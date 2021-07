Studie: Hausarbeit ist in Deutschland überwiegend Schwarzarbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Hausarbeit ist in Deutschland oft Schwarzarbeit.



Putzen, Wäschewaschen oder Gartenarbeit wird hierzulande deutlich häufiger gegen Geld, aber ohne Anmeldung im Haushalt verrichtet als in anderen europäischen Staaten, wie Zahlen einer neuer OECD-Erhebung zeigen, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen. Demnach sind in Deutschland schätzungsweise rund 75 Prozent der Arbeit in dem Bereich nicht angemeldet. Im EU-Schnitt sind es nur 57 Prozent. Die OECD will die Trends bei Beschäftigung im Haushalt an diesem Mittwoch präsentieren und diskutieren./bw/DP/zb