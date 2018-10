Studie: Finanzierung von Familienunternehmen im Umbruch, frisches Kapital benötigt (FOTO)

--------------------------------------------------------------Download Studiehttp://ots.de/rO3m0e--------------------------------------------------------------Hamburg / München (ots) -- Familienunternehmen haben weniger Schulden alsnicht-familiengeführte Betriebe und daher eine bessereEigenkapitalquote- Sie zahlen allerdings mehr Zinsen für Kredite undsind beim Working Capital- und Liquiditätsmanagement oft wenigereffizient- Anstehende Investitionen in Innovationen undDigitalisierung steigern künftig den Finanzierungsbedarf vonFamilienunternehmen- Nachfolger gesucht: bis zum Jahr 2022 stehen 150.000Eigentumsübertragungen von deutschen Firmen an, oft verbundenmit neuen KapitalstrukturenDeutsche Familienunternehmen haben weniger Schulden, sindrisikoscheuer und planen langfristiger als nicht familiengeführteBetriebe. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie von EulerHermes und Roland Berger zum Thema "Finanzierungsstrukturen vonFamilienunternehmen". Gleichzeitig weisen sie aber in einigenBereichen schlechtere Finanzkennzahlen auf. In den kommenden Jahrenbrauchen sie für Innovationen und Investitionen in beispielsweise dieDigitalisierung frisches Kapital. Viele stehen zudem vor derHerausforderung eines Generations- oder Eigentümerwechsels, derhäufig mit veränderten Kapitalstrukturen einhergeht. Die Finanzierungvon Familienunternehmen steht daher vor einem Umbruch.Mehr Eigenkapital, aber höhere Zinssätze und schlechteres WorkingCapital Management"Familienbetriebe sind zwar risikoscheuer alsnicht-familiengeführte Unternehmen - aber sie managen ihre Finanzenin manchen Bereichen auch weniger effizient", sagt Martin Wendt,Risikoexperte von Euler Hermes und Autor der Studie in Zusammenarbeitmit Roland Berger. "Sie zahlen im Schnitt höhere Zinssätze für ihreKredite und haben eine deutlich längere Kapitalbindung (WorkingCapital Days). Das wirkt sich - trotz der geringeren Verschuldung undbesseren Eigenkapitalquote - negativ beim Liquiditätsmanagement aus."Die geringere Verschuldung und höhere Eigenkapitalquote machenFamilienunternehmen von externen Geldgebern unabhängiger als andereFirmen wie die Untersuchung auf der Grundlage von Datenanalysen undInterviews von mehr als 700 deutschen Familienunternehmen zeigen.*Doch das wird sich in Zukunft ändern.Finanzierungsbedarf steigt - Banken und Private Equity Investorengewinnen an Bedeutung"Die meisten Familienunternehmen benötigen in den kommenden Jahrenhohe Investitionen in Innovationen und Digitalisierung. Sie habenzwar eine solide Kapitalstruktur und aktuell großen finanziellenSpielraum. Doch mit den jetzt geplanten Investitionen stoßen auch siean ihre Grenzen. Dadurch steigt ihr Interesse an einer Zusammenarbeitmit Kapitalgebern. Banken und Investoren mit maßgeschneiderten undwachstumsorientierten Finanzierungslösungen bieten sich jetzt guteEinstiegschancen in einem attraktiven Markt", sagt Matthias Holzamer,Partner von Roland Berger.Neben der traditionellen Hausbankfinanzierung bieten PrivateEquity Investoren für bestimmte Finanzierungsanlässe eineAlternative, um den erhöhten Finanzierungsbedarf zu decken. Beivielen Familienunternehmen ist der Gang zur Hausbank jedoch immernoch der präferierte Weg, um insbesondere umfangreiche Kontrollrechteund Steuerungsrechte zu vermeiden. Gleichzeitig verbessert dieBeteiligung externer Investoren erfahrungsgemäß aber auch dieManagementfähigkeiten und den Professionalisierungsgrad in derUnternehmensführung. Dies ist angesichts der in den kommenden Jahrenanstehenden großen Herausforderungen wichtig.Neue Märkte und Geschäftsfelder, digitale Technik bergen Risikenund kosten Geld"Der Exportanteil von deutschen Familienunternehmen steigtschätzungsweise von durchschnittlich 36 auf 40 Prozent weiter an. Daserhöht nicht nur den Kapitalbedarf, sondern birgt auch Risiken", sagtWendt. "Auch die Diversifizierung in neue Geschäftsfelder erfordertoft eine andere Expertise und kostet Geld."Mehr als die Hälfte der deutschen Familienunternehmen plant denEinstieg in neue Bereiche und Investitionen in digitale Technik.Jedes zweite Unternehmen will zudem deutlich mehr als bisher fürlangfristige Anlagegüter ausgeben.Wanted: Nachfolger mit Know-How"Eine weitere große Herausforderung für viele Familienunternehmenist das Thema Nachfolge. Allein bis zum Jahr 2022 stehen 150.000Eigentumsübertragungen von deutschen Firmen an. Sie erfordern nichtnur ein tiefes Verständnis der Besonderheiten vonFamilienunternehmen, sondern sind häufig auch mit einer Veränderungder Kapitalstruktur verbunden", sagt Holzamer.Externe Nachfolger tendieren häufig zu einer weniger konservativenUnternehmensführung und zeigen sich offener für schuldenfinanzierteInvestitionen. Nach der Eigentumsübertragung werden zudem in denmeisten Fällen kostenaufwändige organisatorische und strategischeVeränderungen vorgenommen, die - zusätzlich zum teilweise vorhandenenInvestitionsstau - zu erhöhtem Finanzierungs-bedarf führen.*Im Zuge der Studie wurden die anonymisierten Datensätze von rund700 Familienunternehmen auf finanzielle Aspekte analysiert. 74Unternehmen beantworteten zusätzlich einen detaillierten Fragebogenzum Einfluss der Familienstruktur auf ihre Unternehmensführung. 