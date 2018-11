Studie: Gesellschaftliche Kosten durch Rauchen höher

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Rauchen verursacht weitaus höhere wirtschaftliche Schäden als bisher angenommen. Nach neuen Berechnungen des Hamburger Wirtschaftswissenschaftlers Tobias Effertz, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Mittwoch) berichten, belaufen sich die Folgenkosten des Tabakkonsums für die deutsche Gesellschaft auf knapp 100 Milliarden Euro pro Jahr. Bislang wurden die Kosten auf etwa 80 Milliarden Euro geschätzt.

Den Anstieg führt Effertz auf ein geändertes Rauchverhalten zurück: Zwar würden Kinder und Jugendliche weniger rauchen, dafür griffen aber Erwachsene öfter zur Zigarette als noch vor zehn Jahren. Bei ihnen seien die volkswirtschaftlichen Kosten deutlich höher, sagte der Wissenschaftler dem RND. Er will seine Zahlen bei einer Tagung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), an diesem Mittwoch vorstellen. Mortler sagte dem RND, die Zahlen seien alarmierend. "Krankenhauskosten, Arbeitsausfälle, Reha und Pflege, all diese Kosten belasten unsere Gesellschaft und sind absolut vermeidbar", betonte sie. Die CSU-Politikerin forderte als Konsequenz erneut ein absolutes Werbeverbot für Tabakprodukte und mehr Aufklärung. Die errechnete Summe von 97 Milliarden Euro setzt sich laut Effertz aus zwei Beträgen zusammen: Die direkten Kosten, dabei handelt es sich zum Beispiel um Behandlungs-, Pflege- und Rehakosten, belaufen sich nach seinen Berechnungen auf rund 30 Milliarden Euro. Die indirekten Kosten, das sind Produktionsausfälle durch Krankschreibungen, Arbeitsunfähigkeit oder Erwerbsminderung, betragen etwa 67 Milliarden Euro.

Foto: über dts Nachrichtenagentur