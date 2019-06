Studie: Ehrenamt hat für Deutsche große Bedeutung (FOTO)

München (ots) -Junge Menschen sind ehrenamtlich sehr aktivDas Ehrenamt genießt in der deutschen Gesellschaft ein hohesAnsehen. 93 Prozent der Bundesbürger finden, dass es für einfunktionierendes Gemeinwesen wichtig ist. Das ist ein Ergebnis derrepräsentativen Studie, für die im Auftrag der Versicherungskammer imFebruar 2019 über 1.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt wurden.Vor allem junge Menschen engagieren sich in Deutschlandehrenamtlich. Die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen war in denvergangenen zwölf Monaten unentgeltlich im Einsatz. Auch jeder dritteüber 60-Jährige nimmt sich Zeit für gemeinnütziges Engagement. "Esist bemerkenswert, dass so viele junge Menschen sich für ihre Werteeinsetzen und Verantwortung übernehmen wollen", sagt Dr. FrankWalthes, Vorsitzender des Vorstands der Versicherungskammer. "Sei esim Rahmen von derzeit vermehrt im Fokus stehenden ökologischenAktivitäten oder bei vielen anderen Themen - die junge Generationwill sich gesellschaftlich einbringen. Das ist ein starkes Signal fürdie Zukunft."Menschen mit Kindern engagieren sich häufigInsgesamt waren 39 Prozent der Bundesbürger in den vergangenenzwölf Monaten dauerhaft oder punktuell ehrenamtlich tätig. Aktuellist ein Viertel der Deutschen weiterhin in unterschiedlichstenProjekten und Organisationen engagiert. Überdurchschnittlich häufigsind Menschen mit Kindern aktiv. Die Hälfte von ihnen war in denvergangenen zwölf Monaten ehrenamtlich im Einsatz, gut ein Drittelist es nach wie vor. "Es verdient unsere Anerkennung, dass sichgerade Eltern Zeit nehmen, um sich ehrenamtlich zu engagieren", soWalthes weiter. "Durch ihren Einsatz vermitteln sie ihren KindernWerte und was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen." Als Zeichender Wertschätzung für das wichtige unentgeltliche Engagementunterstützt die Versicherungskammer sowohl im Sponsoring diverseAktivitäten als auch mit einer eigenen Stiftung, deren Ziel es ist,Menschen zum ehrenamtlichen Engagement zu befähigen, sie darin zuunterstützen und ihre gesellschaftliche Anerkennung zu fördern. Wo Deutsche ehrenamtliche Hilfe für besonders wichtig haltenBesonders hohen Bedarf für unentgeltliches Engagement sieht dieBevölkerung bei Rettungs- und Gesundheitsdiensten. Nach Einschätzungvon mehr als neun von zehn Deutschen haben ehrenamtliche Helfer fürRettungsdienste und Hilfsorganisationen, im Gesundheitsbereich sowiebei der Freiwilligen Feuerwehr eine hohe Bedeutung. Doch auch beimKlima- und Umweltschutz - für den derzeit viele junge Menschen aufdie Straßen gehen - beurteilen 87 Prozent der Deutschen denuneigennützigen Einsatz von Freiwilligen als wichtig. Im KonzernVersicherungskammer sind mindestens 650 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter ehrenamtlich aktiv. Sie sind beispielsweise beiFeuerwehren, dem Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk, der DLRG,der Wasserwacht, in Kirchen, Schulen oder bei Sport- undMusikvereinen tätig.Zur Studie "Verantwortung 2019"Die Studie "Verantwortung 2019" wurde im Auftrag des KonzernsVersicherungskammer durchgeführt. 1003 Bundesbürger ab 18 Jahrenwurden hierfür online befragt. Die Daten wurden im Februar 2019 vomdurchführenden Marktforschungsinstitut Toluna erhoben. Die Ergebnissesind auf ganze Zahlen gerundet.Konzern VersicherungskammerDer Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größteöffentliche Versicherer und inzwischen der siebtgrößteErstversicherer in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte erBeitragseinnahmen von insgesamt 8,31 Mrd. Euro. Mit seinen regionaltätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, imSaarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. DerKrankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderenöffentlichen Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung istdas gesellschaftliche Engagement des Konzerns Versicherungskammer.Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderungehrenamtlicher Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere imBereich der Prävention und Sicherheit tätig sind, wird seit einigenJahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen,Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer-Kulturstiftung.