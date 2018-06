Studie: Flüchtlingsgegnern mangelt es an Nächstenliebe und Barmherzigkeit

Hannover (ots) - In welchem Ausmaß beeinflussen die christlichenTugenden der Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Feindesliebe sowohlunsere Meinungen zur Flüchtlingspolitik wie auch unsere individuelleLiebesfähigkeit? Dies wollte die psychologische Dating-Plattformwww.Gleichklang.de auch in Anbetracht der aktuellen Debatte inDeutschland und Europa wissen. Sie hat den Psychologen Guido F.Gebauer eine Umfrage durchführen lassen, an der sich 1489 Personen imAlter von 18 bis 81 Jahren beteiligten.Die Umfrage ergab folgende Hauptergebnisse- Je stärker Befragte für Nächstenliebe, Barmherzigkeit undFeindesliebe plädierten, desto eher sprachen sie sich gegen dieEinrichtung von Abschiebelagern und gegen die Abschiebung vonMenschen nach Afghanistan oder die Zurückschiebung vonFlüchtlingen nach Libyen aus. Befragte, die alle dreichristlichen Tugenden bejahten, lehnten in überwältigenderMehrheit sowohl Abschiebelager (84%) als auch Abschiebungen nachAfghanistan (93%) und Rückschiebungen nach Libyen (92%) ab.Diejenigen, die keine der drei christlichen Tugenden bejahten,sprachen sich demgegenüber lediglich zu 29 % gegenAbschiebelager und jeweils nur zu 37 % gegen Abschiebungen nachAfghanistan und Zurückschiebungen nach Libyen aus.- Die Befragten zeigten eine umso negativ-verbitterte Einstellungzur Liebe (Liebes-Negativität), desto weniger wichtig ihnenNächstenliebe, Barmherzigkeit und Feindesliebe waren. DieGruppe, die keine der drei christlichen Tugenden bejahte,erreichte einen signifikant höheren Gesamtpunktewert inLiebesverbitterung als diejenigen, die sich zu Nächstenliebe,Barmherzigkeit und Feindesliebe bekannten.- Je weniger die Befragten für Nächstenliebe, Barmherzigkeit undFeindesliebe plädierten, desto häufiger gaben sie in ihrerSelbsteinschätzung an, wenig oder keine Zeit dafür zu verwenden,anderen Menschen zu helfen, Egoisten zu sein oder sich am Leidanderer nicht zu stören. Spezifisch gaben in der Gruppederjenigen, die keine der drei christlichen Tugenden bejahte, 43% an, wenig oder keine Zeit dafür zu verwenden, anderen zuhelfen. Jeweils 17 % aus dieser Gruppe gaben an, selbst Egoistenzu sein und sich am Leid anderer Menschen nicht zu stören. Beidenjenigen, die alle drei christlichen Tugenden bejahten,zeigten sich demgegenüber signifikant geringereZustimmungsraten. Hier gaben nur 21 % an, wenig oder keine Zeitzu verwenden, anderen zu helfen. Lediglich 5 % gaben an,Egoisten zu sein, und nur 3 % gaben an, dass sie das Leidanderer Menschen nicht störe.- Alle Ergebnisse blieben auch nach statistischer Kontrolle vonEinflüssen des Geschlechts, des Alters und des Bildungsstandesbestehen.Diplom-Psychologe Dr. Guido F. Gebauer ist über die Ergebnissenicht überrascht. So sei es bereits intuitiv sofort verständlich,dass Maßnahmen der Abschottung gegenüber Flüchtlingen, die potenziellderen Leben gefährdeten, das Gegenteil von Nächstenliebe undBarmherzigkeit seien. Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Feindesliebeseien Werte, die eng mit positivem Sozialverhalten und Empathieverbunden seien. Entsprechend sei es psychologisch plausibel, dassMenschen, die diese Werte bejahten, auch eine höhere eigeneLiebesfähigkeit aufwiesen. Bei Menschen, denen es an Nächstenliebeund Barmherzigkeit mangele, seien demgegenüber die psychischenVoraussetzungen für die Entwicklung einer echten Liebesbeziehungungünstiger.Weitere Informationen zu Hintergrund und Repräsentativität derUmfrage finden sich im Gleichklang-Blog: www.goo.gl/mX8XmgPressekontakt:Dr. Guido F. GebauerGleichklang limitedMarienstr. 3830171 HannoverTel.: 0152 28973672E-Mail: gebauer@gleichklang.deOriginal-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuell