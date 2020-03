Studie: Frauen unter 35 Jahren sind immer häufiger gestresst / Männer fühlen sich besser

Villingen-Schwenningen (ots) - 65 Prozent der jungen Frauen fühlen sich nichtrundum gesund. Sie begründen das vor allem mit einem stark angestiegenenStresslevel in Kombination mit zu wenig Bewegung und schlechter Ernährung. DieFolge: Zwei Drittel der Frauen klagen über muskuläre Verspannungen und mehr alsdie Hälfte über Kopfschmerzen. Das sind Ergebnisse der Studie "ZukunftGesundheit 2019" der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung "DieGesundarbeiter". Mehr als 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschlandzwischen 14 und 34 Jahren wurden dafür befragt.Der Druck steigt von Jahr zu Jahr"Der Stresslevel steigt gerade bei Frauen kontinuierlich an", hat Dr. TanjaKatrin Hantke, Gesundheitsexpertin der Schwenninger Krankenkasse, erkannt. "2014gaben nur 65 Prozent der befragten Frauen an, sich oft gestresst zu fühlen. Bis2016 stieg der Anteil auf 74 Prozent und hat jetzt sogar die 80-Prozent-Markeüberschritten. Das ist ein bedenklicher Aufwärtstrend." Bei den Männern liegendie Zahlen kontinuierlich deutlich darunter.Die meisten Frauen wissen um die Brisanz ihrer Situation, finden aber nicht denFreiraum, um sich zu entspannen. 81 Prozent sagen, sie würden gerne mehr fürihre Gesundheit tun, im Alltag bliebe dafür aber meist keine Zeit."Der internationale Frauentag entstand im Kampf um die Gleichberechtigung", soHantke. "Und obwohl schon einiges erreicht wurde, bleibt noch viel zu tun:Besonders berufstätige Mütter stehen sehr oft unter enormen Druck und müssenmehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen. Diese Doppelbelastung wirkt sich negativauf ihr gesundheitliches Wohlbefinden aus."Kopfschmerzen und Verspannungen sind die FolgeDer Dauerstress beeinträchtigt die jungen Frauen deutlich. 64 Prozent derBefragten nennen als Auswirkung muskuläre Verspannungen, 53 Prozent leidenhäufig unter Kopfschmerzen. "Hier zeigt sich, dass sich der alltägliche Stressbei Frauen auch körperlich stärker auswirkt als bei Männern, von denen etwasweniger als die Hälfte über muskuläre Verspannungen klagt und nur knapp jederDritte über Kopfschmerzen", so die Ärztin.Die Studie "Zukunft Gesundheit 2019 - Jungen Bundesbürgern auf den Puls gefühlt"(PDF) finden Sie hier: www.die-schwenninger.de/studieEin Programm zur Stressbewältigung und Entspannung finden Sie hier:https://fitbase.de/stressbewaeltigung-schwenninger/Kurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse"Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 320.000 Kunden zu den Top 20 derbundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz der Zentrale istVillingen-Schwenningen, dazu kommen 13 Geschäftsstellen. Die Schwenningerbeschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Vorstand der Kasse ist Siegfried Gänsler. Mit"Die Gesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat die Schwenninger2012 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftung gegründet. Diese fördertProjekte im Bereich Prävention und Gesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig fürKinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.dewww.Die-Schwenninger.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106600/4537169OTS: Die Schwenninger KrankenkasseOriginal-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell