Studie: Fortschreitende Digitalisierung der Versicherungsbranche wird von den Kunden noch nicht wirklich wahrgenommen

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung der Assekuranz lässt nachMeinung der Bundesbürger weiter auf sich warten: Fast 60 Prozentzeigen sich davon überzeugt, dass den meisten Versicherern der Sprungins digitale und mobile Zeitalter noch nicht gelungen ist. Damitschneidet die Versicherungsbranche nur marginal besser ab als voreinem Jahr. Das sind Ergebnisse der Studie "Digitale Versicherung2018", für die im Auftrag des Softwareherstellers Adcubum mehr als1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.Individualisiert, automatisiert und blitzschnell: Was fürVerbraucher durch die Digitalisierung in vielen anderenLebensbereichen längst Realität ist, suchen sie in der Assekuranzoffenbar noch weitgehend vergeblich. Besonders ärgert es Kunden, dassder digitale Umbau der Branche aus ihrer Sicht fast zum Stillstandgekommen ist. Das zeigt ein Vergleich der Befragungsergebnissen ausdiesem und dem vorigen Jahr: Während vor zwölf Monaten 59 Prozent derKunden den Versicherungen vorwarfen, dass ihnen der Sprung in dieneue Zeit noch nicht gelungen sei, sind es aktuell noch immer 58Prozent. "Amazon und Co. prägen heutzutage die Erwartungshaltung derKunden. Und nur wer als Versicherer seine Prozesse technisch im Griffhat, kann diese auch erfüllen", sagt Dr. Holger Rommel, COO derAdcubum AG.Noch hapert es daran jedoch: So sagen 61 Prozent der befragtenKunden, dass deutsche Versicherer in Sachen Verfügbarkeit,Verständlichkeit, Geschwindigkeit und Transparenz derzeit nicht mitden großen Internet-Firmen mithalten können. Ein Lichtblick:Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert immerhin leicht verbessert(2017: 67 Prozent). "Trotz zahlreicher Digitalisierungs-Projekte sindderzeit aufgrund der Komplexität der bestehendenIT-Anwendungslandschaften und Prozesse die Möglichkeiten, mit denAngeboten und der technologischen Flexibilität etwa desOnline-Handels gleichzuziehen, sicherlich noch auf größereStandardbausteine begrenzt", räumt Adcubum-COO Rommel ein."Intelligente Produktmaschinen werden diese Komplexität allerdingsschon in naher Zukunft deutlich handhabbarer machen."Allzu viel Zeit sollte sich die Assekuranz damit nicht mehrlassen. Denn die Anforderungen, die Kunden heutzutage an das Angeboteiner Versicherung stellen, sind hoch. So wollen 79 Prozent denaktuellen Status einer Schadensmeldung online verfolgen können und 58Prozent erwarten, dass eine Smartphone-App zur Einreichung vonRechnungen und Fotos im Schaden- und Leistungsfall existiert.Ebenfalls 58 Prozent wünschen sich einen anonymen Online-Schnelltest,der klärt, ob eigene Vorerkrankungen dem angestrebten Abschluss einerVersicherung im Wege stehen und 51 Prozent wollen sich per Text- oderVideo-Chat beraten lassen. "Alle genannten Werte liegen bei denjüngeren Befragten zwischen 18 und 34 Jahren noch deutlich höher", soDigitalisierungsexperte Rommel. "Wer diese wichtige Zielgruppe bindenwill, braucht schnell innovative Lösungen."Mehr Details und weitere relevante Erkenntnisse sind in der Studie"Digitale Versicherung 2018" ersichtlich. Diese steht auf der Websitevon Adcubum zum Download bereit:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie-digitale-versicherungAdcubum ist Hauptsponsor des 10. Messekongresses am 27./28.November 2018 in LeipzigDer Messekongress IT für Versicherungen ist der führendeMarktplatz für IT-Verantwortliche der Versicherungswirtschaft mit demFokus auf die neuesten technologischen Entwicklungen und IT-Trends.Der Messekongress setzt sich aus einem Kongress mit einem fachlichenVortragsprogramm und einer Ausstellermesse zusammen. MehrInformationen zum Programm sowie den Ausstellern unter:www.assekuranz-messekongress.deDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne undLuzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartungder Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes Systemfür Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mitqualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubumbei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigtenDienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. WeitereInformationen unter: http://www.adcubum.de/Weitere Informationen:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführungMichael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell