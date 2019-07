Studie Konsumbarometer 2019 - Regionale Produkte sind im Kommen (FOTO)

--------------------------------------------------------------VIDEOhttp://ots.de/64t6ts--------------------------------------------------------------München (ots) -- Europäische Konsumenten haben großes Vertrauen in heimischeProdukte.- Verbraucher sehen positive Effekte auf regionale Wirtschaft undden Umweltschutz.- Noch hält der Preis viele Konsumenten vom Kauf ab.Regionale Produkte finden bei den europäischen Konsumenten immergrößeren Zuspruch. Nach den Ergebnissen des Konsumbarometers 2019 vonConsors Finanz bringt eine große Mehrheit heimischen Erzeugnissengroßes Vertrauen entgegen, egal, ob sie in der Region (93 Prozent)oder im Land (94 Prozent) hergestellt wurden (Deutschland: 95 und 94Prozent). Alleine ein europäischer Ursprung ruft bei 75 Prozent derBefragten positive Assoziationen hervor. Zum Vergleich: BeiUS-amerikanischen Produkten sagen das 61 Prozent, bei chinesischenProdukten lediglich 26 Prozent.Beim Konsum regionaler Produkte geht es um WerteAn regionalen Produkten schätzen 84 Prozent der europäischen undsogar 89 Prozent der deutschen Verbraucher die Qualität. Hinzu kommteine ganz bestimmte Wertehaltung, die sie mit heimischen Erzeugnissenverbinden. So ist der Konsum regionaler Erzeugnisse für 63 Prozentder europäischen und 66 Prozent der deutschen Befragten gut für dieUmwelt. Noch bedeutsamer sind den Konsumenten die sozioökonomischenEffekte. 77 Prozent sehen positive Auswirkungen auf die regionaleWirtschaft, 70 Prozent auf den heimischen Arbeitsmarkt (Deutschland:80 sowie 64 Prozent). Diese Ansicht spiegelt sich auch in den Motivenwider, die die Konsumenten tatsächlich zu regionalen Produktengreifen lassen. 49 Prozent bevorzugen regionale Erzeugnisse, weil siedamit die lokale Wirtschaft unterstützen, und 43 Prozent wollen dieArbeitsplätze sichern. Für 35 Prozent spielt die Qualität derProdukte eine Rolle, und 25 Prozent handeln aus ökologischen Motiven.In Deutschland ist das Argument Arbeitsplatzsicherung mit 33 Prozentetwas weniger ausgeprägt, dafür spielen die Effekte für dieheimischen Unternehmen (52 Prozent) und der Umweltgedanke einegrößere Rolle (35 Prozent).Verbraucher wünschen sich stärkere Förderung"Auffällig ist, dass trotz der hohen Wertschätzung der Anteil derVerbraucher, die regelmäßig regionale Produkte kaufen, noch relativgering ist", erkennt Gerd Hornbergs, CEO von Consors Finanz. Sobevorzugen etwa in Deutschland nur 40 Prozent der Befragten beim Kaufim Allgemeinen Produkte aus dem eigenen Land und nur 29 Prozent ausder Region. Wenn sie heimische Produkte erwerben, dann vor allemLebensmittel (89 Prozent), Hygiene- und Pflegeprodukte (70 Prozent)und Autos (56 Prozent).Aktuell ist es in erster Linie der höhere Preis, der dieKonsumenten vom tatsächlichen Kauf abhält. In Deutschland ist das bei52 Prozent der Befragten der Fall, im europäischen Durchschnitt sagendas 47 Prozent. Die Diskrepanz zwischen Wertschätzung und Umsetzungstört die Konsumenten aber offenbar selbst. So finden es 64 Prozentder deutschen Verbraucher (56 Prozent der europäischen) wichtig, dasses mehr Unterstützung und Förderung heimischer Produkte gibt. "Hiersind alle Akteure am Markt gefragt", betont Hornbergs. "Händlermüssen sich Gedanken um sinnvolle Vertriebskonzepte machen und wirVerbraucher um unsere Kaufmotive. Nicht zuletzt vor dem Hintergrunddes Klimawandels wird es immer entscheidender, bewusst zu konsumierenund die eigenen Entscheidungsgründe möglicherweise anders zugewichten."Die vollständige Studie kann abgerufen werden unterhttps://studien.consorsfinanz.de/Über die StudieDas Konsumbarometer - Europa wird jährlich von Consors Finanzherausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 27. November bis zum10. 