsplänen auf zukünftigeSupply-Chain-Kosten zu simulieren. Gleichzeitig ist der Anteil derAutomotive-Unternehmen, die ganzheitliche Kostenmodelle zur Steuerungihrer Supply Chain anwenden, noch geringer als imBranchendurchschnitt. So sagen nur neun Prozent der Automobilmanager,dass Optimierungsentscheidungen nach dem Prinzip der "Total Cost"getroffen werden. Industrieübergreifend sind dies 15 Prozent.Erprobte Total-Cost-MethodikUm diese Defizite und Lücken in der Optimierung zu schließen, hatEmporias neue Tools und Instrumente zur Umsetzung der Total CostPhilosophie entwickelt. In der Praxis mit Kunden erprobt und inKooperation mit der TU München und einem Logistik-Expertenkreisweiterentwickelt, sind dazu jetzt ausgereifte BI-Anwendungenverfügbar. Weitere Informationen:https://www.emporias.de/emporias-tcsc/.Über die Studie:Für die Studie "Supply-Chain-Management in Industrieunternehmen2019" wurden im Auftrag des Beratungsunternehmens EMPORIAS im Januarund Februar dieses Jahres insgesamt 100 Entscheider ausIndustrieunternehmen ab 500 Mitarbeitern befragt.Über EMPORIAS:EMPORIAS ist eine international tätige Prozess- undOrganisationsberatung für Supply Chain Management, Logistik undEinkauf mit Sitz in München. Seit über 15 Jahren entwickelt dasBeratungsunternehmen für marktführende Mittelständler undGroßkonzerne maßgeschneiderte Lösungen mit messbarem Output -weltweit, 'hands-on', umsetzungsstark.Pressekontakt:Unternehmenskontakt EMPORIAS:Dr. Oliver OhlenGeschäftsführerEMPORIAS Management ConsultingFeringastrasse 785774 UnterföhringTel. +49 (0) 89. 9584 060E-Mail: oliver.ohlen@emporias.dePressekontakt:Christoph LobertBeratungFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel. +49 (0) 40. 25 3185 146E-Mail: christoph.lobert@faktenkontor.deOriginal-Content von: EMPORIAS, übermittelt durch news aktuell