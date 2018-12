Studie: Gute Voraussetzungen für Multibanking / Jeder zweite Bankkunde pflegt bereits mindestens zwei Bankverbindungen / Hausbanken als Anbieter weit vor PayPal, Google und Co.

Hamburg (ots) - Banken bieten ihren Kunden immer mehr digitaleServices, die über das reine Online-Banking hinausgehen. Dazu gehörenMultibanking-Anwendungen, in denen Bankkunden all ihre Konten beiverschiedenen Finanzdienstleistern zentral verwalten können. Auchandere Bankprodukte wie Depots oder Kredite können in so eine Lösungeingebunden werden. Durch die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 sindseit Beginn dieses Jahres alle Kreditinstitute verpflichtet, Drittendigitale Schnittstellen zum Konto freizugeben, wodurchMultibank-Angebote nach Ablauf einer Übergangsfrist Mitte 2019 eineganz neue Relevanz erhalten. Wie die Sonderauswertung "DigitaleDienste" aus der BLC Bankkunden-Studie 2018 zeigt, haben 57 Prozentder Bankkunden mit mehr als einem Konto Interesse an Multibankingoder nutzen es bereits. Für die Studie der Unternehmensberatung BergLund & Company wurden 2.000 Bankkunden in Deutschland repräsentativbefragt.Multibanking mit hohem WachstumspotentialDer Markt für Multibanking ist nach Einschätzung der Experten vonBLC vorhanden: Jeder zweite Bundesbürger hat bereits mindestens zweiBankverbindungen. Im Durchschnitt führen diese "Mehrbankkunden" ihreFinanzprodukte bei 2,6 Instituten. Und wenngleich von den in derBLC-Studie befragten Mehrbankkunden erst 13 Prozent eine solcheAnwendung bereits ausprobiert haben, bekunden doch weitere 44 ProzentInteresse an einer zukünftigen Nutzung. Bei jüngeren Kunden bis 40Jahre liegen die vorgenannten Werte noch deutlich höher.Trotz diverser Angebote von Fintechs und Banken scheinen diebisherigen Lösungen aber den Nerv noch nicht zu treffen. Dies äußertsich auch in der mangelnden allgemeinen Bekanntheit. "Jeder zweite inunserer Studie befragte Bankkunde hat noch nie zuvor etwas vonMultibanking gehört. Bestehende Angebote sind offenkundig noch nichtso überzeugend, dass sie sich durch Empfehlungen weit herumsprechenwürden", sagt Thomas Nitschke, Senior Partner undRetail-Banking-Experte bei Berg Lund & Company.Multibanking muss den Kunden Mehrwerte bietenBeim Großteil aktueller Multibanking-Lösungen handelt es sich demExperten zufolge um reine Kontostandübersichten ohne nennenswertenMehrwert. Hier bekommt der Kunde mit begrenztem Aufwand ein bisschenzusätzliche Convenience - nicht genug für den Durchbruch. Dabeieröffnet gerade Multibanking interessante potentielleZusatzfunktionen. Der BLC-Studie zufolge fänden jeweils mindestens 80Prozent der Bankkunden einen automatischen Saldoausgleich,automatische Konditionsvergleiche für Konten, Kredite oder Depots,oder auch eine intelligente Haushaltsbuch-Funktion zur Analyse vonEin- und Ausgaben attraktiv. "Wenn die Banken bei Zusatzfunktionenmit Mehrwert nachlegen, werden Multibanking-Angebote auch stärkerangenommen, denn für zwei Drittel der Interessenten sind dieseExtra-Services ausdrücklich entscheidend für die Nutzung", soNitschke. Dazu passt auch die Aussage von nahezu allen Befragten, fürdie reinen Basisfunktionen eines Multibanking nichts zahlen zuwollen.Die notwendige Genehmigung zur Datennutzung für solcheZusatzfunktionen sollten die Banken ohne Hemmungen vom Kundenerbitten. 40 Prozent aller Bankkunden und mehr als die Hälfte derKunden unter 40 Jahren haben gegen die Nutzung persönlicher Daten fürgute Mehrwertservices nichts einzuwenden. Weitaus wesentlicher fürdie Befragten ist, wer ihnen das Multibanking anbietet.Hausbanken mit klarem Heimvorteil76 Prozent der Befragten, die Multibanking bereits nutzen oderkünftig nutzen möchten, favorisieren eine Anwendung ihrer Hausbank.Angebote von Nebenbanken rangieren hingegen mit 22 Prozent weitdahinter. Etwas besser als Nebenbanken schneiden Lösungen vonZahlungsanbietern wie beispielsweise PayPal ab. DerenMultibanking-Angebot würden immerhin 31 Prozent der Interessiertennutzen. Handelsunternehmen wie Amazon oder Internet-Konzerne wieGoogle landen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen: Nur sechsbeziehungsweise fünf Prozent der Deutschen können sich derzeitvorstellen, dort gesammelt ihre Konten, Depots oder Kredite zuverwalten. "Hausbanken sollten ihren Vertrauensvorschuss nutzen undüber Multibanking in eine Welt aus neuen, digitalen Angebotenstarten. Leistungsfähige Kooperationspartner stehen hierfür beiBedarf inzwischen am Markt bereit", so BLC-Experte Thomas Nitschke.Über die StudieFür die bevölkerungsrepräsentative "Bankkunden-Studie 2018 -Digitale Dienste und Datenschutz" wurden im Auftrag von Berg Lund &Company (BLC) insgesamt 2.000 deutsche Bankkunden im Alter zwischen20 und 69 Jahren befragt. Die Befragung wurde im zweiten Quartal 2018durchgeführt.Über Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löstgemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großerwirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch anQualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht BergLund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einemTeam exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. 