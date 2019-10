Köngen (ots) - 59 Prozent der Führungskräfte in Deutschland sind davonüberzeugt, dass es ihrem Unternehmen gut gelingt, die eigenen Prozesse an diepermanenten Veränderungen anzupassen. Im Umkehrschluss schaffen es also vier vonzehn Unternehmen nicht, mit dem Tempo der aktuellen Umbrüche mitzuhalten. Dassind Ergebnisse der Studie "Erfolg im Wandel". Die Unternehmensberatung Staufenhat dafür mehr als 400 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt."Die Vorbereitung auf die Herausforderung von morgen fällt den Unternehmenschwer. Allerdings ist der Wille zur Veränderung deutlich zu erkennen", sagtWilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Doch um im Wandel zu bestehen, brauchtes mehr als das akribische Festhalten an Abläufen." Aus den erfassten Datenerrechnet sich für die deutschen Unternehmen im Durchschnitt ein ChangeReadiness Index (CRI) von 55 auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten - drei Punkteweniger als vor zwei Jahren. Diese leicht negative Entwicklung ist nichtdramatisch, zeigt aber deutlich, dass die Unternehmen immer noch einen weitenWeg vor sich haben.Fast vier Fünftel der befragten Unternehmen geben an, dass Prozessenachvollziehbar dokumentiert und die jeweiligen Zuständigkeiten klar definiertsind. Aber weniger als zwei Drittel verfolgen eine systematische Anpassung anaktuelle Entwicklungen und stellen ihre Prozesse regelmäßig auf den Prüfstand.Zudem sind viele Unternehmen nicht vollkommen von der Zukunftstauglichkeit ihrerProzesse überzeugt: Nur jedes zweite Unternehmen hält sie überhaupt für flexibelund überprüft sie mit Blick auf künftige Herausforderungen."Der Wunsch, der Komplexität und dem hohen Veränderungstempo unserer Welt etwasentgegenzusetzen, ist groß", kommentiert Staufen-Vorstand Goschy. "Doch nichtalle Organisationen schaffen es, ihre Prozesse tatsächlich an Veränderungenanzupassen." 59 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass es ihnen gut bissehr gut gelingt, die Weichen Richtung Zukunft zu stellen - weniger als 2017.Mehr als ein Drittel der Unternehmen fühlt sich also heute im Hintertreffen.Wie können sich Unternehmen auf den Wandel vorbereiten? "Ein wichtiger
Erfolgsfaktor für alle Unternehmen ist Lean Management", erklärt
Unternehmensberater und Lean-Experte Goschy. "Es schafft lernende
Organisationen, mit denen es Unternehmen gelingt, sich schnell auf Veränderungen
und Herausforderungen einzustellen." Das zeigt auch die Studie: Mit der
konsequenten Umsetzung von Lean Management in allen Bereichen eines Unternehmens
verbessert sich nachweislich die Change Readiness. Jede Erhöhung des
Lean-Reifegrads führt zu einem Anstieg des CRI um 7 Punkte. Dies belegt: Lean
Management macht Unternehmen wandlungsfähiger und weist den Weg zu einer
zukunftsfähigen Organisation.

Über die Studie "Erfolg im Wandel"

Für den "Change Readiness Index 2019" befragte die Unternehmensberatung Staufen
insgesamt 421 Unternehmen in Deutschland zum Thema "Erfolg im Wandel". Mehr als
65 Prozent der befragten Unternehmen kommen aus dem Maschinen- und Anlagenbau,
der Elektroindustrie und der Automobilindustrie. 