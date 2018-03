Studie: Eigenes Management erreicht größtmögliche Datensicherheit

Frankfurt/Main (ots) - Umfrage der Nationalen Initiative fürInformations- und Internet-Sicherheit e.V. (NIFIS) benennt diewichtigsten Maßnahmen für mehr Daten- und IT-SicherheitEin eigenes Sicherheitsmanagement im Unternehmen zu führen, kannsensible Firmendaten am ehesten schützen. Dieser Meinung sindzumindest 95 Prozent von 100 befragten IT und IT-Sicherheitsexperten,die im Auftrag der Nationalen Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. (NIFIS) um ihre Meinung gebeten wurden. 93Prozent nannten es im Zuge der NIFIS-Studie "IT-Sicherheit undDatenschutz 2017" in erster Linie als relevant, bestehende Anti-VirusSoftware aktuell zu halten und regelmäßig zu testen. 91 Prozent gehendavon aus, dass Prävention, beispielsweise durch hohe Strafen wie dieDSGVO sie vorsieht, am meisten Erfolg für die IT-Sicherheitverspricht. Die Befragten wurden zur Nennung von bis zu dreiMaßnahmen gebeten, die Datensicherheit erfolgreich vorantreibenkönnten.Wirtschaft und Bürger müssen sich selbst schützenTatsächlich braucht erfolgreicher Datenschutz Eigeninitiative, wiedie Studie "IT-Sicherheit und Datenschutz 2017" deutlich macht. Siezeigt, wie stark sich Unternehmen in der Eigenverantwortung sehen,wenn es um den Schutz des Datenmaterials geht. 83 Prozent derBefragten gaben an, dass sich die Wirtschaft selbst gegenCyberangriffe schützen muss. Entsprechend bezeichnen 81 Prozent dasThema IT-Sicherheit als größte Herausforderung der nächsten Jahre.Deutlich fällt auch die Antwort aus, ob der Bürger persönlich Sorgefür die IT-Sicherheit tragen sollte. Dieser Meinung sind 78 Prozentder Befragten. Bei der Frage nach der staatlichen Sicherheit herrschtweniger Einigkeit. Mit 43 Prozent sagt weniger als die Hälfte, dassdie Gewährleistung der IT-Sicherheit in erster Linie eine staatlicheAufgabe sei. 37 Prozent stimmen dem teilweise zu, jeder Fünfteverneint die Annahme sogar. "Es ist erfreulich, dass Unternehmenverstanden haben, welche große Aufgabe sie erwartet. Der Staat mussjetzt mit verschiedenen Maßnahmen dafür sorgen, dass das Vertrauender Bürger und Unternehmen im Sektor Datensicherheit wiederzurückzugewonnen wird", so Dr. Thomas Lapp, Vorsitzender der NIFIS.Vielfältige SicherheitsmaßnahmenEine Möglichkeit für einen erfolgreichen staatlichen Eingriffkönnte die konsequente Strafverfolgung bilden. 71 Prozent derStudienteilnehmer sehen sie als relevant für den Schutz sensiblerUnternehmensinformationen. 89 Prozent nannten Schulung derMitarbeiter zu mehr Sensibilität bezüglich Datenmaterial alsentscheidend. Ein regelmäßiges Daten-Backup ist für 87 Prozent derBefragten eine erfolgsversprechende Maßnahme für mehrDatensicherheit. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre schließlich für 85Prozent das Mittel zur Wahl zur erfolgreichen Bekämpfung vonCyberkriminalität.Die kompletten Studienergebnisse "IT- und Datensicherheit 2017"können unter team@euromarcom.de kostenfrei angefordert werden.NIFIS Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. ist eine neutrale Selbsthilfeorganisation,die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsendenBedrohungen aus dem Netz technisch, organisatorisch und rechtlichunterstützen möchte. Vornehmliches Ziel der Arbeit der unter dem Dachder NIFIS organisierten Gremien ist es, Vertraulichkeit,Verfügbarkeit und Integrität sowie den sicheren Transport von Datenin digitalen Netzwerken sicherzustellen. Dazu entwickelt die NIFISseit ihrer Gründung im Jahr 2005 unterschied¬liche Konzepte und setztdiese in pragmatische Lösungen um. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeitzählen die aktive Kommunikation und die Bereitstellung vonHandlungsempfehlungen und Dienstleistungen.Weitere Informationen:NIFIS Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheite.V., Berkersheimer Bahnstraße 5, 60435 Frankfurt, Tel.: 069 24444757, Fax: 069 2444 4746, E-Mail: nifis@nifis.de, Web: www.nifis.deeuromarcom public relations GmbH, Tel. +49 611 97315-0, E-Mail:team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: NIFIS Nationale Initiative für Internet-Sicherheit, übermittelt durch news aktuell