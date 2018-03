Studie zu Elektromobilität in 15 Ländern veröffentlicht / Analyse der Nachfrage, Produktion und Infrastruktur

Berlin/Bonn (ots) - Ende 2017 waren weltweit 3,2 MillionenElektroautos unterwegs. Binnen sieben Jahren soll sich die Zahlnochmals verachtfachen. Das bedeutet: Eine Flut neuer Modelle,Umwälzungen in der Produktion und ein massiver Ausbau derLadeinfrastruktur.Doch wie entwickelt sich das Thema Elektromobilität auf einzelnenMärkten? Wer kauft bereits Elektroautos? Mit welchen Barrieren sehensich ihre Anbieter Konfrontiert? Wie wird Elektromobilität gefördert?Wer sind die wichtigsten Player? In welchen Ländern stehen größereInvestitionen in Produktion und Infrastruktur an? Wo sind dieStandorte der Zukunft? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigtsich die heute veröffentlichte Studie von Germany Trade & Invest mitdem Titel "GTAI Future: Elektromobilität". Die Studie hat dieEntwicklungen in 15 Ländern auf drei Kontinenten untersucht.Eine Vielzahl von Staaten hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: "Diechinesische Elektroauto-Quote für Kfz-Hersteller dürfte selbstAutolaien ein Begriff sein Nicht zuletzt dank Tesla denken viele beimThema Elektromobilität auch an die USA. ", sagt Michal Wozniak,Koordinator der Studie bei Germany Trade & Invest: "Etwa die Hälftealler 2017 weltweit abgesetzten 1,2 Millionen Elektroautos wurde inChina verkauft. Aber auch zahlreiche andere Märkte entwickeln sichäußerst dynamisch."Fast täglich werden neue Milliarden Euro große Investitions- undForschungsprojekte angekündigt. In dieser Flut gehen oft kleinereVorhaben unter, die Klein- und Mittelständlern interessanteGeschäftschancen bieten könnten. "Um diese aufzuspüren beleuchtetendie Auslandskorrespondenten von Germany Trade & Invest auch wenigeroffensichtliche Märkte", erklärt Wozniak.In Spanien stellen Carsharing-Dienstleister auf Elektroantrieb um.In Schweden werden innovative Ladetechniken für denFerngütertransport auf der Straße getestet, wobei auch ausländischeIdeengeber zur Beteiligung eingeladen sind. In den Benelux-Staatenkonzentrieren sich Kleinanbieter auf Busse und Nutzfahrzeuge mitelektrischem Antrieb. Die Schweizer stehen kurz vor der Vermarktungeiner günstigeren und effizienteren Batterietechnologie. Auch Japansetzt auf Elektromobilität, legt aber den primären Fokus auf dieKommerzialisierung von Brennstoffzellenantrieben.Bei der Suche nach einer umweltfreundlicheren Mobilitätszukunftverfolgt jedes Land andere Strategien und nutzt andere Werkzeuge."Mit unserer Publikation möchten wir für mehr Durchblick sorgen. DenAnfang machen 15 Länder, weitere werden folgen", verspricht Wozniak.Link zur Studie "GTAI Future: Elektromobilität":www.gtai.de/elektromobilitaetGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell