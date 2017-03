Studie der Hochschule Fresenius: Lohnen sich TV-Auftritte für Musiker noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - Oft wurde das Fernsehen in den vergangenen Jahren fürtot erklärt. Für viele Künstler stellt sich daher die Frage, obAuftritte in Fernsehshows überhaupt noch verkaufsfördernd sind. EineProjektstudie der Hochschule Fresenius Köln hat diese Frage näheruntersucht. "Ist YouTube das neue Fernsehen?". Immerhin kann dasVideoportal mit beeindruckender Reichweite aufwarten: So wurden diebeliebtesten Videos der freekickerz, die den erfolgreichstendeutschen YouTube-Kanal betreiben, jeweils über 30 Millionen Malabgerufen. Zum Vergleich: Die meist gesehene Tatort-Folge dervergangenen Monate lockte rund 13 Millionen Zuschauer vor denFernseher. Lohnen sich TV-Auftritte für Musiker noch? Oder reicht es,wenn das nächste Album nur über YouTube vermarktet wird?Im Zentrum der Projektstudie der Hochschule Fresenius stand dieFragestellung, ob und welche Wechselwirkungen zwischen bestimmtenFernsehsendungen und Verkaufskanälen bestehen. Dazu haben Studierendeder Hochschule Fresenius neben der Auswertung bisheriger Studien zumThema eigene Daten erhoben. Zudem haben sie Interviews mit Musikstarswie Thomas Anders und Andreas Bourani geführt. Fasst man dieInterviewaussagen zusammen, lässt sich feststellen: In derMusikbranche weiß man um die positiven Effekte, die TV-Auftritte aufden Abverkauf digitaler Musikformate sowie physischer Tonträger habenkönnen. Wie positiv dieser Effekt sein kann, zeigen die Studierendenmit Hilfe einer Statistik. Diese belegt, dass die Songs von YvonneCatterfeld mit Beginn der sechsten Staffel von "The Voice ofGermany", bei der sie erstmals als Jurorin mitwirkte, auf derStreamingplattform Spotify deutlich öfter angehört wurden als zuvor.Für Prof. Axel Beyer, Studiendekan Medien- undKommunikationsmanagement an der Hochschule Fresenius Köln, belegendie Ergebnisse der Studie: "Das Fernsehen ist nicht tot! Es gibtweiterhin Sendungen, die sich zur Steigerung des Bekanntheitsgradesund der Verkaufszahlen lohnen." Natürlich trete Catterfeld auch inder richtigen Sendung auf, führt er weiter fort. "Bei 'The Voice ofGermany' schaltet genau ihre Zielgruppe ein. Wenn nun Sido bei CarmenNebel auftreten würde, dürfte das den Verkauf seiner Platten wohlkaum ankurbeln. Richtig eingesetzt, ist das Fernsehen immer noch eineechte Verkaufswaffe", so der Medienprofessor, "und das wird auchtrotz YouTube in den nächsten Jahren so bleiben."Über die Projektgruppe: Katharina Berndgen, Fabienne Christmann,Philipp Meyer, Carolin Rogler, Nadine Schloetmann, Dennis Thelen,Studierende der Hochschule Fresenius Köln, haben die Projektstudie imWintersemester 2016/17 unter der Leitung von Prof. Axel Beyerdurchgeführt.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York gehört mit 12.444 Studierenden und1.061 Fachschülern zu den größten und renommiertesten privatenHochschulen in Deutschland. Innovative und zugleich auf dieAnforderungen des Arbeitsmarktes ausgerichtete Studien- undAusbildungsinhalte, kleine Studiengruppen, namhafteKooperationspartner sowie ein umfangreiches ALUMNI NETWORK sind nureinige der vielen Vorteile der Hochschule Fresenius. Mit ihremStammhaus in Idstein bei Wiesbaden blickt die Hochschule Freseniusauf eine mehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848 gründete CarlRemigius Fresenius das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sichvon Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete.Seit 1971 ist die Hochschule als staatlich anerkannte Fachhochschulein privater Trägerschaft zugelassen und bietet in den FachbereichenChemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowieWirtschaft & Medien Ausbildungs-, Studien- und Weiterbildungsangebotean. Neben Bachelor- und Masterprogrammen in Vollzeit bieten die fünfFachbereiche mit ihren acht Schools auch berufsbegleitende undausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Im Herbst 2010 wurdedie Hochschule Fresenius für ihr "breites und innovatives Angebot anBachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowieihren "überzeugend gestalteten Praxisbezug" vom Wissenschaftsratinstitutionell akkreditiert. Im April 2016 hat der Wissenschaftsratdie Hochschule Fresenius für weitere fünf Jahre reakkreditiert.Forschungsbereiche: www.hs-fresenius.de/forschung/Website: www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deMobil: +49 (0) 171 - 359 2590Melanie Behrendtmelanie.behrendt@hs-fresenius.deMobil: +49 (0) 171 - 355 3652PressesprecherinnenHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius f?r Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell