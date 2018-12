Studie: Konzerne machen kaum Fortschritte bei Geschlechtergleichheit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am einseitigen Geschlechterverhältnis in den Chefetagen der größten börsennotierten Konzerne in Deutschland ändert sich nur langsam etwas.



Bei gleichbleibender Geschwindigkeit werde es noch etwa 40 Jahre dauern, bis Spitzenpositionen gleichermaßen mit Frauen und Männern besetzt seien, heißt es in einer Analyse der Boston Consulting Group (BCG), die am Freitag vorgestellt wurde.

Für die Studie wurden die 100 größten deutschen Unternehmen nach Börsenwert sowohl auf die paritätische Besetzung von Führungspositionen als auch auf die dort bestehenden Gehaltsunterschiede hin durchleuchtet. Je höher der Wert, den ein Unternehmen erhält, umso geringer ist der jeweilige Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Bei der Analyse schnitt die Wiesbadener Aareal Bank am besten ab. Das im MDax notierte Geldhaus erhielt 80,44 von 100 möglichen Punkten, gefolgt von Telefónica Deutschland und dem Leasing-Spezialist Grenke .