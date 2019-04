Studie: Klimaziele in der Landwirtschaft nur mit Abstockung der Tierbestände zu erreichen

Berlin (ots) - Die Klima-Allianz Deutschland hat durchrechnenlassen, mit welchen Maßnahmen das Klimaziel 2030 im BereichLandwirtschaft sicher zu erreichen ist.Das zivilgesellschaftliche Bündnis kritisiert die geplantenMaßnahmen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zurErreichung der Klimaziele im Bereich Landwirtschaft als zu unkonkretund unzureichend. Eine Studie des Öko-Instituts zur Bewertung vonMaßnahmenvorschlägen der deutschen Zivilgesellschaft zeigt, wie das2030-Ziel sicher erreicht werden kann."Das Maßnahmenpaket, das Ministerin Klöckner vorsieht, basiertoffenbar auf unrealistischen Annahmen und reicht nicht aus, dasKlimaziel zu erreichen. Die Emissionen aus der Tierhaltung macheneinschließlich der Futterproduktion rund 70 Prozent allerAgraremissionen aus. Nur mit einer Abstockung der Tierbestände könnendie Klimaziele in der Landwirtschaft erreicht werden. Das ist daszentrale Ergebnis der Studie. Ministerin Klöckner schließt dieseOption jedoch kategorisch aus", so Gerald Wehde, GeschäftsleiterAgrarpolitik bei Bioland. "Weniger ist mehr," ergänzt Felix Domke,Leiter Politik von ProVeg Deutschland. "Eine Reduktion des Konsumsvon Milch- und Fleischprodukten um ein Viertel brächte eine jährlicheEinsparung von 7,8 Mio. Tonnen CO2."Tobias Reichert, Teamleiter Welternährung bei Germanwatch:"Steigende Exporte waren in den vergangenen Jahren der wichtigsteGrund für wachsende Tierbestände und Emissionen. Daher muss eindeutlich verringerter Verbrauch von Fleisch und Milch mit reduziertenExportmengen und weniger weggeworfenen Milch- und Fleischprodukteneinhergehen."Statt auf eine Reduktion der Tierbestände setzt Klöckner auf zweizentrale Instrumente, deren Wirkung sie auch noch überschätzt: dieDüngeverordnung von 2017 und die Vergärung von Wirtschaftsdünger inBiogasanlagen. "Das Ministerium erwartet eine Einsparung von bis zu3,5 Mio. Tonnen CO2 bis 2030 über die Senkung desStickstoffüberschusses. Mit der bestehenden Düngeverordnung istallerdings nur eine Einsparung von zwei Millionen Tonnen CO2 zuerwarten," erklärt Wehde.Durch die Vergärung von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen willdas Ministerium zusätzlich bis zu 4 Mio. Tonnen CO2 einsparen. Daswürde bedeuten, dass 70 Prozent des gesamten Aufkommens an Gülle undMist in Biogasanlagen landen. Aktuell sind es 17 Prozent. "DieAnnahmen Klöckners sind daher vollkommen überzogen, würden Millionenan Fördermitteln verschlingen und die Massentierhaltungmanifestieren. Gülle über hunderte Kilometer zu den bestehendenBiogasanlagen zu transportieren kann nicht Sinn der Übung sein," soWehde. "Statt Schönrechnerei brauchen wir realistische Maßnahmen zurAbsenkung der Stickstoffüberschüsse von heute 98 auf 50 kg Stickstoffpro Hektar. Wichtigster Hebel ist auch hier die deutliche Reduktionder Tierbestände, insbesondere in den viehstarken Gebieten," soReichert. Diese Maßnahmen sollen flankiert werden durch mehrÖkolandbau, Leguminosenanbau und die Einführung einerStickstoffabgabe, fordern die Organisationen.Die Studie des Öko-Instituts im Auftrag der Klima-AllianzDeutschland finden Sie hier: https://kurzlink.de/Landwirtschaft2030Hintergrund:Bereits im November 2018 haben mehr als 60 Organisationen einumfassendes Forderungspapier erarbeitet, in denen die notwendigenMaßnahmen in allen klimapolitischen Handlungsfeldern beschriebenwerden, damit Deutschland sein Klimaziel 2030 erreicht. DasMaßnahmenprogramm Klimaschutz 2030 der deutschen Zivilgesellschaftfindet sich hier: https://kurzlink.de/MP_2030Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung sieht für diedeutsche Landwirtschaft vor, die Treibhausgase (THG) bis 2030 um 11bis 14 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente auf 58 bis 61 Mio. Tonnen CO2 zureduzieren. 2016 lagen die Emissionen noch bei 71,7 Mio. Tonnen CO2.Pressekontakt:Julia Dittmann, Klima-Allianz Deutschland, Tel. 030/780 899 514,Email julia.dittmann@klima-allianz.deGerald Wehde, Bioland e.V., Tel. 06131/239 7920 oder 0176/600 300 11,Email gerald.wehde@bioland.deOriginal-Content von: Klima-Allianz Deutschland, übermittelt durch news aktuell