Düsseldorf (ots) -PwC-Studie zeigt: Digitale Lösungen bergen großesEffizienzpotenzial für das Gesundheitswesen / Chancen vonVirtual-Health-Systemen bleiben noch zu oft ungenutzt / Branchezunehmend im Visier von Cyberkriminellen / Hoher Kostendruck durchchronische Erkrankungen / Prävention wird immer wichtigerDas Health Research Institute (HRI) von PricewaterhouseCoopers(PwC) hat die Studie "Global Top Health Industry Issues"veröffentlicht. Darin beschreibt PwC acht Trends, die das globaleGesundheitswesen verändern: digitale Anwendungen und KünstlicheIntelligenz, Virtual-Health-Systeme, ein verbesserter Zugang zurBehandlung und angenehmere Erfahrungen für Patienten, einfachereTeilnahme an Gesundheitsstudien durch Apps und Telemedizin,technologische Lösungen für Kapazitätssteigerungen und Kostensenkung,vermehrter Einsatz von Gesundheitsapps und -geräten, die Bedrohungdurch Cyberkriminalität sowie die zunehmende Berücksichtigungsozialer Faktoren für die Gesundheit.Zudem bietet die Studie praktikable Strategien für Entscheider undandere Akteure der Branche. Für das deutsche Gesundheitssystem sindinsbesondere die vier folgenden Trends hervorzuheben:15 bis 20 Prozent Effizienzsteigerung durch digitale LösungenDigitale Lösungen werden das weltweite Gesundheitswesen künftigdeutlich stärker als heute prägen, insbesondere bei derAutomatisierung von Prozessen und in der Verwaltung. Unternehmen undandere Organisationen können ihre Effizienz mit smarten Technologienbis 2021 um geschätzte 15 bis 20 Prozent steigern, wenn sie digitaleAnwendungen unter anderem für die Geschäftsprozessoptimierung oderdie Entwicklung medizinischer Produkte einsetzen. Die Digitalisierungwird auch bedeutsamer bei der Entwicklung und Umsetzung vonTherapien, bei Patientenversicherungen und der klinischenDokumentation. Durch Präzisionsmedizin, die beruhend auf einerbreiten Basis medizinischer Daten Zusammenhänge zwischen physischenEigenschaften und Krankheitsentwicklungen offenbart, kann in Zukunftbeispielsweise eine enorme Zeit- und Kostenersparnis erreicht werden.Bis Künstliche Intelligenz (KI) im deutschen Gesundheitswesen einegroße Rolle spielt, wird es allerdings noch dauern. "SolcheAnwendungen basieren auf sehr großen Datenmengen - und die müssenaktuell erst aufgebaut werden", sagt Michael Burkhart, Partner undLeiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC. Das Potenzialsolcher Anwendungen sei aber gewaltig, so der Experte. So ließen sichmit KI beispielsweise schwere Krankheiten früh erkennen und dieGesundheits- und Folgekosten in Europa um viele Milliarden Eurosenken.Gesundheits-Apps sind noch zu schlecht integriertKonsumenten nutzen bereits viele Gesundheits-Apps und anderetechnische Hilfsmittel - und kümmern sich damit zunehmend selbst umihre Gesundheit und Vorsorge. Oftmals fehlt jedoch die Integrationsolcher Angebote in das bestehende Gesundheitssystem. Insbesonderefür diesen Bereich identifiziert die Studie großes Potenzial, daVirtual-Health-Systeme helfen können, Behandlungsergebnisse zuverbessern, Budgets für die medizinische Versorgung effizientereinzusetzen und den Zugang zu Gesundheitssystemen zu vereinfachen -insbesondere für Bewohner von Regionen fernab größerer Städte.Deutsche Kliniken müssen Schutz gegen Cyberkriminelle nachweisen300.000 betroffene Computer in 150 Ländern - so lautete 2017 deralarmierende Befund, als die Schadsoftware "WannaCry" eineSicherheitslücke in Windows-Rechnern nutzte. Je häufiger ans Internetangeschlossene medizinische Geräte und Netzwerke im Gesundheitswesenverwendet werden, desto höher ist das Risiko, dass sie zum Ziel vonCyberattacken, Ransomware und Malware werden. Dabei stehen vor allemsensible Patientendaten im Fokus.Krankenhäuser zählen - neben etwa der Stromversorgung, derTelekommunikation, Banken und Versicherungen - zu den kritischenInfrastrukturen, also solchen Einrichtungen, die für das staatlicheGemeinwesen besonders bedeutsam sind. Viele Kliniken in Deutschlandmüssen sich auf die zunehmenden Bedrohungen durch Schadsoftwareeinstellen und bis Ende Juni 2019 in Audits nachweisen, dass sie die"Änderungsverordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nachdem BSI-Gesetz" (BSI-Kritis-Verordnung vom 30. Juni 2017) umgesetzthaben. Die Audits werden alle zwei Jahre wiederholt.Chronische Krankheiten belasten Patienten und GesundheitssystemeFür Patienten und Gesundheitssysteme sind chronische Erkrankungeneine gleichermaßen große Belastung. Insbesondere gesetzlicheKrankenkassen weltweit sind wegen steigender Behandlungskosten fürchronische Krankheiten unter hohem Kostendruck. Gesetzgeber,Versicherer und Versorger setzen daher zunehmend auf Prävention undversuchen, die Bevölkerung zu Präventivmaßnahmen zu bewegen.Um die zunehmenden Kosten zu senken und bessere Anreize zu setzen,seien im deutschen Gesundheitswesen strukturelle Änderungennotwendig, meint PwC-Gesundheitsexperte Michael Burkhart. Eine alleinvon den Krankenkassen getragene Krankenhausfinanzierung statt desbisherigen dualen Systems beispielsweise würde die Voraussetzung fürwichtige Entscheidungen und Investitionen im Gesundheitssystemschaffen. Auch die Krankenhausfinanzierung pro Einwohner in einembestimmten Umkreis hält der Experte für sinnvoll. "Dadurch beständeein Anreiz für jede Klinik, in ihrem Zuständigkeitsbereich die bestezu sein", sagt Michael Burkhart.Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://ots.de/7nOXS8Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. 