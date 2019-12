Studie: Immer mehr Jugendliche gestresst durch digitale Medien / Die ständige Bereitschaft an Tablet und Smartphone beeinflusst die Gesundheit

Villingen-Schwenningen (ots) - Der Trend ist erschreckend: Immer mehr jungeBundesbürger fühlen sich durch digitale Medien zunehmend gestresst. Waren es imVorjahr noch 36 Prozent, so liegt deren Anteil in diesem Herbst bereits bei 41Prozent. Auslöser sind dabei vor allem die vielen Ablenkungsmöglichkeiten durchChats, Videos oder Social Media sowie die ständige Erreichbarkeit für Freundeund Familie. Um den Stress durch digitale Medien zu verringern, empfehlen sichdigitale Auszeiten - das Erfolgsgeheimnis der "entspannten" jungen Bundesbürger.Das sind Ergebnisse der Studie "Zukunft Gesundheit 2019" der SchwenningerKrankenkasse und der Stiftung "Die Gesundarbeiter". Mehr als 1.000 Jugendlicheund junge Erwachsene in Deutschland zwischen 14 und 34 Jahren wurden dafürbefragt.Vor allem junge Frauen fühlen sich von sozialen Medien unter Druck gesetzt: 78Prozent erkennen in Chats, Videos und Social Media Stressauslöser, bei denMännern sind es 58 Prozent. "Je jünger die Befragten, desto intensiver nehmensie Aktivitäten in den sozialen Medien als soziale Verpflichtung wahr. In derAltersgruppe von 14 bis 17 fühlen sich fast neun von zehn gestresst angesichtsder Flut von Chats und Statusupdates", weiß Dr. Tanja Katrin Hantke,Gesundheitsexpertin der Schwenninger Krankenkasse. Mit dem Alter nehme derSocial-Media-Stresslevel ab, dafür steige der Druck über die allgemeineInformationsflut an, also z. B. Mails, Newsletter und Nachrichten.Schlafmangel ausgelöst durch digitale Medien"Vor allem die erholsame Nachtruhe leidet unter dem digitalen Dauerfeuer", soHantke. Auf die Frage, wie sich der Stress bei ihnen auswirke, antworteten diemeisten der Befragten mit "Müdigkeit durch Schlafmangel" (56 Prozent) und"Probleme beim Einschlafen" (53 Prozent). Knapp jeder Zweite gab auch"Gereiztheit" und "Erschöpfung" an.Die Ärztin warnt vor den Folgen des Schlafmangels: "Insbesondere junge Menschenleiden schnell unter Konzentrationsproblemen und Unaufmerksamkeit." DasBundesgesundheitsministerium hat sich der Empfehlung der AmerikanischenSchlafgesellschaft AASM angeschlossen und empfiehlt eine Schlafdauer von 8 bis10 Stunden für 13- bis 18-Jährige.Digitale Auszeit ist wichtigKnapp acht von zehn Befragten begegnen dem Stress durch digitale Medien mit"analogen" Hobbys wie Sport, Musik, Kunst oder sozialen Aktivitäten. Alsbesonders erfolgreiche Strategie erweist sich die "digitale Auszeit". Denn vonden gestressten Teilnehmern klinkt sich nur jeder Zweite bewusst eine Zeitlangaus dem digitalen Leben aus. Von den nicht gestressten Teilnehmern sind es 76Prozent, die sagen: "Ich nehme mir digitale Auszeiten, wann und so oft ichwill." "Ohne digitale Medien geht nichts mehr im Leben junger Menschen. Außerdemerleichtern und vereinfachen Smartphone und Computer das tägliche Leben enorm",sagt Hantke. "Trotzdem ist es wichtig, zwischendurch alle Geräte malauszuschalten und sich nur auf sich selbst zu besinnen - ganz ohne Ablenkungenaus der digitalen Medienwelt."Die Studie "Zukunft Gesundheit 2019 - Jungen Bundesbürgern auf den Puls gefühlt"(PDF) finden Sie hier: www.Die-Schwenninger.de/StudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 320.000 Kunden zu den Top 20 derbundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz der Zentrale istVillingen-Schwenningen, dazu kommen 13 Geschäftsstellen. Die Schwenningerbeschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Vorstand der Kasse ist Siegfried Gänsler. Mit"Die Gesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat die Schwenninger2012 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftung gegründet. Diese fördertProjekte im Bereich Prävention und Gesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig fürKinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.dewww.Die-Schwenninger.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106600/4458080OTS: Die Schwenninger KrankenkasseOriginal-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell