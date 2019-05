Studie: Die Energiewende kann naturverträglich gelingen / Wuppertal Institut zeigt Lösungsweg auf

Berlin (ots) - Naturschutz und Energiewende sind vereinbar.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich Anfang der Woche positiv zuFrankreichs Initiative zur Treibhausgasneutralität der EU bis 2050geäußert. Deutschland kann dazu einen Beitrag leisten und bis Mittedes Jahrhunderts Treibausgasneutralität erreichen - und zwarnaturverträglich! Zu diesem Ergebnis kommt eine vom NABU beauftragteund heute in Berlin vorgestellte Studie "Strategien für einenaturverträgliche Energiewende". Die Meta-Studie zeigt, dass sowohlKlimaschutzziele erreicht werden können und gleichzeitig ein hohesNaturschutzniveau erhalten bleiben kann.Es ist grundsätzlich möglich, die energiebedingtenTreibhausgasemissionen Deutschlands bis Mitte des Jahrhundertsgegenüber 1990 um bis zu 100 Prozent zu reduzieren, so das Fazit desGutachtens. Das Wuppertal Institut untersuchte für den NABU dazuvorliegende Energieszenarien und identifizierte daraus diejenigenKlimaschutzstrategien, die bisher deutlich unterrepräsentiert sindund künftig deutlich stärker gefördert werden sollten. Dazu zählenPhotovoltaik, Steigerung von Energieeffizienz, Förderung natürlicherSenken und Ressourcenschutz."Wir brauchen die Energiewende für wirksamen Klimaschutz. Aberentscheidend ist, dass wir dabei Natur und Umwelt nicht zerstören.Wir können nicht einfach den Kohle- durch Windstrom ersetzen, sondernmüssen zunächst versuchen, deutlich weniger Energie zu verbrauchen.Hier brauchen wir ordnungspolitische Rahmenbedingungen und auch dieVerbraucherinnen und Verbraucher müssen ihren Teil dazu beitragen.Außerdem müssen natürliche Kohlenstoffspeicher wie Moore verstärkt inden Fokus rücken", sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Neben einemnachhaltigeren, ressourcenschonenderen Lebensstil müssten mehrMaßnahmen in die Steigerung der Energieeffizienz fließen. ImGebäudesektor würde eine steuerliche Abschreibung bei derGebäudesanierung schnell mehr Effizienz bringen. Auch eine gutumgesetzte CO2-Bepreisung würde effiziente Technologien in allenSektoren fördern.Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt auch zu einemsteigenden Druck auf Flächen. "Erneuerbare-Energie-Anlagen sind immerauch Eingriffe in den Naturraum. Schlecht geplante und platzierteWindenergieanlagen können gravierende Folgen für Fledermäuse undVögel haben. Durch die Bauwerke verlieren die Tiere Lebensraum odersie sterben durch Rotoren. Der großflächige Energiepflanzenanbau zurBiogaserzeugung kann sich auch negativ auf Insekten, Vögel undanderen Tiere auswirken, weil ihnen Lebensräume verloren gehen", soNABU-Präsidiumsmitglied Heinz Kowalski. Stattdessen sei es dringendnotwendig, die Nutzung von Photovoltaik auszubauen, künftigeFörderinstrumente entsprechend auszurichten und vorhandene Hürden zuminimieren, so die Expertise des Wuppertal Institut-Gutachtens. "Eindeutlich stärkerer Ausbau der Photovoltaik gegenüber den letztenJahren wäre ein wichtiger Baustein für das Erreichen der deutschenKlimaschutzziele und könnte zur gesellschaftlichen Akzeptanz sowiezur Naturverträglichkeit der Energiewende beitragen", so Dr. SaschaSamadi vom Wuppertal Institut.Der NABU begrüßte die Aussage von Bundeskanzlerin Merkel dieseWoche beim internationalen Petersberger Klimadialog in Berlin, dasssich Deutschland der Initiative unter Frankreichs Präsident EmmanuelMacron anschließen wolle, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. DieKanzlerin hatte gesagt, dass nicht darüber diskutiert werden müsse,"ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen."Aus NABU-Sicht liefert die Studie hier einen guten Ansatz, wie dieTreibhausgasneutralität bis 2050 erreicht werden kann mit einemmöglichst geringen Einfluss auf das Ökosystem. "Klimaschutz ist nebendem Umbau des Energiesystems und der Förderung erneuerbarer Energievor allem auch die Förderung natürlicher Senken und Wälder. Deshalbarbeiten wir daran, Moore zu renaturieren und zu schützen und mehrTotholz in Wäldern zu belassen. Das hilft nicht nur dem Klima, es istauch ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt", soKowalski.Mehr Infos:www.nabu.de/energiewende/studieStudie zum Downloadwww.nabu.de/energiewende/pdfPressekontakt:Heinz Kowalski, NABU-Präsidiumsmitglied, Mobil +49 (0)160-8856396,Heinz.Kowalski@NABU.deSebastian Scholz, NABU-Leiter Energiepolitik und Klimaschutz,Tel. +49 (0)30-28 49 84 1617, E-Mail: Sebastian.Scholz@NABU.deDr. Sascha Samadi, wissenschaftlicher Mitarbeiter imForschungsbereich Sektoren und Technologien am Wuppertal Institut fürKlima, Umwelt, Energie gGmbH,, Tel. +49 (0) +49 202 2492-107,E-Mail: sascha.samadi@wupperinst.orgNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell