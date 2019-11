Studie: Klein- und Mittelstädte punkten bei der Digitalisierung

Starnberg (ots) -+++ Neue Smart-City-Studie+++ 400 Kommunen mit über 30.000 Einwohnern im Test+++ Digitale Fortschritte, aber hoher NachholbedarfDeutschlands Klein- und Mittelstädte werden smarter. Die meisten haben abereinen hohen Nachholbedarf. Das geht aus der aktuellen Studie derUnternehmensberatung Haselhorst Associates zum Thema Smart City hervor, die dasWirtschaftsmagazin BILANZ am Samstag exklusiv veröffentlicht hat. Nach dieserumfassendsten neuen Studie landen zwar auch beim diesjährigen Ranking der 400größten Städte Deutschlands mit über 30.000 Einwohnern die Millionenstädte Köln,Hamburg und München auf den ersten Plätzen. Zugleich sind unter den diesjährigenzehn größten Aufsteigern jedoch auch acht kleinere und mittlere Kommunenvertreten.Während Köln das aktuelle Ranking mit einem Digitalisierungsgrad von 41 Prozentanführt, erzielt etwa Ravensburg die bundesweit größten Fortschritte imVergleich zum Vorjahr. Die rund 50.000-Einwohner-Stadt im SüdenBaden-Württembergs hat sich vom 365. Rang im vergangenen Jahr auf den 73. Platzhochgearbeitet - und weist nun einen Digitalisierungsgrad von 15 Prozent auf.Der Grund: Die Mittelstadt hat seit 2018 intensiv an der Ausarbeitung ihrerdigitalen Agenda gearbeitet und bereits zahlreiche zukunftsweisende Projekteangestoßen. Daneben zählen auch Detmold, Emsdetten, Amberg, Gera, Datteln,Coburg und Bamberg zu den Aufsteigern.Dr. Arno Haselhorst, Gründer und Geschäftsführer der gleichnamigenUnternehmensberatung: "Das Beispiel Ravensburg zeigt deutlich: Das Thema SmartCity ist keines, das nur in den Metropolen Deutschlands eine Rolle spielt - imGegenteil. Gerade in den kleinen und mittleren Kommunen kann die Digitalisierungeinen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass die Städte zukunftsfähigbleiben. Zudem können smarte Technologien auch einen wichtigen Beitrag zumKlimaschutz leisten. Allerdings liegt das Thema Digitalisierung bei der großenMehrheit der Städte immer noch vollkommen brach."Unabhängig vom Erfolg Ravensburgs macht der Gesamtscore der Mittelstadt zugleichauch ihren großen Nachholbedarf deutlich: Gemessen an einer optimalenDigitalisierung von 100 Prozent ist die Kommune noch weit vom Bestfall entfernt.Für die Studie hat Haselhorst Associates insgesamt über 20.000 Daten aus den 400untersuchten Städten zusammengetragen und diesen acht Einzelkriterienzugeordnet: Strategie und Umsetzung, Digital Infrastructure, Smart Mobility,Smart Energy & Environment, Smart Home, Building & Security, Smart Health, SmartEducation und Smart Government. Aus den Ergebnissen der Segmente wurde dann derjeweilige Digitalisierungsgrad der Städte berechnet.Generell liegt die große Mehrheit der deutschen Städte noch immer weit unterihrem digitalen Optimum. Ganze drei Viertel der Kommunen erreichen noch nichteinmal einen Gesamtscore von zwölf Prozent. "Will die Bundesrepublik langfristiginternational wettbewerbsfähig bleiben, müssen die Städte dringend in dieDigitalisierung investieren. Nur wenn eine Kommune in allen Bereichen desstädtischen Lebens technologisch auf dem neuesten Stand ist, bleibt sie auch alsWirtschaftsstandort für Unternehmen attraktiv. So können Arbeitsplätzegeschaffen und die Forschung weiter vorangetrieben werden", sagt Dr. ArnoHaselhorst.Die komplette Studie ist unter www.haselhorst-smartcity.com nach Anmeldungverfügbar.Über Haselhorst Associates:Die Unternehmensberatung Haselhorst Associates GmbH mit Sitz in Starnberg istspezialisiert auf Restrukturierungen, Strategieberatungen, dasProfit-Improvement sowie umfassende Konzepte für Smart Cities und dieDigitalisierung von Unternehmen. Das Team aus international erfahrenen Beraternerarbeitet maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden - von der Analyse über diejeweilige Projektplanung bis hin zur Begleitung der Umsetzung. In denvergangenen Jahren hat die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien sowohl fürUnternehmen als auch Städte und Kommunen eine wachsende Bedeutung bekommen. ImBereich Smart City entwickelt Haselhorst Associates gemeinsam mit Stadtwerkenund Kommunen zukunftsfähige Konzepte in allen Bereichen der digitalenDaseinsvorsorge. Das Projekt "Digitalisierungs-Roadmap der Stadtwerke Emden"wurde 2017 mit dem Stadtwerke Award ausgezeichnet. Die Berater unterstützenferner Unternehmen bei einem erfolgreichen Eintritt in den Smart-City-Markt.Ende 2018 publizierte Haselhorst Associates die Studie "Digitales StädterankingDeutschland 2018", eine Bestandaufnahme der Entwicklung von Smart Cities in derBundesrepublik.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Haselhorst Associates, übermittelt durch news aktuell