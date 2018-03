Studie: Grippekranke kurieren sich nicht richtig aus

Leverkusen (ots) - Vor allem Frauen und Teilzeitbeschäftigtefühlen sich genötigt, so schnell wie möglich zur Arbeitzurückzukehren. Sie bleiben zwar bei Grippe und Co. zu Hause,kurieren sich aber nicht vollständig aus. Bei leichten Erkrankungenschleppen sich die Arbeitnehmer noch oft ins Büro oder den Betrieb.Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der pronova BKK.Die Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer ignoriert die Warnsignaledes Körpers. Bei vergleichsweise leichten Beschwerden wieRückenschmerzen, einer Erkältung oder Magenproblemen erscheinen dieBundesbürgerinnen und -bürger trotzdem am Arbeitsplatz. 57 Prozentder Befragten gehen mit Rückenschmerzen zum Job. Jeden Zweiten hältauch eine leichte Erkältung mit Husten und Schnupfen oderMagen-Darm-Beschwerden nicht von der vermeintlichen Pflichterfüllungab. Mit Heuschnupfen und anderen Allergien sind 44 Prozent noch imJob. Selbst mit einem ansteckenden Infekt fühlen sich noch 22 Prozentarbeitsfähig und holen sich keine Krankschreibung. 16 Prozent sindselbst mit einer Grippe mit Fieber oder einer Bronchitis nicht an derArbeit zu hindern."Wenn der Körper mit Fieber gegen Viren oder Bakterien kämpft,braucht er Ruhe, sonst dauert die Erkrankung nur länger. LeichtesFieber mit Medikamenten zu unterdrücken, ist nicht ratsam", sagt Dr.Gerd Herold, Beratungsarzt der pronova BKK. "Wenn Mitarbeitende trotzFieber zur Arbeit kommen, erleichtert das die Verbreitung einerGrippe. Kollegen können sich über Tröpfcheninfektion beim Husten,aber auch über Türklinken, Telefonhörer und Treppengeländeranstecken. Schon nach zwei Tagen kann die halbe Abteilung mit erstenSymptomen rechnen."Plötzlich auftretende Beschwerden sind oft GrippeWährend es bei leichten Erkältungen oft tatsächlich Ermessenssacheist, ob der Patient noch zur Arbeit gehen kann oder lieber im Bettbleiben sollte, ist bei Grippe die Entscheidung klar. Der Unterschiedzwischen einer Erkältung und einer im schlimmsten Falllebensbedrohlichen Grippe ist häufig daran auszumachen, dass eineErkältung schleichend mit Schnupfen und dergleichen anfängt. Typischfür eine Grippe ist ein plötzlicher Beginn mit Kopf- undGliederschmerzen, trockenem Husten und Fieber. Nach fünf bis siebenTagen zu Hause ist die Grippe oft überstanden.Besonders fatal: zu schnell zurückkommenSelbst diejenigen, die bei Grippe, Bronchitis und starkerErkältung zu Hause bleiben, haben dabei noch ein schlechtes Gewissen.62 Prozent fühlen sich schlecht dabei, ihrem Arbeitgeber eineKrankmeldung zu übergeben. Unter den weiblichen Beschäftigten sindsogar 72 Prozent von Schuldgefühlen geplagt. Die fatale Folge: DieZuhausegebliebenen kehren schneller zum Arbeitsplatz zurück, als siesollten. 35 Prozent kurieren Grippe und Bronchitis nicht vollständigaus, sondern warten nur ab, bis die schlimmsten Symptome verschwundensind. 26 Prozent sind bei einem ansteckenden Infekt zu schnell wiederam Schreibtisch."Eine vollständige Genesung braucht ihre Zeit", sagt Dr. Heroldvon der pronova BKK. "Eine zu frühe Rückkehr hilft auch den Kollegennicht und macht einen Rückfall wahrscheinlicher."Frauen und Teilzeitkräfte fühlen besonders viel DruckVor allem Frauen und Teilzeitkräfte haben das Gefühl, nicht zulange fehlen zu dürfen. Weibliche Arbeitnehmer sind auch häufigerunter den Kollegen mit reduzierter Stundenzahl zu finden. 66 Prozentder Frauen und 65 Prozent der Teilzeitkräfte gehen trotzRückenschmerzen zur Arbeit. 53 Prozent der Frauen und 54 Prozent derTeilzeitkräfte sind mit einer Erkältung oder Durchfall amArbeitsplatz zu finden.Viele teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen haben das Gefühl,dass bei ihnen stärker hingeschaut wird als bei ihren männlichenKollegen. Diesen Eindruck sollten Arbeitgeber erst gar nichtaufkommen lassen,", sagt Lutz Kaiser, Vorstand der pronova BKK. 21Prozent der Menschen in Deutschland bemängeln laut Studie eineschlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Zur StudieDie Studie "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2018" wurde imAuftrag der pronova BKK nach 2016 im Februar 2018 erneutdurchgeführt. Dafür wurden bundesweit 1.650 Arbeitnehmer im Rahmeneiner Onlinebefragung repräsentativ befragt.