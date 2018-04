Studie: Insolvenzverwalter halten jede dritte Pleite für unnötig

Köln (ots) - Geschäftsführer in Deutschland merken zu spät, wennder eigene Betrieb wirtschaftlich in Schieflage gerät. Dabei lässtsich etwa jede dritte Pleite abwenden, wenn die Unternehmenrechtzeitig Insolvenzschutz beantragen, um sich zu sanieren. Allein2017 hätten sich so mehr als 5.600 Firmen retten lassen. Das ist dasErgebnis einer Studie des D&O-Versicherers VOV und des DeutschenInstituts für angewandtes Insolvenzrecht (DIAI). Befragt wurden 75erfahrene Insolvenzverwalter aus Deutschland.Der wirtschaftliche Schaden durch Unternehmenspleiten beläuft sichallein im letzten Jahr auf mehr als 26 Mrd. Euro. 200.000Arbeitsplätze sind nach Angaben von Creditreform entfallen oder akutbedroht. Trotz Wirtschaftsboom. Prof. Hans Haarmeyer vom DeutschenInstitut für angewandtes Insolvenzrecht (DIAI) kritisiert, dass dieUnternehmen sich nicht gut genug auf solche Krisen vorbereiten."Viele Chefs betreiben Management by Kontoauszug und übersehen diemittelfristigen Warnsignale. 90 Prozent der Insolvenzen kündigen sichmindestens ein Jahr im Voraus an."Ein Unternehmen gilt in Deutschland bereits als zahlungsunfähig,wenn innerhalb von drei Wochen für mehr als zehn Prozent der fälligenVerbindlichkeiten kein Geld mehr da ist. Das Gesetz zwingtGeschäftsführer deshalb, vorausschauend zu planen. Doch vor allemkleine und mittelständische Unternehmen beschäftigen sich nur beimJahresabschluss intensiv mit den Zahlen und verzichten darauf,laufend die Finanzen zu überwachen. "Selbst gestandeneGeschäftsführer fallen aus allen Wolken, wenn ein Insolvenzverwaltervorrechnet, ab wann die Firma bereits zahlungsunfähig gewesen ist",bestätigt Diederik Sutorius, Chef des D&O-Versicherers VOV, der vielmit Managerhaftpflichtschäden bei Insolvenzen zu tun hat.Das Problem: In dieser Situation haften Manager persönlich. LautGesetz müssen die Betroffenen entstandene Schäden privat und inunbegrenzter Höhe ersetzen. Diese Gefahr schätzen Geschäftsführer oftgravierend falsch ein. 95 Prozent der befragten Insolvenzverwaltergeben an, dass Entscheidern die persönlichen Konsequenzen nichtbewusst sind. 83 Prozent zufolge unterschätzt das Management mit derPrivatinsolvenz auch eines der größten Risiken überhaupt."Deutschland ist eines der Länder mit den weltweit schärfsten Regelnbei der Managerhaftung im Insolvenzfall", so Sutorius. "Das kann diegesamte eigene Existenz kosten."Im Ländervergleich steht Deutschland auch bei einer anderenKennzahl an der Spitze: der vertanen Zeit, bevor das Management inbedrohlichen Situationen beherzt eingreift. Wie das DIAI beobachtethat, lassen hiesige Unternehmen selbst nach ersten Krisenanzeichenbis zu drei Monate tatenlos verstreichen. In Großbritannien oderFrankreich schalten die Entscheider dagegen bereits nach wenigenWochen in den Ausnahmezustand. Das scheint teilweise auch eineKulturfrage zu sein: "Krisen sind wie eine schwere Krankheit, darüberredet man in Deutschland leider nicht. Alle Untersuchungen zeigenhingegen, dass bei einer offenen Ansprache die Gläubiger und Kundendem Unternehmen die Stange halten", sagt Prof. Haarmeyer.Über die Studie:Der D&O-Versicherer VOV und das Deutsche Institut für angewandtesInsolvenzrecht (DIAI) haben zwischen Oktober 2017 und Januar 2018online insgesamt 720 Insolvenzverwalter und Rechtsanwaltskanzleienbefragt. Die Rücklaufquote betrug 10,4 Prozent. Die 75 Teilnehmerbeschäftigen sich zu 80 Prozent bereits seit mehr als zehn Jahren mitInsolvenzen.Über die VOV:Die VOV GmbH ist einer der führenden deutschen Anbieter vonD&O-Versicherungen. Seit 1996 arbeitet die VOV alsManagementgesellschaft für sechs namhafte Versicherer:AachenMünchener AG, Continentale Sachversicherung AG, GeneraliVersicherung AG, HDI Global SE (the Netherlands), Inter AllgemeineVersicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die VOVGmbH mit Sitz in Köln ist zuständig für die Bearbeitung undVerwaltung des gesamten Geschäfts rund um Organhaftung undManagerservices. Mehr Informationen: https://vov-organhaftung.de.Über das Deutsche Institut für angewandtes Insolvenzrecht:Das Deutsche Institut für angewandtes Insolvenzrecht (DIAI) istein unabhängiger Zusammenschluss von Hochschullehrern aus ganzDeutschland, die einen wesentlichen Teil ihrer Forschungs- undLehrvorhaben dem Unternehmen in der Krise und insbesondere demInsolvenzrecht widmen. Das DIAI wurde 2004 gegründet und mit Sitz inBonn ins Vereinsregister eingetragen. Mehr Informationen:www.diai.org.Pressekontakt:Florian Bongartz+49 221 931293-57fbongartz@vov.euVOV GmbHIm Mediapark 550670 Kölnwww.vov.euOriginal-Content von: VOV GmbH, übermittelt durch news aktuell