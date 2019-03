Studie: Drei Viertel der Banken wollen Kosten senken / Führungskräften von Sparkassen und VR-Banken wird bei Sparprogrammen zu wenig Verantwortung übertragen

Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Kosten senken, Effizienz steigern - diese Zieleverfolgen drei Viertel der Sparkassen sowie Volks- undRaiffeisenbanken (VR-Banken). Die regionalen Banken sehen sich unterstarkem Kostendruck und suchen nach Möglichkeiten, weiteren Fusionenund Filialschließungen zu entgehen. 80 Prozent der Sparkassen und 70Prozent der VR-Banken arbeiten aktuell mit einemKostensenkungsprogramm, wie die Studie "Lean Finance 2019" desBeratungsunternehmens Emporias belegt.Wirkung bleibt hinter den Erwartungen zurück"Die Wirkung dieser Kostensenkungsprogramme wird in den meistenFällen unter den Erwartungen liegen", prophezeit Dr. Carsten Jacobi,Geschäftsführer bei Emporias. "Wie unsere aktuelle Studie zeigt,geben viele Institute keine konkreten Performance-Ziele für einzelneTeams vor und übertragen ihren Führungskräften und Mitarbeitern somitzu wenig Verantwortung - mit dem Ergebnis, dass alle weitermachen wiebisher."Lediglich rund ein Drittel der Banken sagen von sich, dass jederihrer Mitarbeiter die Effizienz- und Kostenziele kennt. Auch inHäusern, die derzeit konkret an der Kostenoptimierung arbeiten, istdie Belegschaft nicht besser instruiert. "Wenn Mitarbeiter nichtwissen, was das Ziel ist, dann können sie auch nicht dazu beitragen,es zu erreichen", sagt Emporias-Experte Jacobi.Abteilungen brauchen klare ZielvorgabenDie Führungskräfte können dieses Wissensdefizit nicht ausgleichen,denn nur in wenigen Sparkassen und VR-Banken sind Einzelziele für dieverschiedenen Abteilungen definiert: Feste Ziele für einzelne Teamshaben nur 14 Prozent der befragten Häuser festgelegt; in denInstituten mit aktuellen Projekten zur Kostensenkung sind es mit 16Prozent kaum mehr. Die Teamleiter können ihre Mannschaft also garnicht zu einem bestimmten Ziel führen, da es nicht definiert wurde.Eine Verknüpfung von Effizienzzielen mit den Führungskräftegehälternist bei Sparkassen und VR-Banken die Ausnahme: Nur zehn Prozent derInstitute haben die Entlohnung daran gekoppelt. "Bei einerVerknüpfung von Effizienzzielen und Gehaltsvariablen derFührungskräfte geht es nicht darum, Druck zu machen. Vielmehr solldie Verantwortung der Führungskraft für die Teamperformance stärkerins Bewusstsein gerückt werden", so Carsten Jacobi von Emporias.Dafür sei es wichtig, dies auch schriftlich zu fixieren.Kostensenkungsprogramme kranken also vor allem an der mangelndenIntegration in den Arbeitsalltag. "Menschen müssen die Maßnahmen mitLeben füllen und ihre Energie dafür aufwenden, sie umzusetzen.Ansonsten sind die Programme das Papier nicht wert, auf dem siestehen. Banken begehen einen Kardinalfehler, wenn sie ihreMitarbeiter nicht einbeziehen und motivieren", sagt Jacobi.Über die Studie:Für die Emporias-Bankenstudie "Lean Finance 2019" wurden insgesamt100 Entscheider aus Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbankenbefragt, die für die Optimierung von Prozessen zuständig sind. DieTelefoninterviews wurden im Auftrag des BeratungsunternehmensEmporias im Dezember 2018 durchgeführt.Über Emporias:EMPORIAS Management Consulting ist ein mittelständischesBeratungsunternehmen mit den Schwerpunktthemen Transparenz, Prozesseund Zusammenarbeit. Im Fokus stehen Kundenunternehmen aus Industrieund Finanzdienstleistung. Im Industriebereich verfügt EMPORIAS überbesondere Expertise für die Optimierung der Supply Chain. Im Sinneeines "Lean Finance"-Konzepts stehen Effizienzsteigerung undKosteneinsparung auch in der Beratung der Finanzinstitute an ersterStelle. EMPORIAS zeichnet sich durch Umsetzungsstärke aus. In denProjekten legt das Beratungsunternehmen großen Wert auf eine engeZusammenarbeit mit den Fachverantwortlichen auf Kundenseite sowiemessbaren Output im Ergebnis.Pressekontakt:Unternehmen:Dr. Carsten JacobiGeschäftsführerEMPORIAS Management ConsultingFeringastrasse 785774 UnterföhringTel. +49 (0) 89. 9584 060E-Mail: carsten.jacobi@emporias.deAgentur:Juliana HartwigBeratungFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel. +49 (0) 40. 25 3185 122E-Mail: juliana.hartwig@faktenkontor.deOriginal-Content von: EMPORIAS, übermittelt durch news aktuell