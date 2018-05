Studie: Nach der Erbschaftswelle rollt eine Schenkungswelle über Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -- In jedem sechsten Fall kann es um mehr als 100.000 Euro gehen- 43 Prozent aller Erwachsenen haben schon größere Schenkungenerhalten- Aktien und Fonds werden als Geschenk so beliebt wie Schmuck- Fast jede zweite Schenkung ab 1.000 Euro Wert kann künftigImmobilien enthalten- Die wertvollsten Geschenke gibt es in Bayern undBaden-Württemberg- Bundesweit repräsentativer Vergleich aller Bundesländer durchdie Quirin Privatbank und das internationaleMarktforschungsinstitut YouGovGeschenke als vorgezogenes Erbe werden in Deutschland immerbeliebter. Schon mehr als jede fünfte Schenkung in Höhe vonmindestens 1.000 Euro wurde bislang ausdrücklich als vorweggenommeneErbschaft vergeben. In Baden-Württemberg und Thüringen waren es sogargut 30 Prozent. Insgesamt geben fast die Hälfte aller Erwachsenen (43Prozent) in Deutschland ab 18 Jahre an, schon mindestens einmal einGeschenk im Wert ab 1.000 Euro erhalten zu haben. Am häufigsten ginges dabei um Bargeld oder Überweisungen (60 Prozent). Fast jedessechste Geschenk enthielt aber auch schon Immobilien (15 Prozent).Insgesamt hatte mehr als jede vierte Schenkung in Deutschland (27Prozent) bereits einen Umfang von mehr als 10.000 Euro, in Bayernsogar jede dritte. Und die Häufigkeit sowie die Umfänge vonSchenkungen können künftig weiter bundesweit stark zunehmen.Das sind Ergebnisse einer in allen 16 Bundesländern repräsentativerhobenen Studie der Quirin Privatbank zusammen mit deminternationalen Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland. Auf Basisvon 7.339 Online-Interviews wurde im März 2018 ermittelt, wie vieleErwachsene schon einmal Geschenke ab mindestens 1.000 Euro bekommenhaben und wie viele sich vorstellen können, künftig selbst in diesemUmfang etwas zu verschenken. Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, resümiert: "Schenkungenund Erbschaften haben in Deutschland eine exponentiell wachsendeBedeutung - nach der Erbschaftswelle wird Deutschland nun quasi voneiner Schenkungswelle überrollt."Jede sechste Schenkung kann künftig sechsstellig sein, in Bayernsogar jede vierteSechs von zehn Erwachsenen in Deutschland denken grundsätzlichdaran, selbst größere Geschenke ab 1.000 Euro zu vergeben. DieserAnteil ist in allen Bundesländern etwa gleich hoch, wobei Männer sichetwas spendabler zeigen als Frauen (61 zu 57 Prozent). Bei denUmfängen gibt es aber deutliche Unterschiede. In Bayern geht es schonbei jeder vierten künftigen Schenkung um mindestens 100.000 Euro. InBerlin und Thüringen ist das nur in jedem zehnten Fall so. Bundesweitkann eine sechsstellige Schenkung in jedem sechsten Fall anstehen (17Prozent). Zum Vergleich: Unter bisherigen Geschenken wurde dieseGrößenordnung in Deutschland nur in sechs Prozent aller Fälleerreicht. Karl Matthäus Schmidt: "Immobilien sind ein wesentlicherGrund, dass die Wahrscheinlichkeit sechsstelliger Geschenke inDeutschland künftig auf fast das Dreifache steigen kann. In Bayernund Rheinland-Pfalz könnte Grundbesitz laut unserer Studie künftigsogar schon in jeder zweiten Schenkung enthalten sein."Aktien und Fonds werden als Geschenk so beliebt wie Schmuck undDiamantenNur sechs Prozent aller Schenkungen ab 1.000 Euro Umfangenthielten bislang Aktien oder Fonds. Waren die Beschenkten unter 35Jahre, lag der Aktien- und Fondsanteil mit zehn Prozent aber schonfast zweifach höher. Bei künftigen Schenkungen könnten nun inbundesweit 20 Prozent aller Fälle Aktien oder Fonds enthalten sein.Damit kann die Bedeutung von Wertpapieren als Geschenk um mehr alsdas Dreifache ansteigen. Zum Vergleich: Auf ebenfalls 20 ProzentAnteil kommen Schmuck oder Diamanten bei künftigen Schenkungen. Siewaren bislang aber schon zu 16 Prozent in Schenkungen vertreten. KarlMatthäus Schmidt: "Wertpapiere könnten laut unserer Untersuchungkünftig genauso häufig wie Schmuck verschenkt werden. Für dieAnlageberatung entstehen daraus neue Möglichkeiten. Denn bislangbesaßen die über 50-Jährigen in Deutschland deutlich häufiger Aktienund Fonds als jüngere Erwachsene. Im Zuge der Schenkungs- undErbschaftswelle kann sich das Verhältnis zugunsten der Jüngerenverändern."Steuervermeidung ist ein großes Thema, im Saarland und Berlin aberwenigerDie Motive zur Vergabe größerer Geschenke sind in denBundesländern unterschiedlich ausgeprägt. Nirgends wollen so vielewie in Bayern mit Geschenken vor allem Steuern vermeiden - denBerlinern und Saarländern ist das nur etwa halb so wichtig (30 zujeweils 18 Prozent). Bundesweit aber gewinnt das Steuersparmotivkräftig an Bedeutung: Spielte es bisher bei Schenkungen ab 1.000 Euronur in vier Prozent aller Fälle eine Rolle, soll darauf künftig schonbei jeder vierten Schenkung (24 Prozent) geachtet werden. Damitstellen die Deutschen, die etwas verschenken wollen, dasSteuersparmotiv auf dieselbe Stufe wie den Wunsch, mit dem Geschenkprimär Sympathie auszudrücken (23 Prozent). Karl Matthäus Schmidt:"Schenkungen als vorgezogene Erbschaften können tatsächlichsignifikante Steuervorteile bringen, insbesondere durch neueFreibeträge alle zehn Jahre. Dennoch ist auch hier sehr genau aufmögliche Fallstricke zu achten, die im Zweifel mit einem Beraterbesprochen werden müssen."Wissenslücken beim Thema SchenkungssteuerMehr als jeder Dritte in Deutschland, der schon mindestens einmalein Geschenk im Wert von mehr als 1.000 Euro bekommen hat, kennt nacheigenen Angaben die geltende Schenkungssteuerpflicht nicht. 