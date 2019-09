Studie: Fast jeder Zweite ist offen für kontaktloses Bezahlen / Mobiles Bezahlen mit dem Handy ist besonders bei jungen Menschen beliebt

Stuttgart (ots) - Sicherheitsbedenken und Gewohnheit sprechenhäufig noch gegen eine Nutzung kontaktloser BezahlmethodenDie Nutzung digitaler Bankservices nimmt langsam, aber stetig zu.Besonders kontaktloses Bezahlen wird bei den Bundesbürgern imVergleich zum Vorjahr immer beliebter. Bei dieser Methode müssen dieNutzer das Handy oder die Bankkarte an der Kasse lediglich vor einLesegerät halten, um ihren Einkauf zu bezahlen. 48 Prozent derDeutschen nutzen diese Möglichkeit bereits oder planen, dies inZukunft zu tun. 2018 waren es noch 42 Prozent. Auch andereDigitalangebote wie beispielsweise die Video-Identifikation bei einerKontoeröffnung oder das photoTAN-Verfahren liegen im Trend. Das sindErgebnisse der repräsentativen Studie "Digitale Bankservices 2019",für die 1.000 Deutsche im Auftrag der Creditplus Bank AG befragtwurden.Das Bezahlen per Handy ist besonders bei Menschen bis zum 40.Lebensjahr überdurchschnittlich beliebt. In dieser Altersgruppe nutztjeder Vierte das Handy, um im Supermarkt oder an der Tankstelle seineEinkäufe zu bezahlen. In der Gesamtbevölkerung tut dies nur jederSechste. Noch dient das Smartphone also vor allem seinenursprünglichen Zwecken. Eine verbreitete Nutzung als Zahlungsmittelhat sich bislang nicht durchgesetzt.Angst vor Neuem sorgt für ZurückhaltungDie Befragten, die das Bezahlen per Handy nicht nutzen, habendafür verschiedenste Gründe. An erster Stelle steht die Präferenz fürbewährte Methoden. Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt lieberBargeld oder die EC-Karte an der Ladentheke. Vier von zehnBundesbürgern äußern zudem Sicherheitsbedenken. Knapp ein Drittelmöchte darüber hinaus verhindern, dass zusätzliche eigene Daten vonAnbietern gesammelt werden - oder aber hat sich mit dem Thema nochgar nicht auseinandergesetzt. Und jeder Fünfte hat Angst, durch dasmobile Bezahlen die Übersicht über die eigenen Ausgaben zu verlieren.Große Skepsis gegenüber KryptowährungenAuch beim Thema Kryptowährung gibt es noch immer große Vorbehaltein der Bevölkerung. 72 Prozent der Deutschen schließen digitaleWährungen, wie zum Beispiel Bitcoins, als Zahlungsmittel aus. EinGrund dafür könnte in der mangelnden Kenntnis über die Thematikliegen. Um zukünftige Generationen besser auf die digitale Finanzweltvorzubereiten, befürwortet wie schon 2018 eine überwiegende Mehrheitvon 86 Prozent die Einführung eines Schulfaches, das Jugendlichen denUmgang mit Geld näherbringt. "Die Nutzung digitaler Zahlungsmethodenwird künftig zunehmen, da die junge Generation offen für solcheAngebote ist", sagt Belgin Rudack, Vorstandsvorsitzende derCreditplus Bank. "Digitale Zahlungsdienste sehe ich als große Chance,dem Kunden einen einfacheren, schnelleren und besseren Service zubieten. Dazu gehört selbstverständlich eine gute Einweisung in alleDigitalangebote - und das gilt auch für Kryptowährungen. Deshalbbietet die Creditplus im Rahmen ihrer sozialen Projekte eineEinführung in den Umgang mit Zahlungssystemen an Schulen an."Zur Studie "Digitale Bankservices 2019":Im Frühjahr wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren online durch dasMarktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie istbevölkerungsrepräsentativ.Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:https://bit.ly/2kjHXJjEine Infografik finden Sie hier: https://bit.ly/2mk0AO1Creditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 629Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von rund5.235 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGDr. Johanna WehnTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell