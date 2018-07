Studie: Effizienzoffensive in den öffentlichen Verwaltungen

Hamburg (ots) - Sechs von zehn Entscheidern der öffentlichenVerwaltung halten knappe Finanzen für die zentrale Herausforderungder kommenden zwei Jahre. Das sind zwar, dank der positivenSteuerentwicklung, deutlich weniger als noch 2016 und 2012. Dennochsorgen speziell auf kommunaler Ebene knappe Budgets immer noch fürKopfzerbrechen und bremsen Investitionen in drängendeInfrastrukturvorhaben. Die gute Nachricht aus Sicht der Bürgerinnenund Bürger: Einsparungen nach dem Rasenmäherprinzip bleiben dieabsolute Ausnahme. Das sind Ergebnisse der Studie "BranchenkompassPublic Services 2018" von Sopra Steria Consulting in Zusammenarbeitmit dem F.A.Z.-Institut.Gerade in strukturschwachen Regionen konkurrieren dabei die hohenSozialausgaben mit den eigentlich notwendigen Investitionen. In denländlichen Gebieten stellt insbesondere der Netzausbau eine besondereHerausforderung dar, da gerade die Gemeinden auf dem Land erheblichenNachholbedarf bei Versorgung mit moderner Telekommunikationsstrukturhaben. Zusätzlich erschwert der mittlerweile aktiv spürbaredemografische Wandel die Initiierung entsprechender Vorhaben: Es wirdimmer schwerer, Fachkräfte für die Verwaltungsarbeit in den Behördenzu rekrutieren. 72 Prozent der Verwaltungsentscheider sehen sichdaher erheblichen Belastungen ausgesetzt. "Für die Verwaltungen gehtes nun darum zu verhindern, dass die zwingend erforderlichenDigital-Government-Leistungen nicht zu teuer werden. DieHerausforderung besteht daher vor allem darin, mehr zu leisten abergleichzeitig weniger zu verbrauchen", sagt Ronald de Jonge, LeiterManagement Consulting für die öffentlichen Verwaltung bei SopraSteria Consulting.Um die finanziellen, strukturellen und demografischenHerausforderungen zu meistern, setzt die Mehrheit der Verwaltungenauf Um- und Neustrukturierungen für mehr Effizienz in den Abläufen.Die häufigste geplante Maßnahme ist dabei das Zusammenführen vonIT-Fachverfahren. Ziel ist, technische Komponenten wie E-Akte,Formulardruck und Gebührenkasse für verschiedene Verfahren wie Melde-und Passwesen, Führerscheinwesen und Fundbüro nur einmal einrichtenzu müssen. Dafür investieren die Verwaltungen in vorbereitendeMaßnahmen, unter anderem damit zukünftig die relevantenIT-Fachverfahren eine zentrale Datenhaltung nutzen.78 Prozent der Befragten planen dementsprechende Maßnahmen zurIT-Konsolidierung und Bündelung von IT-Leistungen. Dies spiegelt auchdie Bestrebungen des Bundes wider, den IT-Betrieb in wenigenRechenzentren zu bündeln. Bis 2022 sollen 80 Prozent des IT-Betriebsder Bundesbehörden zentralisiert sein. Ein Beispiel für dieIT-Konsolidierung auf Länderebene ist Dataport. Seit 2017 laufen inzwei Rechenzentren rund 600 Verwaltungsverfahren von Landes- undKommunalverwaltungen verschiedener Bundesländer (Hamburg, Bremen,Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen,Mecklenburg-Vorpommern).70 Prozent der Entscheider wollen zudem in den kommenden Jahrenverstärkt Abläufe automatisieren - auch mithilfe neuer Technologienwie künstlicher Intelligenz (14 Prozent). Automatisierungsprojektesind insbesondere von größeren Verwaltungsbehörden ab 100.000Einwohner vorgesehen.Mehr private Dienstleister, kaum LeistungskürzungenZwei von drei befragten Verwaltungsentscheidern greifen zurEffizienzsteigerung auf die Angebote öffentlicherDienstleistungszentren zurück. Gut die Hälfte sucht bei denEffizienzmaßnahmen Unterstützung durch private Dienstleister. ImVergleich zu früheren Befragungen ist die Zahl der Verwaltungen, diemit privaten Unternehmen zusammenarbeiten wollen, gestiegen. Bei derBefragung für den Branchenkompass Public Services 2016 waren es nur36 Prozent.Dagegen stehen direkte Kürzungen bei den Leistungen lediglichvereinzelt auf dem Plan der öffentlichen Verwaltung. Lediglich 19Prozent wollen Zuschüsse oder freiwillige Leistungen zurückfahren,allgemeine Einsparungen nach dem Rasenmäherprinzip sehen nur 14Prozent als notwendig an. Einsparmaßnahmen dieser Art planen vorallem Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern.Über die Studie:Von Februar bis März 2018 befragte das MarktforschungsinstitutForschungswerk im Auftrag von F.A.Z.-Institut und Sopra SteriaConsulting 100 Entscheider aus 100 deutschen Bundes-, Landes- undKommunalverwaltungen zu den aktuellen und zukünftigenHerausforderungen durch die Digitalisierung im öffentlichen Sektor.Die Befragung wurde in Form von Computer Aided Telephone Interviewing(CATI) durchgeführt. Die befragten öffentlichen Verwaltungen setzensich zu knapp einem Drittel aus Bundes- und Landesbehörden und zu gutzwei Dritteln aus Gemeinden und Landkreisen zusammen. ImStudiendesign sind nur Kommunen ab 20.000 Einwohner vertreten.Darüber hinaus wurde in vertiefenden Interviews mit Spitzenvertreternder öffentlichen Verwaltung sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft derKommunalen IT-Dienstleister e.V. (Vitako) zu ihren Erfahrungen undStandpunkten gesprochen.Links:Grafik zur Meldung: https://goo.gl/heeGVLInfografik zur Studie: https://goo.gl/NZps7iÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einenUmsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.