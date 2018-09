Studie: Geschäftsreisende nutzen ein Drittel der Zeit unterwegs für die Arbeit (FOTO)

Berlin (ots) -- Smartphone, Laptop und Apps helfen Angestellten auf Reisen- Beim Datenschutz ist Vorsicht gebotenGeschäftsreisende nutzen während der An- und Abreise sowie imHotel ein Drittel ihrer Zeit für die Arbeit. Für jeden Zweiten sindzudem gute Arbeitsbedingungen wie etwa stabiles Internet und einvernünftiger Arbeitsplatz sehr wichtig, um unterwegs produktiv zusein - für 57 Prozent der Mitarbeiter zwischen 18 und 34 Jahrenspielt hierbei auch die Ausstattung mit Technologien wie Reise-Appsund Laptops eine große Rolle. Das sind die Ergebnisse der aktuellenUmfrage "Chefsache Business Travel 2018", einer Initiative von TravelManagement Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Unterwegs produktiv - mit der richtigen TechnikDer Tapetenwechsel hilft vielen Geschäftsreisenden dabei,produktiv zu sein: Ein Drittel ihrer Zeit nutzen sie während der An-und Abreise für die Arbeit. Im Hotel verwenden sie außerhalb derSchlafenszeiten sogar 35 Prozent ihrer Zeit für beruflicheTätigkeiten. Im Zug machen Zonen mit gutem Handyempfang das kurzegeschäftliche Telefonat leicht und im Flugzeug kann die Präsentationnoch schnell durchgesehen werden. Mit der nötigen technischenAusstattung fühlt sich fast die Hälfte der Dienstreisenden hierbesonders effizient. Sie könnten ihre Produktivität während der Reiseimmerhin um drei Prozentpunkte im Vergleich zum derzeitigen Statussteigern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden, geben sie in derUmfrage an. Gerade die Jüngeren glauben daran, dass guteArbeitsbedingungen zu mehr produktiver Zeit führen: sie schätzen,dass sie 43 Prozent ihrer Zeit in Zug oder Flugzeug nutzen könnten,im Hotel immerhin 40 Prozent. Die 35 bis 45-Jährigen können nacheigenen Angaben nur 34 Prozent ihrer Fahrtzeit und 35 Prozent ihrerZeit im Hotel produktiv verwenden, wenn die (technischen)Rahmenbedingungen stimmen.Vorsicht: Konkurrenz und Kriminelle lesen mit"Bei aller Produktivität ist Vorsicht vor Datenklau und Spionagegeboten. Viele Geschäftsreisende sind potenzielle Geheimnisträger,plaudern jedoch am Telefon im Großraumabteil unüberlegt brisanteInformationen für die Konkurrenz aus oder lassen E-Mails mitlesen,die für Kriminelle unter Umständen von großem Interesse sind", sagtChristoph Zilt, General Manager bei FIRST Business Travel, einerTravel Management Company der DRV-Initiative Chefsache BusinessTravel. "Mitarbeiter sollten sich vor Reisen über die notwendigenMaßnahmen zum Datenschutz informieren." Hilfreich sind beispielsweisespezielle Blickschutzfolien für Laptops, die Fremden die Einsichterschweren.Vor allem aber ist es wichtig, eine sichere Internetverbindung zuwählen. Das gilt nicht nur auf der Reise, sondern auch beimUmsteigen, auf der Messe oder im Hotel. Teilweise kostenlose Hotspotsim öffentlichen Raum bergen Risiken. Offene Hotspots sind oft nurrecht einfach verschlüsselt und Spezialisten können so an beruflicheund private Daten sowie Passwörter gelangen. "Einen Zugang fürsichere und gekennzeichnete Hotspots zu kaufen, lohnt sich. Werdennoch im offenen Hotspot surft, sollte in dieser Zeit keinePasswörter eingeben", rät Zilt. "Ratsam ist zudem, dieBluetooth-Schnittstelle zu deaktivieren." Denn auch wenn es praktischerscheint, am Flughafen, Bahnhöfen oder auf Messen Informationen undkostenlose Angebote per Bluetooth-Schnittstelle aufs Handy zuerhalten, so nutzen Kriminelle diese Option gern, um sich Zugang aufSmartphones zu verschaffen. Positiver Nebeneffekt: die Schonung desAkkus.Arbeitsbedingungen im Hotel idealImmerhin jeder Dritte (33 Prozent) glaubt, dass die Auswahlspezieller Businesshotels mit optimalen Arbeitsbedingungen seineProduktivität stark erhöht. Geschäftsführer und Mitarbeiter, diehäufiger auf Reisen sind, bewerten diesen Punkt stärker. Dennimmerhin 35 Prozent der Zeit im Hotel - außerhalb der Schlafenszeit -wird für die Arbeit genutzt. Hier in der Unterkunft sind dieArbeitsbedingungen bereits nah am Idealzustand und lassen sich nachEinschätzung der Befragten auch mit besserer Technik nur noch umeinen Prozentpunkt steigern - anders als während der Fahrtzeit. "Dasgilt natürlich nur dann, wenn das richtige Hotel ausgewählt wird", soZilt.Die größten Zugewinne an Produktivität lassen sich laut Umfragezwischendurch erzielen. Umsteigezeiten sind in den Augen derGeschäftsreisenden bisher am wenigsten produktiv - nur 17 Prozent derZeit kann hier für effizientes Arbeiten genutzt werden. Es bestehthier aber das größte Steigerungspotential: Denn unter idealenBedingungen könnten nach Ansicht der Befragten sogar 23 Prozent derZeit sinnvoll eingesetzt werden, das sind sechs Prozentpunkte mehrals derzeit. Eine Möglichkeit beispielsweise am Flughafen oderBahnhof diese Zeiten zu überbrücken, sind kostenpflichtige Lounges -also Wartebereiche, in denen ungestört gearbeitet werden kann. Siehaben für 36 Prozent der Befragten einen sehr großen Nutzen, fürweitere 45 Prozent einen eher großen Nutzen. Vor allem fürGeschäftsführer (47 Prozent) und Frauen (40 Prozent) ist der Mehrwertsehr hoch.Zur Studie "Chefsache Business Travel 2018"Die Studie "Chefsache Business Travel 2018" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 102geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im Februar und März 2018vom durchführenden Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern undden Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements inZusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebenebesser bekannt zu machen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sieunter www.chefsache-businesstravel.de.Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den TravelManagement Companies BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel, DERPARTTravel Service, DER Business Travel, FIRST Business Travel, sowie derDeutschen Lufthansa und dem DRV getragen.Pressekontakt:Kerstin Heinen, Dr. Ellen Madeker, PressesprecherinnenTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationOriginal-Content von: DRV Deutscher Reiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell