Studie: Nach dem Ende der Diesel-Prämien weniger Autoverkäufe erwartet

ESSEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem weitgehenden Auslaufen der Diesel-Umtauschprämien erwartet der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer für den Rest des Jahres einen schwachen Automarkt in Deutschland.



Ähnlich wie bei der Abwrackprämie im Jahr 2009 drohe in den folgenden Monaten ein deutliches "Verkaufsloch", erläuterte der Direktor des CAR-Instituts an der Universität Essen-Duisburg die Ergebnisse seiner Rabattstudie für den Monat Juli. Die im August 2017 flächendeckend eingeführten Umtauschprämien für ältere Dieselmodelle hätten im gesättigten deutschen Markt zu massiven Vorziehkäufen geführt. "Auf die Partylaune folgt der Kater", meinte Dudenhöffer./ceb/DP/mis