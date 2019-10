Studie: Klimawandel macht jungen Menschen gesundheitlich zu schaffen / Vor allem junge Frauen sorgen sich angesichts steigender Temperaturen um ihre körperliche und psychische Gesundheit

Villingen-Schwenningen (ots) - Die gesundheitlichen Folgeschädendes Klimawandels sind nicht nur von älteren, sondern auch schon vonjüngeren Menschen zu spüren: 41 Prozent der 14- bis 34-Jährigen machtder Klimawandel körperlich zu schaffen, und 45 Prozent sprechen voneiner psychischen Belastung. Interessanterweise sind Frauen mit 51Prozent davon stärker betroffen als Männer (39 Prozent). Das sindErgebnisse der Studie "Zukunft Gesundheit 2019" der SchwenningerKrankenkasse und der Stiftung "Die Gesundarbeiter". Mehr als 1.000Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland zwischen 14 und 34Jahren wurden dafür befragt.Vor allem die 14- bis 17-Jährigen sorgen sich: 52 Prozent sagten,dass ihnen der Klimawandel psychisch zu schaffen mache. In denAltersgruppen 18 bis 25 (48 Prozent) und 26 bis 34 (40 Prozent) istdie psychische Belastung weniger stark ausgeprägt. Ein einheitlichesBild gibt es dagegen bei den körperlichen Auswirkungen desKlimawandels: Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Anteil beirund 40 Prozent.Sorge vor der Zukunft"Die junge Generation ist sensibilisiert für dieses Thema und hatAngst um ihre Zukunft", erklärt Dr. Tanja Katrin Hantke,Gesundheitsexpertin der Schwenninger Krankenkasse, den kritischenAusblick der Generationen Y und Z: "62 Prozent der 14- bis17-Jährigen macht sich große oder sogar sehr große Sorgen, dass derKlimawandel ihrer Gesundheit künftig schaden könnte. Und auch in derAltersgruppe 26 bis 34 sind es noch 53 Prozent."Frauen stellten auch ihr eigenes Verhalten eher in Frage. JedeZweite gab an, dass sie aufgrund ihres Lebensstils ein schlechtesGewissen hätte. "Bei den Männern sind es nur 40 Prozent", sagtHantke. "Sie sind offenbar eher in der Lage, dieses Themaauszublenden."Herausforderung für das Gesundheitssystem"Es ist bemerkenswert, dass nicht nur die ältere Generation vonden steigenden Temperaturen betroffen ist, sondern so viele Jüngerebereits körperliche Auswirkungen spüren", so die Ärztin. Es handelesich nicht um ein Phänomen einzelner Gruppen, sondern beeinträchtigedie ganze Bevölkerung."Auf unser Gesundheitssystem kommt mit dem Klimawandel einiges anMehrarbeit zu", warnt Hantke. Schon in der Vergangenheit hätten großeTemperatursprünge und Hitzewellen zu einem messbaren Anstieg derHerz-Kreislauf-Beschwerden geführt. "Sollten wir in 20 Jahren nochextremere Hitzewellen erleben, wird sich das deutlich auf dieallgemeine Gesundheit auswirken." Auch deshalb sei an der BerlinerCharité in diesem Jahr die deutschlandweit erste Professur fürKlimawandel und Gesundheit eingerichtet worden, um künftigenHerausforderungen gewachsen zu sein.Die Studie "Zukunft Gesundheit 2019 - Jungen Bundesbürgern auf denPuls gefühlt" (PDF) finden Sie hier:www.Die-Schwenninger.de/PraeventionsStudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 320.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 13 Geschäftsstellen.Die Schwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Vorstand der Kasseist Siegfried Gänsler. Mit "Die Gesundarbeiter -Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat die Schwenninger 2012 als erstegesetzliche Krankenkasse eine Stiftung gegründet. Diese fördertProjekte im Bereich Prävention und Gesundheitsfürsorge,schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.dewww.Die-Schwenninger.deOriginal-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell