Studie: Jede(r) Fünfte verzichtet auf Reiseapotheke / Viele Reisende fahren ohne ausreichenden medizinischen Schutz in den Urlaub

Leverkusen (ots) - Sommerzeit ist Urlaubszeit mit all ihrenverlockenden Aktivitäten. Doch so vielversprechend Baden, Sonnen,Wandern & Co. auch sein mögen - sie bringen mitunter auch Risiken mitsich. Nicht alle Bundesbürgerinnen und -bürger sind gleich gut daraufvorbereitet: Laut einer Studie der pronova BKK führen 18 Prozent derdeutschen Bevölkerung keine Reiseapotheke mit sich.Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat im Urlaub oderauf Geschäftsreise immerhin Pflaster und Medikamente gegen Kopf-,Zahn- oder Rückenschmerzen dabei. Unterschätzt wird hingegen dasRisiko einer weiteren häufig auftretenden Urlaubserkrankung: Mittelgegen klassische Magen-Darm-Beschwerden haben gerade einmal 31Prozent der Befragten im Gepäck. Gleiches gilt fürDesinfektionsmittel, dabei bergen zum Beispiel felsige Badesträndeoder sportliche Aktivitäten im Ausland zahlreiche Gefahren. "EinWunddesinfektionsmittel gehört zwingend in jede Reiseapotheke", rätdeshalb Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt der pronova BKK. BeiSchmerzmitteln können Kautablettenhilfreich sein, da diese ohneWasser eingenommen werden können. "Grundsätzlich sind in allenApotheken günstige Reiseapotheken in Standardausrüstung erhältlich.Wichtig ist, Medikamente, die man ständig braucht, im Handgepäck zuverstauen."Wichtige Medikamente sollten griffbereit seinAuch, wenn es um die schnelle Behandlung von Wunden geht, sindviele deutsche Urlauber unterversorgt: Knapp 60 Prozent der Befragtengeben an, keine Wund- und Heilsalbe dabei zu haben und zwei Drittelnehmen kein Verbandzeug mit. Bei Prellungen, Stauchungen undVerspannungen kann sich zudem weniger als ein Drittel der Reisendenaus Deutschland schnell selbst helfen - nur 23 Prozent habenWärmepflaster, Schmerz- oder Wärmegele eingepackt. Nochzurückhaltender sind die Befragten bei den Klassikern gegenErkältungssymptome: Nur 29 beziehungsweise 27 Prozent führenmedizinische Hustenbonbons oder Nasenspray mit sich, fiebersenkendePräparate haben gerade einmal 26 Prozent dabei. Im Schnitt packenReisende etwa fünf Medikamente ein. Frauen sind Männern dabei einenkleinen Schritt voraus: Während die Herren meist maximal vierMedikamente griffbereit haben, sind es bei den Damen immerhin fastsechs Präparate. "Was in eine Reiseapotheke gehört, hängt natürlichvon Reiseziel, Reisedauer und den Bedürfnissen der Mitreisenden ab",so der pronova BKK Experte weiter. "Grundsätzlich ist es zuempfehlen, solche Medikamente mit sich zu führen, die auf der Hin-und Rückreise möglicherweise schnell benötigt werden. Viele Präparatesind am Reiseziel zudem nicht in gewohnter Qualität, schlimmstenfallsgar nicht erhältlich." Ganz gleich aber, welche Medikamente undHilfsmittel auf Reisen eingepackt werden, es sollten unbedingtLagerungshinweise und Verfallsdaten beachtet werden.Zur UmfrageDie Befragung "Männer-/Frauengesundheit 2018" wurde im Frühjahr2018 im Auftrag der pronova BKK im Rahmen einer Online-Befragungdurchgeführt. Bundesweit wurden bevölkerungsrepräsentativ dazu 2.000Bundesbürger befragt.