Studie: Eröffnet Trend zum mobilen Streaming neue Chancen für die Öffentlich-Rechtlichen?

In einer repräsentativen Studie der HochschuleFresenius und des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste GmbH (WIK) haben Prof. Dr. Anna Schneider undDr. René Arnold den sich ändernden Medienkonsum deutscher Nutzerbeleuchtet. Die Studie zeigt: Das Smartphone wird immer wichtiger fürKonsumenten. So entstehen neue strategische Potenziale für eine neueGeneration des Fernsehens. Für die Studie wurden insgesamt 3.184Konsumenten online befragt.Musik und Videos werden immer seltener über die traditionellenMedien abgerufen. Online-Streamingdienste erfreuen sich weiterhinwachsender Beliebtheit. So hat sich seit der ersten Erhebung im Jahr2015 der Anteil der deutschen Konsumenten, die ausschließlich Diensteaus dem Internet zur Videowiedergabe nutzen, von rund zwölf Prozentauf 24 Prozent in 2018 verdoppelt.Immer häufiger werden Streamingdienste auf mobilen Endgerätenkonsumiert. Gerade für Videoinhalte steckt hier enormes strategischesPotenzial. Wie der Erfolg von TikTok und IGTV belegt, funktionierenhier insbesondere kurze Inhalte, die von Anfang an im Hochformatproduziert wurden. "Dieses Nutzungsverhalten kann die große Chancefür traditionelle Fernsehsender sein", deutet Schneider diesen Trend."Gerade jungen Zielgruppen fehlt offensichtlich noch der Zugang zuden etablierten Mediatheken, wie unsere Ergebnisse belegen. Dieöffentlich-rechtlichen Sender können über das Smartphone ihre lokaleStärke und das Vertrauen in ihre journalistische Arbeit ausspielen."Konkret könnten Sender lokale Kurznachrichten und exklusiveProduktionen für das Smartphone anbieten. "In erster Linie solltendie Fernsehsender jetzt aktiv gestalten und die Nutzer durchinnovative Produktionen und regionale Bezüge im Hosentaschenformatbegeistern. Das ist quasi "Heimat to Go", so dieWirtschaftspsychologin.Dass Streaming weiterhin ein zukunftsträchtiger Markt ist,unterstreichen nicht zuletzt die zahlreichen neuen Dienste, die aufden Markt kommen. So haben Apple, Disney oder HBO entweder schon neueDienste gelauncht oder aber angekündigt. Vor diesem Hintergrund istes umso wichtiger, dass europäische und gerade deutsche Senderlangfristig konkurrenzfähige Angebote machen.Die Kurzstudie steht unter folgendem Link zum Download zurVerfügung: https://bit.ly/31RNozL