Studie: Mit Kindern steigt der Wunsch nach Wohneigentum / Für jeden zehnten Kaufinteressenten ist die Geburt eines Kindes Auslöser für den Kaufwunsch / Ein Jahr Baukindergeld: Förderung klug einsetzen

München (ots) - Mit einem Kind wächst bei vielen Paaren der Wunschnach einer eigenen Immobilie. Das zeigt die aktuelle Wohntraumstudieder Interhyp AG unter mehr als 2.600 Befragten. Für mehr als jedenzehnten Kaufinteressenten (13 Prozent) ist die Geburt oderbevorstehende Geburt eines Kindes ein Auslöser, sich nachWohneigentum umzusehen. Zudem wünschen sich 86 Prozent aller Mietermit mindestens einem Kind, einmal im Wohneigentum zu leben. InHaushalten ohne Kinder sind es nur 62 Prozent. Damit zeigt die Studieein Jahr nach Start des Baukindergeldes am 18. September 2018, dassdie staatliche Förderung auf einen großen Bedarf trifft. "DieFamiliengründung ist oft ein Grund, den Wunsch nach Wohneigentum indie Tat umzusetzen. Das zeigen auch die Erfahrungen unsererBaufinanzierungsberater", sagt Mirjam Mohr, Vorständin der InterhypAG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen."Familien fragen oft nach Fördergeldern für den Kauf und dabei istdas Baukindergeld in quasi jedem Gespräch ein wichtiges Thema."Mit Kindern ändern sich die Bedürfnisse. Dabei geht es nicht nurum die Frage der Größe oder Lage der Wohnung oder des Hauses, sondernauch um das Sicherheitsbedürfnis, das Immobilieneigentum bedient. Wieein detaillierter Blick auf die Interhyp-Wohntraumstudie zeigt, istein Kind nur für fünf Prozent der Mietinteressenten ein Auslöser,sich nach einer neuen Mietwohnung umzusehen. Mit 13 Prozententscheidet sich ein deutlich größerer Anteil der Kaufinteressenten,nach Wohneigentum zu suchen, weil ein Baby gekommen oder unterwegsist. Mirjam Mohr: "Immobilieneigentum trifft auf ein Bedürfnis vonFamilien nach finanzieller Absicherung, Unabhängigkeit undGestaltungsfreiheit sowie Werterhalt." Das Baukindergeld könne,sofern die Familien die Förderkriterien erfüllen, in dieser Phase derLebensplanung und Entscheidung ein zusätzlicher Baustein sein, umEigentum zu finanzieren.Damit das Baukindergeld bei der Finanzierung einer Immobiliebestmöglich genutzt wird, rät Interhyp, den Einsatz vorab mit einemBaufinanzierungsexperten zu besprechen. Wichtig dabei zu wissen: DasBaukindergeld muss bei der staatlichen Förderbank KfW beantragtwerden. Der Antrag kann erst nach Einzug in die eigene Wohnung oderdas eigene Haus gestellt werden, und zwar bis zu sechs Monate nachEinzug. Zudem ist eines der Förderkriterien, dass die Kinder, für diees eine Förderung gibt, zum Zeitpunkt der Antragstellung bereitsgeboren sein müssen. Für jedes Kind erhalten förderfähige Familienüber einen Zeitraum von zehn Jahren jeweils 1.200 Euro Baukindergeld,insgesamt also maximal 12.000 Euro. Eine Familie mit drei Kindernkann damit bis zu 36.000 Euro bekommen.Interhyp empfiehlt, das Baukindergeld zum Beispiel fürSondertilgungen bei der Baufinanzierung einzusetzen. Dadurch wird dieRestschuld kleiner und die Darlehensnehmer sind schnellerschuldenfrei. Weil sie auch Zinskosten sparen und so noch mehr tilgenkönnen, wird die Restschuld durch den geschickten Einsatz desBaukindergeldes nicht um 36.000 Euro, sondern - je nach Konstellation- zum Teil sogar um rund 37.000 bis 38.000 Euro vermindert.Eine weitere Möglichkeit, das Baukindergeld einzusetzen, ist lautInterhyp das Ansparen per Bausparvertrag oder Sparkonto. Dasangesparte Geld kann dann zum Beispiel nach der Zinsbindung von zehnJahren genutzt werden, um einen Teil des Darlehens zu tilgen. Frischgebackene Eigentümer könnten das Baukindergeld auch als Puffer fürnotwendige Reserven zur Seite legen. Gerade beim Kauf von Bestand,der oft von Familien erworben wird, kann diese Form derModernisierungsrücklage sinnvoll sein und einen teurerenModernisierungskredit sparen.Interhyp hat Fragen und Antworten rund um das Baukindergeld imInternet unter http://ots.de/avCgrY zusammengestellt.Die wichtigsten Ergebnisse der Interhyp-Wohntraumstudie auf einenBlick finden sich unter https://wohntraumstudie.interhyp.de/.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.