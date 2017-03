Studie: Drei von vier Beschäftigten in Deutschland wünschen sich ein flexibleres Arbeitszeitmodell

Taufkirchen (ots) - Die Arbeitswelt der Zukunft bedeutet mehr alstechnische Veränderungen: 74 Prozent der Mitarbeiter in deutschenFirmen möchten unter neuen Zeitmodellen arbeiten, die der aktuellenLebenssituation flexibel angepasst werden können. Und 68 Prozentwollen Urlaubsanträge, Reisekostenabrechnungen oder die Anmeldungenzu Weiterbildungsmaßnahmen künftig über digitaleSelbstbedienungstools managen. Dies zeigt die internationale Studie"Arbeitswelt der Zukunft" der Unternehmensberatung ROC. Mehr als2.500 Arbeitnehmer in Deutschland, Österreich, der Schweiz undGroßbritannien wurden dafür befragt, mehr als 1.000 davon ausDeutschland.Auch wenn die meisten Menschen viele ihrer zu Jahresbeginngefassten guten Vorsätze längst wieder einkassiert haben dürften, istder Wunsch, Job, Familie und Freizeit besser miteinander in Einklangzu bringen, bei vielen Bundesbürgern mehr als nur ein Neujahrswunsch.So möchten laut der ROC-Studie 74 Prozent der Beschäftigten inDeutschland unter neuen Zeitmodellen arbeiten, die ihrer aktuellenLebenssituation flexibel angepasst werden können. Überdies wollenmindestens zwei von drei Mitarbeitern Urlaubsanträge,Reisekostenabrechnungen oder die Anmeldungen zuWeiterbildungsmaßnahmen künftig über digitale Werkzeuge selbstverwalten, statt Zettel bei ihrer Personalabteilung einzureichen.Noch offener stehen die Arbeitnehmer in der Schweiz diesen Maßnahmengegenüber mit 83 beziehungsweise 75 Prozent. In Österreich sind es 75Prozent und 74 Prozent der Befragten."Die Ergebnisse unserer Studie belegen, dass viele Beschäftigtebereits heute Dinge befürworten, die ihnen die Arbeitswelt derZukunft bietet. Sie wünschen sich Veränderungen, die im Einklangstehen mit dem stärkeren Einsatz von Informations- undKommunikationstechnik sowie einer weiteren Automatisierung", fasstOliver Back zusammen, Global COO der ROC Group. "Dies ist einpositives Signal. Die Aufgeschlossenheit der Angestellten sollteFührungskräfte dazu ermutigen, den Begriff Arbeit 4.0 endlich mitLeben zu füllen."Auch ein weiteres Modell kommt gut an: Mehr als jeder Zweite (54Prozent) möchte im betrieblichen Kontext mit seinen privaten,bevorzugten Geräten, Systemen und Marken arbeiten. Und weitere 51Prozent der Befragten würden gerne die Leistung ihrer Kollegenpersönlich belohnen - aus einem Budget, das die Firma jedemMitarbeiter dafür zur Verfügung stellt. "Es muss nicht immer gleicheine Revolution sein. Auch einzelne Maßnahmen bringen ein Unternehmenweiter in Richtung Arbeitswelt der Zukunft", rät Prof. Dr. ArminTrost, Studiendekan an der Hochschule Furtwangen (HFU), der dieStudie wissenschaftlich begleitet hat.Und so ermutigt ROC-COO Back die Führungskräfte, Pilotprojekte mitflexiblen Arbeitszeiten, wechselnden Einsatzorten und betrieblichenBelohnungssystemen einzuführen, sofern noch nicht geschehen: "TestenSie innovative Ideen in Ihren Betrieben - Ihre Mitarbeiter werden esIhnen danken!"Studie "Arbeitswelt der Zukunft"Unter wissenschaftlicher Begleitung von Prof. Dr. Armin Trost,Studiendekan an der Hochschule Furtwangen (HFU), wurden im April/Mai2016 im Auftrag der Unternehmensberatung ROC insgesamt 2.521Arbeitnehmer in Deutschland, Großbritannien, Österreich und derSchweiz zum Thema Arbeitswelt 4.0 befragt.HintergrundinformationenROC (www.roc-group.de) ist das weltweit führende Consultinghausfür SAP Human Capital Management (HCM). 1998 in Großbritanniengegründet, beschäftigt ROC mittlerweile mehr als 150 Berater, die fürKunden rund um den Globus mithilfe von SAP-Technologie Lösungenentwickeln, die den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus abbilden. AlleROC-Berater verfügen dabei stets über profunde Kenntnisse im Bereichder verschiedenen Industrien, des HR-Managements als auch derdahinterliegenden SAP-Plattformen und Technologien.Pressekontakt:corpNEWSmediaThöring & StuhrKommunikationsberatungArne StuhrTel.: +49 (0) 40 207 69 69 8-3Mail: arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: ROC Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell