Studie: Jeder Fünfte der Generation 50Plus plant Weiterbildungen / Zwei Drittel der über 50-Jährigen investieren in Wohnqualität

Nürnberg (ots) - Bildung ist eine Investition in die Zukunft desLebens - und zwar generationenübergreifend. Auch viele der über50-Jährigen wollen ihr Wissen erweitern und investieren inWeiterbildungen. Aber auch ein schönes Zuhause spielt für dieGeneration 50Plus eine bedeutende Rolle. 67 Prozent planen, Geld fürihr Haus oder ihre Wohnung auszugeben. Damit verzeichnet dieserBereich mit einem Plus von 16 Prozentpunkten den größtenBeliebtheitszuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Für teure Luxusartikelwollen die Best Ager ihr Erspartes hingegen nicht hergeben. Das sindErgebnisse der Studie "Liquidität 50Plus" im Auftrag von easyCredit,in deren Rahmen 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahrenrepräsentativ befragt wurden.Beim Kauf von Luxusartikeln bilden die über 50-Jährigen dasSchlusslicht. Nur sieben Prozent der älteren Generation planen,dieses Jahr teure Garderobe oder Schmuck anzuschaffen. Bei den 18-bis 29-Jährigen ist dagegen mehr als ein Viertel bereit, Geld fürLuxusprodukte auszugeben. Jüngeren ist aber auch die beruflicheAusbildung oder Fortbildung sehr viel wert. Sechs von zehn der 18-bis 29-Jährigen wollen in den nächsten Monaten in ihr beruflichesKnow-how investieren.Weiterbildung ist auch in der älteren Generation durchaus noch einThema: Immerhin noch jeder Fünfte plant Ausgaben in diesem Bereich.Ebenso möchten viele Ruheständler noch dazulernen. Jeder Zehnte willsich eine neue Sprache aneignen, einen Computerkurs belegen oder sichanderweitig weiterbilden."Lebenslanges Lernen gewinnt generationenübergreifend anBedeutung. Auch die über 50-Jährigen möchten auf der Höhe der Zeitbleiben und genauso wie die Jüngeren beispielsweise den Umgang mitneuen Technologien sicher beherrschen", sagt Dr. Christiane Decker,Mitglied des Vorstands der TeamBank AG, die den easyCredit anbietet."Wissen wird als etwas Wertvolles angesehen, in das sich zuinvestieren lohnt."Hintergrundinformationen:Die Studie "Liquidität 50Plus" untersucht Liquidität undKreditaufnahme der Generation 50Plus im Vergleich zur deutschenGesamtbevölkerung. Im April 2017 befragte das MarktforschungsinstitutForsa im Auftrag von easyCredit 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79Jahren. Die Interviews der repräsentativen Bevölkerungsbefragungwurden mit der Methode des Computer Assisted Telephone Interview(CATI) durchgeführt. Zusammen mit der Befragung wurde daseasyCredit-Liquiditätsbarometer ermittelt, welches die Stimmung zurfinanziellen Situation der Bundesbürger erfasst.Kurzprofil:easyCredit ist der Konsumentenkredit der GenossenschaftlichenFinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Er wird von der TeamBankAG angeboten. Alleinstellungsmerkmal von easyCredit ist derLiquiditätsberater, dessen Produktausstattung konsequent vom Kundenher gedacht ist. Qualität ist einer der entscheidendenWettbewerbsvorteile von easyCredit. Als erstes Unternehmen wurde dieTeamBank AG wiederholt mit dem Siegel für "Fairness im Ratenkredit"ausgezeichnet. Das Zertifikat wurde von der DQS GmbH im Rahmen einesspezifischen Audits erteilt.Pressekontakt:Ute ScharnaglT +49 (0) 911 / 53 90-10 30F +49 (0) 911 / 53 90-10 38E presse@teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell