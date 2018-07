Studie: Drei von vier Unternehmen halten sich für wachstumsstark / Geringe Bewegung in Richtung radikaler Wachstumsstrategien

Hamburg (ots) - Drei Viertel der Fach- und Führungskräfte inDeutschland schätzen das eigene Unternehmenswachstum im Vergleich zumWettbewerb als durchschnittlich bis überdurchschnittlich ein. Um dieszu sichern, verfolgt die Mehrheit vor allem bewährte Strategien. 85Prozent bauen auf das Kerngeschäft. Deutlich weniger setzen aufVeränderung: 46 Prozent der Unternehmen entdecken die Nicht-Kundenals Wachstumsmarkt, beispielsweise neue Alters- undEinkommensgruppen. Nur 19 Prozent setzen auf radikale Erneuerung,indem sie komplett neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das sind dieErgebnisse der Studie "Potenzialanalyse flexibel wachsen" von SopraSteria Consulting und dem F.A.Z.-Institut.Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hält sich fürwachstumsstark. Uneinigkeit herrscht darüber, ob das auch in Zukunftnoch so sein wird. Aus Sicht von 47 Prozent der Befragten wird daseigene Geschäftsmodell in seinem Grundkonzept auch in zehn Jahrennoch funktionieren. Gleichzeitig spüren Unternehmen, dass Wachstum inden vergangenen zehn Jahren immer schwerer zu erreichen war. DerKonkurrenzdruck hat aus Sicht von 77 Prozent der Befragten in denvergangenen drei Jahren stark beziehungsweise sehr stark zugenommen.Zu radikalen Veränderungen des eigenen Geschäftsmodells ist esbislang allerdings selten gekommen. Beispiele wie der Einstieg vonMAN Truck & Bus in die Logistikbranche mit der eigenenCloud-Plattform Rio sind die Ausnahme. 20 Prozent der Befragtenberichten, das eigene Unternehmen erziele heute einen beträchtlichenTeil seines Wachstums mit Produkten und Dienstleistungen, die nichtzum ursprünglichen Kerngeschäft gehören.Umdenken zu flexibleren Strategien"In Deutschland und Europa herrschen mit einer Wirtschaftsstrukturder vielen Branchen gute Voraussetzungen für Wachstum. Das gilt auchauf dem Gebiet der Digitalisierung, beispielsweise Industrie 4.0",sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting. "Wichtig ist: Esgibt nicht mehr den einen Weg zum Wachstum. Unternehmen müssenStrategien immer wieder auf den Prüfstand stellen und bei Bedarfmutig wechseln oder ergänzen." Ein Bewusstseinswandel in dieseRichtung ist erkennbar, so die Studie. 71 Prozent der Befragtennennen als wichtigstes Wachstumserfordernis eine kontinuierlicheSelbstreflexion des unternehmerischen Handelns und das Hinterfragendes eigenen Geschäftsmodells. 90 Prozent halten mehrgleisigeStrategien für sinnvoll, beispielsweise Unternehmenszukäufe mit demErschließen neuer Kundengruppen zu kombinieren.Zudem erkennen Unternehmen, dass sie wichtige Wachstumsquellennicht anzapfen können, weil die Voraussetzungen fehlen.Digitalpioniere wie Netflix und Spotify machen beispielsweise vor,wie aus exakter Kundenkenntnis ganze Geschäftsmodelle entstehen.Hiesige Unternehmen wollen hier technologisch aufholen: Knapp sechsvon zehn investieren in neue IT-Systeme für eine verbesserteKundenansprache. Rund jedes vierte forciert die Entwicklunginternetbasierter Geschäftsmodelle.Wachstumsmotor Know-how darf nicht stotternUm zu wachsen, haben die Unternehmen in den vergangenen dreiJahren diverse Maßnahmen ergriffen. Der wichtige Wachstumsmotor istdas Know-how der Mitarbeiter. Sechs von zehn Unternehmen haben inWeiterbildung investiert. Ebenso viele haben neue Produkte in ihrSortiment genommen. Jedes zweite Unternehmen hat sich technologischmodernisiert. Forschung und Entwicklung, Kooperationen mit anderenUnternehmen und Hochschulen sowie Expansion in Ausland sind weiterezentrale wachstumsfördernde Maßnahmen.An den Prioritäten lässt sich ablesen, wie wichtig der FaktorKnow-how als Wachstumstreiber ist. Die Unternehmen spüren bereits,dass ernsthafte Personalprobleme die Wachstumsdynamik stark bremsenkönnen. 55 Prozent der Befragten berichten, dass Schwierigkeiten beider Rekrutierung neuer Mitarbeiter das Erreichen der Wachstumszielesignifikant erschwert. Jedes dritte Unternehmen steckt zudem tief inVeränderungsprozessen und kämpft mit Problemen wie verunsichertenMitarbeitern und der Implementierung neuer Technologien. ExterneEffekte fallen als Wachstumshemmnis dagegen weniger ins Gewicht. Einehohe Steuer- und Abgabenentwicklung oder steigende Energie- undRohstoffpreise gefährden nur für jeden fünften Befragten dasErreichen der Wachstumsziele, so die Studie.Zusatzhinweis: Managementkompass flexibel wachsen veröffentlichtUm Entscheidern einen tieferen Einblick in neue Wachstumsoptionenzu gewähren sowie Hindernisse und Erfordernisse aufzuzeigen, hatSopra Steria Consulting parallel zur Potenzialanalyse gemeinsam mitdem F.A.Z.-Institut den "Managementkompass flexibel wachsen"veröffentlicht. Der Studienband bietet Erfahrungsberichte vonTop-Entscheidern, Best Practices führender deutscher Unternehmen undErkenntnisse aus der betrieblichen Forschung. Über die Studie:
Für die Studie "Potenzialanalyse flexibel wachsen" hat dasF.A.Z.-Institut im Auftrag von Sopra Steria Consulting im April undMai 2018 eine Online-Befragung bei 249 Entscheidern und Fachkräftenverschiedener Branchen (Banken, Versicherungen, sonstigeFinanzdienstleistungen, Energie- und Wasserversorgung,Telekommunikation/Medien, öffentliche Verwaltung, Automotive,sonstiges verarbeitendes Gewerbe) durchgeführt. Die Teilnehmer wurdenzu ihren Wachstumsstrategien, -maßnahmen und -erfordernissen sowie zuaktuellen Wachstumsbremsern befragt. 