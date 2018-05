Studie der Hochschule Fresenius zeigt: Muskulöse Männer haben bessere Karrierechancen

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - Gibt es bei Männern einen Zusammenhang zwischen demStreben nach Muskulösität und dem Karriereerfolg? Das hat Dr. DominicGansen-Amman in einer experimentellen Studie mit 115 Studierenden derPsychologie (B.Sc.) an der Hochschule Fresenius, FachbereichWirtschaft & Medien, untersucht. Der Psychologe präsentierte dasErgebnis im Rahmen der diesjährigen Kölner Wissenschaftsrunde imFitnessstudio "Point of Power".Wer seine Karriere vorantreiben will, kann sich beispielsweisecoachen lassen oder Ratgeber lesen. Dass auch ein Besuch imFitnessstudio besonders für Männer in wirtschaftsnahenTätigkeitsfeldern hilfreich sein kann, scheint zunächst absurd. Dochdas für den Muskelaufbau notwendige körperliche Training kann miteinem hohen Maß an Leistungsorientierung und Selbstmanagementeinhergehen - Eigenschaften, die auch in der Berufswelt gefragt sind.Ob die Zuschreibungen dieser Attribute auch tatsächlich zu besserenChancen auf der Karriereleiter führen, dieser Frage ist Dr. DominicGansen-Amman, Studiengangsleiter für Psychologie (B.Sc.), in seineraktuellen Studie nachgegangen. In einem experimentellenForschungsdesign sollten die Probanden Begriffe, die für eineerfolgreiche Berufslaufbahn stehen - wie Gewissenhaftigkeit oderGeselligkeit - Fotos von muskulösen und nicht-muskulösen Männernzuordnen. Das Ergebnis: Die Versuchsteilnehmer wiesenkarriereförderliche Merkmale eher muskulösen Männer zu."Dies liegt daran, dass körperliche Aktivität und Muskulösität mitEigenschaften einhergehen können, die im Arbeitskontextleistungsförderlich sind und für Arbeitgeber wünschenswerterscheinen. Zum Beispiel: ein besserer körperlicher und psychischerGesundheitszustand, höhere Kreativität und geistige Flexibilität,Leistungs- und Wettbewerbsorientierung, höhere Gewissenhaftigkeit undniedrigerer Neurotizismus", erklärt Gansen-Ammann. Man müsse jedochzwischen einem ungesunden Muskulösitätsstreben, das pathologischeZüge aufweise, und einem gesunden unterscheiden. Übertreiben esMänner mit dem Muskelaufbau, führe dies nicht zu besserenKarrierechancen. Der Psychologe rät: "Demonstrieren Sie aufangemessene Art und Weise, dass Sie sich körperlich fit halten. Alsaktiver Mitarbeiter werden Sie wahrscheinlich in besserem Lichtdastehen als inaktive Kollegen."Der Diplomwissenschaftler und Mitgründer von "Point of Power",Till Ebener, empfiehlt für Einsteiger ein moderates, aberregelmäßiges Training. "Wer etwas für seinen Körper tun möchte, dersollte mit den Grundlagen beginnen, um die Basis für einerfolgreiches Training zu schaffen. Wichtige Komponenten sind: eingut ausgearbeiteter Trainingsplan, die nötige Lust, die richtigeErnährung, aber auch Zeit, um sich wieder zu regenerieren", soEbener.