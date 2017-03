Studie: Firmen ohne Digital-Know-how schrecken potenzielle Kollegen ab / Unternehmen suchen nach neuen Wegen, um die digitale Wissenslücke zu schließen

Düsseldorf (ots) - Digitalisierung ist aktuell das Thema Nummer 1- doch das dazugehörige Wissen fehlt in vielen deutschen Betrieben.So haben 41 Prozent der Führungskräfte und mindestens jeder zweiteMitarbeiter nur ein geringes Digital-Know-how. Dieses Wissensniveauhält digital versierte potenzielle Kollegen davon ab, bei diesenUnternehmen anzuheuern: 59 Prozent der Firmen fällt es schwer,entsprechendes Fachpersonal für sich zu begeistern. Das sindErgebnisse der Studie "Interim Management 2017". Für diese wurden vonder auf die zeitlich befristete Vermittlung von Führungskräften undExperten spezialisierten Beratung Aurum Interim Management 384Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt.Digitales Know-how in deutschen Unternehmen? Mangelware. 41Prozent der Führungskräfte und 56 Prozent der Mitarbeiter kennen sichmit dem Thema kaum oder gar nicht aus. In der Industrie und imVerarbeitenden Gewerbe gilt dies sogar für fünf von zehn Managern undfür 70 Prozent der Beschäftigten. Das wiederum beeinflusst denwirtschaftlichen Erfolg der Betriebe erheblich. Fällt es dochbranchenübergreifend 59 Prozent der Firmen schwer, Personal mit einemausgeprägten digitalen Wissen zu gewinnen. Zudem bleibt nahezu jederzweite Betrieb beim Wachstum unter seinen Möglichkeiten (46 Prozent)und bei 45 Prozent leidet die Entwicklung neuer Produkte oderGeschäftsmodelle. Acht Prozent der Firmen müssen mitunter sogarAufträge ablehnen."Unsere Studienergebnisse zeigen, dass im deutschen Mittelstandnach wie vor große Lücken in puncto Digitalisierung und Industrie 4.0bestehen, obwohl die Themen in aller Munde sind", sagt AxelOesterling, Geschäftsführer von Aurum Interim Management. "Dasschreckt die dringend benötigten neuen Kollegen ab, die Wissen indiesem Bereich mitbringen würden. Besonders betroffen sindUnternehmen aus der Industrie und dem Verarbeitenden Gewerbe - hierhaben zwei von drei Betrieben Schwierigkeiten, Mitarbeiter mit echtemDigital-Know-how für sich zu begeistern."Eine mögliche Antwort sehen sieben von zehn in der Aurum-Studiebefragte Führungskräfte darin, die digitale Transformation ihresUnternehmens mit einem Interim Manager und seinem Wissen von außen zubeschleunigen. Noch größer ist die Zustimmung in der Industrie unddem Verarbeitenden Gewerbe mit insgesamt 75 Prozent. "Ein zeitlichbefristet eingesetzter Spezialist kann mit seinem Know-how als echterKatalysator für die digitale Transformation fungieren", hatAurum-Geschäftsführer Oesterling in der Praxis beobachtet. Dabeihilft dem Interim Manager sein großer Vorteil, dass er auch unbequemeWahrheiten unverblümt aussprechen kann, was acht von zehnFührungskräften bestätigen.Was bedeuten die Studienergebnisse für die Betriebe? "Gerade derMittelstand muss aufpassen, beim Thema Digitalisierung und Industrie4.0 nicht aufgrund mangelnder Attraktivität für Kompetenzträger denAnschluss zu verlieren", warnt Personalexperte Oesterling. "Wer mitdem externen Know-how eines Interim Managers, insbesondere mit dessenlangjähriger Linien- und Projekterfahrung, die digitaleTransformation in seinem Unternehmen vorantreibt, der wird auch einattraktiver Arbeitgeber für Fach- und Führungskräfte mit einemausgeprägten digitalen Wissen werden. Und die sind unabdingbar fürden wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft."Studie "Interim Management 2017"Die auf die zeitlich befristete Vermittlung von Führungskräftenund Experten spezialisierte Beratung Aurum Interim Management hat zurJahreswende insgesamt 384 Führungskräfte deutscher Unternehmen zumThema Interim Management befragt. Drei Viertel der Befragten sind inder Industrie und im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Handel und inder Logistikbranche tätig. Fast 80 Prozent der Studienteilnehmergehören dem Vorstand, der Geschäftsführung oder der 2. Führungsebeneihres Unternehmens an.Über Aurum Interim Management - www.aurum-interim.deAurum Interim Management löst die personellen Kapazitätsproblemevon Unternehmen durch die zeitlich befristete Vermittlung vonExperten - für Projektleiter und Linienmanager bis hin zumGeschäftsführer. Seit 1992 im Beratungs- undPersonaldienstleistungsgeschäft tätig, stehen die Managing Partnerdes Providers während der gesamten Laufzeit des Mandats persönlich ander Seite ihrer Kunden und sind bei Bedarf auch Sparringspartner fürdie vermittelten Interim Manager. Die aus dem Aurum Interim Poolvermittelten Führungskräfte und Spezialisten werden fachlich undpersönlich zum jeweiligen Unternehmen und seiner Situation passendgemeinsam mit dem Kunden ausgewählt. Neben der Zentrale in Düsseldorfunterhält Aurum Interim Management ein Büro in Bremen.Pressekontakt:Axel OesterlingAurum Interim ManagementHafenstraße 140213 DüsseldorfTel.: +49 211 159 70 611Mail: a.oesterling@aurum-interim.deOriginal-Content von: Aurum Interim Management, übermittelt durch news aktuell