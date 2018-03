Studie: Kunden lassen sich kaum von Mode-Influencern zum Kauf verführen

Frankfurt/Main (ots) - Liken ist nicht gleich kaufen. Geradeeinmal 2 Prozent der Verbraucher in Deutschland haben schon einmalein Kleidungsstück gekauft, das von einem Mode-Blogger beworbenwurde. Das zeigt eine Studie des GfK-Konsumpanels Fashion&Lifestyleim Auftrag des Fachmediums TextilWirtschaft aus der dfv Mediengruppe,für die über 6.200 Frauen und Männer befragt wurden. Demnach sind esmit 3 Prozent eher Frauen als Männer (2 Prozent), die sich durchPosts von Fashion-Influencern auf Facebook, Instagram und Co schoneinmal zum Kauf eines Kleidungsstücks haben verführen lassen. DieStudie zeigt deutlich, dass Influencer vor allem Jüngere ansprechen.So ist mit 6 Prozent der Anteil derjenigen, die aufgrund eines Postsschon einmal etwas gekauft haben, bei den unter 29-Jährigen deutlichhöher. 12 Prozent dieser Altersgruppe verfolgen zumindestgelegentlich einen Blog, ab 50 Jahre sind es hingegen nur noch 3Prozent.Generell hat das Thema Mode-Blogger bzw. Fashion-Influencer fürden Großteil der Bevölkerung keine Bedeutung. So antwortet mehr alsdie Hälfte aller Teilnehmer (56 Prozent) auf die Frage, ob sie einenoder mehrere Influencer kennen, die Mode-Inspirationen auf Blogs,Instagram oder Facebook posten: "Ich kann nichts zum Thema sagen." 37Prozent sagen, sie kennen keine, lediglich 7 Prozent kennenFashion-Influencer. Mit 5 Prozent ist der Anteil derjenigen, diegelegentlich Blogs einer oder mehrerer Mode-Blogger folgen, nochgeringer. Schlecht schneidet die neue Werbeform auch beim ThemaGlaubwürdigkeit ab. So finden lediglich 4 Prozent aller BefragtenFashion-Posts meistens glaubwürdig. Damit einher geht ein großesVerständnis für das Geschäftsmodell. So sind für 38 Prozent allerBefragten bezahlte Posts von Mode-Bloggern mit Werbunggleichzusetzen.Weitere Ergebnisse der Studie veröffentlicht die TextilWirtschaftin der Ausgabe vom 15. März 2018.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell