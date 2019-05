Studie: Generation 55plus will den Nachkommen im Pflegefall nicht zur Last fallen / Alternative Wohnformen gewinnen für Senioren an Bedeutung

Ludwigsburg (ots) - 74 Prozent der Bundesbürger ab 55 Jahrenwollen im Pflegefall nicht von ihren Kindern betreut werden. Siebenvon Zehn wünschen sich stattdessen einen professionellenPflegedienst, der sie zuhause versorgt. Um die Nachkommen auch vorfinanziellen Belastungen zu schützen, haben Menschen mit Kindernbesser für Alter und Pflege vorgesorgt. Das zeigt eine gemeinsameStudie "55plus - Pflege im Alter" der mhplus Krankenkasse und derKrankenversicherung SDK. Befragt wurden 1.000 Bundesbürger ab 55Jahren."Die Erwartungshaltung der Eltern im Vergleich zu früherenGenerationen hat sich deutlich verändert. War es vor 20 Jahren nochüblich, von den Kindern im Pflegefall Hilfe zu bekommen, möchte dieheutige Generation 55plus ihren Nachkommen keine Bürde sein", sagtVerena Ortmann, Leiterin der mhplus Pflegekasse.Dies gilt auch in finanzieller Hinsicht. Lediglich acht Prozentder Studienteilnehmer erwarten von ihren Kindern eine Übernahme derPflegekosten. Immerhin ein Drittel sorgt vor und legt monatlich Geldfür einen möglichen Pflegefall zurück - oder hat bereits ausreichendGeld hierfür gespart. Bei den Teilnehmern ohne Kinder ist der Anteildeutlich geringer - nur jeder Vierte sichert sich finanziell für denPflegefall ab. "Das Verantwortungsbewusstsein bei Eltern isterkennbar ausgeprägter. Viele empfinden ein Pflichtgefühl gegenüberihren Kindern, sie von finanziellen Belastungen freizuhalten", soOlaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei derSüddeutschen Krankenversicherung (SDK). "Sie sollen weder ihren Berufaufgeben, um Zeit für die Eltern zu haben, noch zusätzlich zumHauskredit auch deren Pflege finanzieren." Nur in einem Punkt nimmtdie Generation 55plus ihre Nachkommen in die Pflicht: Sie sollen sichum die finanziellen Angelegenheiten ihrer Eltern kümmern, wenn diesedazu nicht mehr in der Lage sind.Immer mehr ältere Menschen interessieren sich für alternativeWohnformenDoch es geht der Generation 55plus nicht nur darum, die Erben vonBelastungen fern zu halten. Sie will auch möglichst langeselbstbestimmt und unabhängig leben. Das eigene Zuhause ist dabeizwar noch immer der Ort, wo die meisten das Alter verbringen möchten.Doch immer mehr Studienteilnehmer können sich auch vorstellen, ineiner Senioren-Wohngemeinschaft (33 Prozent) oder in einemMehrgenerationenhaus zu wohnen (29 Prozent). Selbst ein Leben weitweg von Kindern und Enkelkindern im Ausland hält jeder fünfte der"neuen" alten Generation für denkbar. Schließlich ist Pflege dort oftwesentlich günstiger zu finanzieren.Doch reicht das Geld dafür überhaupt? Hier tappen fast zwei vondrei Befragten im Dunkeln. Das Thema Pflegefinanzierung ist ihnenviel zu kompliziert. Und wenn es finanziell wirklich eng wird, setzen55 Prozent auf den Staat - soll er doch für sie einspringen.Die mhplus Krankenkasse im Profil:Die mhplus Krankenkasse (www.mhplus.de) ist offen für allegesetzlich Krankenversicherten. Über 900 Mitarbeiter betreuendeutschlandweit mehr als eine halbe Million Versicherte. UnabhängigeTests belegen hohe Servicestandards und solide Finanzen. Der mhplusindividuelle Zusatzbeitrag beträgt 0,98 Prozent. Mit speziellenVersorgungsprogrammen unterstützen zusätzlich qualifiziertemhplus-Experten Patienten mit chronischen Krankheiten persönlich,langfristig und kompetent.Die SDK im Profil:Die SDK (www.sdk.de) mit Sitz in Fellbach unterstützt ihreVersicherten dabei, gesund zu bleiben und wieder gesund zu werden.Ein Leben lang, Privatkunden ebenso wie Firmenkunden. Rund 650.000Mitglieder bauen bei der Gesundheit auf die SDK. Mit knapp 815Millionen Euro Beitragseinnahmen zählt die SDK zu den 15 größtenprivaten Krankenversicherern in Deutschland. Die SDK ist Partner derVolksbanken Raiffeisenbanken in Süddeutschland. 800 Beschäftigte imInnen- und Außendienst sorgen für leistungsstarke Beratung undunkomplizierte Unterstützung.Pressekontakt:mhplus KrankenkasseMichael PfeifferFon: 07141 - 9790-304Fax: 07141 - 9790-222michael.pfeiffer@mhplus.deSDK / Süddeutsche Krankenversicherung a.G.Monika KrimmerFon: 0711 7372-4912Fax: 0711 7372-4919Monika.Krimmer@sdk.dewww.sdk.deOriginal-Content von: mhplus Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell