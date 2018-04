Studie: Frauen werden im juristischen Staatsexamen schlechter beurteilt als Männer / Schlechtere Noten auch für Personen mit Migrationshintergrund

Berlin (ots) - Frauen schneiden im zweiten juristischenStaatsexamen um knapp 2 Prozent schlechter ab als Männer. Im Bereichder Prädikatsnoten ist der Geschlechtereffekt zuungunsten der Frauenbesonders ausgeprägt: 12 Prozent weniger Frauen überspringen dieüberaus karriererelevante Notenschwelle von 9 Punkten. Nur wer miteiner Note von 9 Punkten oder besser ein so genanntes Prädikatsexamenvorweisen kann, wird zum Beispiel zum Staatsdienst zugelassen.Bezieht man weitere Faktoren wie Abiturnote, Alter undPrüfungszeitpunkt in den statistischen Vergleich ein, sind dieUnterschiede noch ausgeprägter.Auch ein Migrationshintergrund führt zu schlechteren Noten. Soschneiden Rechtsreferendare, die im Ausland geboren sind und keinedeutsche Staatsbürgerschaft besitzen, im zweiten Examen 17 Prozentschlechter ab als deutsche Prüflinge. Die Wahrscheinlichkeit, einePrädikatsnote zu erreichen, ist für sie sogar um 70 Prozent geringer.Auch in Deutschland geborene Prüflingen mit deutschen Pass, aber"nicht-deutschem" Namen werden im Durchschnitt schlechter beurteilt.Die Unterschiede bleiben auch bestehen, wenn Vornoten in die Analyseeinbezogen werden.Das sind Ergebnisse einer Studie von Andreas Glöckner(FernUniversität Hagen), Emanuel Towfigh (EBS Universität LawSchool), und Christian Traxler (Hertie School of Governance) imAuftrag des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen.Sie basiert auf einem umfangreichen Datensatz, der die Ergebnisse vonrund 20.000 Prüflingen umfasst, die zwischen 2006 und 2016 ihreersten und zweiten juristischen Staatsprüfungen in NRW ablegten. DasJustizministerium hat die Studie beauftragt, nachdem die Autoren ineiner ersten Studie 2014 Geschlechts- und Herkunftseffekte bei derBenotung juristischer Staatexamen entdeckt hatten. Die Folgestudieuntermauert und differenziert die Ergebnisse auf einer breitenDatenbasis.Einen deutlichen Einfluss auf den festgestelltenGeschlechtereffekt bei mündlichen Prüfungen hat der Studie zufolgedie Zusammensetzung der dreiköpfigen Prüfungskommissionen: So habenRechtsreferendarinnen mit den gleichen schriftlichen Vornoten wieihre männlichen Kollegen bei einer mit drei Männern besetztenKommission eine um 2,3 Prozentpunkte geringere Chance, dienächsthöhere Notenschwelle zu überspringen. Ist jedoch zumindest eineFrau in der Kommission, verschwindet dieser Unterschied. In gemischtbesetzten Gremien haben Männer eine marginal schlechtere Chance,Frauen aber eine marginal bessere Chance auf die nächsthöhereNotenstufe. Dieser Effekt verstärkt sich an der Schwelle zumPrädikatsnotenbereich: Während bei rein männlichen Kommissionen derGeschlechterunterschied 6 Prozentpunkte beträgt, steigt dieWahrscheinlichkeit auf die nächste Notenstufe für Frauen beigemischten Kommissionen um 3 Prozentpunkte, für Männer sinkt sie umden gleichen Wert. Es kommt somit zu einer vollständigenNivellierung.Diese Beobachtung spricht aus Sicht von Glöckner, Towfigh undTraxler für eine - möglicherweise unbewusste - Diskriminierung alsUrsache der Unterschiede. Dies gibt den Prüfungsämtern zugleich einenHebel in die Hand, um der Diskriminierung entgegenzuwirken: 52Prozent der Examenskandidaten sind Frauen, doch 65 Prozent derPrüfungskommissionen waren im Betrachtungszeitraum rein männlichbesetzt. Erst zum Ende des Zeitraums stieg der Anteil gemischtbesetzen Kommissionen deutlich an. "Die Teilnahme von Prüferinnen istwichtig für eine geschlechterneutrale Beurteilung und sollteentsprechend forciert werden," so die Autoren. Ferner sollte geprüftwerden, den Kommissionen die Vornoten der Kandidaten nicht zubenennen, denn die deutliche Verstärkung der beobachteten Effekterund um die relevanten Notenschwellen, insbesondere um die Schwellezum Prädikat, lege ein strategisches Vorgehen der Prüfer nahe: "DieAggregation von unabhängigen schriftlichen und mündlichen Bewertungenkönnte zum Ausgleich von Fehlern in der Beurteilung und damit auch zuvalideren Bewertungen führen."Schwieriger gestaltet sich die Herleitung von empirisch fundiertenHandlungsempfehlungen, um den in der Studie gemessenenHerkunftseffekten entgegenzuwirken. Die Zahl von Prüfern undPrüferinnen mit Migrationshintergrund ist bislang so gering, dassstatistische Aussagen nicht möglich sind. Eine Analogie zumGeschlechtereffekt ist allerdings möglich, was für den Einsatz vonmehr Kommissionsmitgliedern mit Migrationshintergrund spricht. DieAutoren empfehlen weitere Analysen insbesondere in diesem Bereich.Die Studie wird heute (26. April) um 12 Uhr in der Hertie Schoolof Governance vorgestellt. Zur Anmeldung: http://bit.ly/2vNr7HBEine Zusammenfassung der Studie "Empirische Untersuchung zurBenotung in der staatlichen Pflichtfachprüfung und in der zweitenjuristischen Staatsprüfung in Nordrhein-Westfalen von 2006 bis 2016",von Andreas Glöckner, Emanuel Towfigh und Christian Traxler findenSie hier: http://bit.ly/2HtnFrh. Die vollständige Studie (62 Seiten)kann hier heruntergeladen werden: http://bit.ly/2HTpJZ1.Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.orgPressekontakt:Regine Kreitz, Director Communications, Tel.: 030 / 259 219 113, Fax:030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/hertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Original-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell