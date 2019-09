Studie: Gerätevermieter 2019 / Breit gefächertes Angebot, aber Service der Branche mit Schwächen - Testsieger ist Boels Rental

Hamburg (ots) - Bohren, sägen, schweißen oder gar baggern -Heimwerken ist ungebrochen populär. Der Do-it-yourself-Wunsch stößtaber an Grenzen: Nicht jedermann verfügt über das nötige Werkzeug undSpezialgerät. Abhilfe können Unternehmen schaffen, die sich auf dieVermietung dieser Produkte spezialisiert haben. Das Deutsche Institutfür Service-Qualität hat jetzt sechs große Gerätevermieter getestet -zumindest das Angebot lässt das Herz von Hobby-Handwerkernhöherschlagen.Im Gesamtergebnis erzielen drei Anbieter das Qualitätsurteil"gut", drei weitere schneiden mit "befriedigend" ab. Dabei überzeugtdie Branche in puncto Mietgerätangebot, allerdings trübt die oft nurdurchwachsene Serviceleistung das Bild.Angebot ist ein TrumpfDie Auswahl an Mietgeräten ist bei allen Anbietern gut bis sehrgut. So verfügen alle Unternehmen beispielsweise über zahlreicheKleinwerkzeuge wie diverse Bohrmaschinen und Fräsen wie auch überschwere Geräte wie Baumaschinen oder Arbeitsbühnen. DeutlicheUnterschiede gibt es allerdings beim Angebot an Mietfahrzeugen, etwaLkw oder Pkw-Anhänger, sowie bei der Anzahl der in Deutschlandverfügbaren Mietstationen.Service mit deutlichen DefizitenInteressenten erhalten sowohl am Telefon als auch bei Anfragen perE-Mail fachlich korrekte Antworten. Allerdings fallen die Auskünftenicht selten unvollständig und nur oberflächlich aus. Zudem zeigensich große Defizite bei der Erfragung des Kundenbedarfs. In derKonsequenz ist die Beratung oft kaum bedarfsgerecht und wenigindividuell. Besser aufgestellt sind die Gerätevermieter im Internet:Die Websites punkten häufig mit Übersichtlichkeit und verständlichenInhalten. Auch der Informationswert ist - zumindest bei den Bestender Branche - hoch.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Für produktspezifische Informationen sind dieInternetauftritte eine gute Anlaufstelle. Das Angebot an Werkzeugenund Geräten überzeugt zudem fast überall. In der Praxis hängt dieAttraktivität für den Kunden letztlich aber auch davon ab, ob dieUnternehmen über eine nahegelegene Mietstation verfügen."Die besten GerätevermieterAls Testsieger geht Boels Rental mit dem Qualitätsurteil "gut" ausder Studie hervor. Der Gerätevermieter profiliert sich mit der bestenServiceleistung der Branche. Insbesondere der nutzerfreundliche undstrukturierte Internetauftritt überzeugt und bietet einen sehr hohenInformationswert und hilfreiche Funktionen, beispielsweise dieMöglichkeit einer Online-Reservierung von Geräten. Auch beim Serviceper E-Mail belegt der Testsieger den ersten Rang. Der insgesamt sehrgute Angebotsumfang, zu dem auch eine vergleichsweise große Anzahl anMietstationen zählt, trägt ebenfalls zum positiven Gesamtergebnisbei.Den zweiten Platz belegt Zeppelin Rental (Qualitätsurteil: "gut").Der Anbieter überzeugt mit einem sehr guten Angebotsumfang. Nebeneiner vielfältigen Auswahl an Werkzeugen und Baugeräten stellt dasUnternehmen auch Fahrzeuge wie LKWs oder Transporter zur Mietebereit. Beim telefonischen Service platziert sich das Unternehmen aufRang zwei; der Internetauftritt punktet unter anderem mit einer hohenBedienungsfreundlichkeit.Auf Rang drei positioniert sich Klarx, ebenfalls mit einem gutenGesamtergebnis. Das Unternehmen verfügt über das beste Angebot alleruntersuchten Gerätevermieter. Besonders die mit Abstand größte Anzahlan deutschlandweiten Mietstationen fällt positiv ins Gewicht. ImBereich Service schneidet der Internetauftritt aus Nutzersichtpositiv ab.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete sechs großeAnbieter von Mietgeräten, die sich an Privatkunden wenden unddeutschlandweit über mindestens 20 Mietstationen verfügen. DieServicequalität wurde bei jedem Unternehmen anhand von je zehnverdeckten Telefon- und E-Mail-Tests, je zehn Prüfungen derInternetauftritte durch geschulte Testnutzer sowie einerdetaillierten Inhaltsanalyse der einzelnen Websites ermittelt. Esflossen insgesamt 186 Servicekontakte mit den Gerätevermietern in dieAuswertung ein. Zudem erfolgte eine stichtagsbezogene Ermittlung undBewertung des auf den Websites dokumentierten Angebotsumfangs(Datenstand: 03. Juli 2019).Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut fürService-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell