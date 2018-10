Studie: Jede zweite Bank will Gebühren anheben

Hamburg (ots) - Bankkunden in Deutschland müssen sich auf höhereAusgaben für Bankgeschäfte einstellen. Jedes zweite Institut will ander Gebührenschraube drehen, um die Einnahmen zu steigern. Geplantsind neben Preiserhöhungen auch die Einführung gänzlich neuerGebühren. Das geht aus dem "Branchenkompass Banking 2018" von SopraSteria Consulting und dem F.A.Z.-Institut hervor. Mehr als hundertFührungskräfte aus der Bankenbranche wurden befragt.Großbanken und Kreditgenossenschaften wollen überdurchschnittlichoft neue Gebühren einführen oder die Preise für bestimmte Leistungenanheben. Einer der Gründe: International gilt dasPrivatkundengeschäft als lukrativ. Die Umsätze steigen. DeutscheBanken treten jedoch auf der Stelle, obwohl Bankdienstleistungen imEU-Vergleich hierzulande sogar noch als günstig gelten. In vielenNachbarländern bezahlen Kunden teils deutlich mehr. "EU-weit liegtdas deutsche Gebührenniveau für Bankgeschäfte im unteren Mittelfeld",erklärt Tobias Keser, Business Unit Director Banking bei Sopra SteriaConsulting.Der Experte warnt jedoch davor, die Gebührenschraube zuüberdrehen. 2017 haben die Banken bereits die höchstenProvisionserlöse seit mehr als zehn Jahren eingefahren und konntendie Niedrigzinseffekte ein gutes Stück auffangen. Das Problem: DieseEinnahmen erzielen viele Institute vor allem mit teurenStandardleistungen, die zudem für Verbraucher sehr leicht zuvergleichen sind. So schlägt schon das einfachste Girokonto, das nurÜberweisungen und Zahlungen per Bankkarte ermöglicht, mitdurchschnittlich 6,45 Euro monatlich zu Buche. In der Spitze werdensogar bis zu 8,99 Euro für das Basiskonto fällig. Im Jahr können soKosten von fast 200 Euro entstehen. "Selbst die SMS-Nachricht mit derTAN für eine Überweisung kostet Geld, auch wenn diese Gebühren eherals Anreiz dafür dienen, das kostengünstigere Foto-TAN-Verfahren zunutzen", so Keser. "Das macht auch der treueste Kunde irgendwannnicht mehr mit. Ohne spürbaren Mehrwert höhere Gebühren zu verlangen,treibt die Kunden zur digitalen Konkurrenz."Technologieriesen wie Apple und Google werden mittlerweile von 39Prozent der Banken als Wettbewerber wahrgenommen. Sie sind mitetablierten Ökosystemen am Markt aktiv und verfügen bereits über eineloyale, für digitale Finanzdienste offene Kundenbasis. Fintechsdagegen sieht Keser längst eher als potenzielle Partner für dieInstitute denn als aggressive Wettbewerber. "Der Schlüssel zum Erfolgliegt darin, sich mit digitalen Anbietern zu verbünden, neue Serviceszu entwickeln und mit einer eigenen Plattform auf den Markt zugehen", sagt Keser. "Differenzierung findet künftig über dasKundenerlebnis als Ganzes statt. Wer seinen Kunden klarmachen kann,was sie bei einem Anbieterwechsel alles verpassen, bekommt seineLeistungen auch gut bezahlt."Kurzfristig dürfte der Druck auf die Preise weiter zunehmen - auchweil Verbraucherschützer gegen Gebührenerhöhungen vorgehen. TobiasKeser sieht nicht zuletzt deshalb das etablierte Geschäftsmodellvieler Banken auf dem Prüfstand. Denkbar ist, dass sich die Branchein Kundenbanken, Produktbanken und Transaktionsdienstleister teilenkönnte: "Es ist nicht unmöglich, dass Banken in einigen Jahren beigroßen Internetkonzernen wie Amazon "wildern", so wie es heuteumgekehrt geschieht", so Keser. Bei den Banken gibt es derzeit einenBewusstseinswandel: Ein häufiger Einwand, neue Geschäftsmodelle imProvisionsgeschäft seien nicht in der Lage, das Ertrag lieferndeZinsgeschäft zu kompensieren, werden mittlerweile in Frage gestellt.Stattdessen häufen sich Stimmen, die sagen, dass es durch die Mittelder Digitalisierung möglich sein muss, einen Bankkunden über dasBankgeschäft hinaus vollumfänglich mit Waren und Dienstleistungen zuversorgen.Über die Studie:Der "Branchenkompass Banking 2018" basiert auf einerOnline-Befragung von 109 Führungskräften aus der Finanzwirtschaft.Persönliche Interviews mit Spitzenvertretern aus der Branche, dieSopra Steria Consulting und das F.A.Z.-Institut gemeinsam geführthaben, vertiefen diese Ergebnisse.Links:Studie: http://bit.ly/studie_bkbanking2018Infografik: http://bit.ly/infografik_bkbanking2018Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einenUmsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell