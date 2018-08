Studie: Jugend (ver)zweifelt an Smartphone-Kompetenz von Eltern und Großeltern

Frankfurt (ots) - Egal ob Middle-, Best- oder Silver-Ager - ausSicht der 16- bis 35-Jährigen haben Eltern und Großeltern in SachenSmartphone den Anschluss verloren. So sagen 81 Prozent der für dieaktuelle Studie "Familie und Smartphone" Befragten, dass ihre Elternlangsamer mit dem Smartphone umgehen als sie. Zudem kritisieren 66Prozent der Kinder, dass ihre Eltern viele Funktionen desinternetfähigen Handys nicht verstehen. In der Generation derGroßeltern beschränken sich nach Aussage ihrer Enkel sogar 77 Prozentauf nur wenige Funktionen des Smartphones. Für die Studie hat derMobiltelefon-Anbieter Emporia 1.000 junge Bundesbürger befragt."Wie unsere Studie weiter zeigt, geht es den Befragten dabei nichtum jugendliches Imponiergehabe, weil sie die gerade angesagte Apppraktisch mit geschlossenen Augen bedienen können", sagt EvelinePupeter, CEO und Eigentümerin von Emporia. "Im Gegenteil: Die sogenannten Digital Natives haben ein gutes Gespür dafür, warum dieältere Generation oft größere Probleme mit dem Smartphone hat." Sosagen 75 Prozent der Studien-Teilnehmer, dass es ihre Großelternstresst, wenn sie sich an ein anderes System oder eine andere Art derBedienung gewöhnen müssen. "Was für die Enkel ein cooles Update ist,wird für die Großeltern also schnell zur digitalen Hürde", soEmporia-CEO Pupeter.Neben dem Wunsch nach vertrauten Symbolen und Benutzeroberflächenwerden die Smartphone-Ambitionen vieler älterer Menschen auch durchden Faktor Angst ausgebremst. Mehr als zwei Drittel der Enkelkinderbeobachten bei ihren Großeltern, dass diese stets befürchten, etwasmit dem Smartphone falsch zu machen. Kein Wunder: Denn während diemittlere Generation oft über den beruflichen Einsatz von PC undInternet eine eigene Technik-Kompetenz aufbauen konnte, haben dieÄlteren noch die "Fasse Dich kurz"-Aufkleber an der Telefonzelle oderGeschichten von horrenden Telefonrechnungen in der Fernsehsendung"Vorsicht Falle!" vor Augen.Abgesehen von diesen kulturellen Unterschieden zwischen denGenerationen kommt als zusätzlicher Stress-Faktor noch das ThemaGesundheit hinzu. "Ältere Menschen wissen es beispielsweise sehr zuschätzen, wenn ihre Smartphone-Oberfläche vor allem das Ziel guterLesbarkeit verfolgt und sie auch mit eingeschaltetem Hörgerätstörungsfrei telefonieren können", so Emporia-Chefin Pupeter."Multi-Tap-Funktionalitäten, die nur mit ausgefeilterFinger-Akrobatik unfallfrei zu bedienen sind, überlassen die Seniorenhingegen lieber ihren Enkelkindern."Besuchen Sie uns auf der IFA und erfahren Sie mehr über unsereneuen Produkte. Sie finden uns in Halle 4.2, Stand 119Eine Pressegrafik zum Download finden Sie unter:www.emporia.de/toluna_grafikÜber emporia telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.atPressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell